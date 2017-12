Anul viitor se vor desfășura alegerile parlamentare în Republica Moldova. Va fi un an crucial. În funcție de rezultatul acestor alegeri, vom vedea dacă Moldova își accelerează drumul său spre vest sau, din contră, îl încetinește și se îndreaptă spre est, spre Uniunea Euroasiatică, opinează fostul consilier prezidențial de la București, Cristi Hrițuc, într-o analiză publicată pe stiripesurse.ro. După ce creionează în linii mari tabloul politic din R.Moldova, autorul își continuă gândul cu faptul că miza vest-est nu este doar a Moldovei, ci și a UE și a Federației Ruse, ca să nu mai vorbim de faptul că România are în plus pe lângă această miză și o datorie istorică, de a ajuta populația românească de dincolo de Prut.

Dacă UE își dorește ca Moldova să continue parteneriatul și, eventual, să se ajungă chiar la momentul integrării, așa cum declara și Donald Tusck, după Summit-ul Parteneriatului estic, din 24.11.2017, Federația Rusă vrea ca cel puțin la acest moment, Moldova să rămână într-o zonă "gri".

De-a lungul timpului, Federația Rusă s-a implicat în campaniile electorale din Moldova. De la forme de susținere convenționale, poze Dodon-Putin, până la formele neconvenționale – “fake news”, război informațional, bani aduși cu geanta prin intermediul ambasadei Federației Ruse. Trebuie spus că suportul rusesc pentru partidele pro-ruse din Moldova a fost tot timpul consistent și constant. S-au alocat resurse umane, resurse financiare și resurse logistice.

Jocul între est și vest pe teritoriul Moldovei se desfășoară zilnic, nu numai în campanie. UE alocă fonduri pentru modernizarea instituțiilor, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, în timp ce Federația Rusă mizează mai mult pe argumente de forță - interzicerea pe anumite perioade a exporturilor de produse din Moldova către Rusia, interzicerea migrației forței de muncă moldovenești pe teritoriul său, precum și a fricii. Exercițiile militare făcute de forțele transnistrene împreună cu forțele rusești sunt cel mai bun exemplu pentru a dovedi faptul că Rusia are o politică de promovare a ”fricii”.

Federația Rusă nu poate ajuta din punct de vedere economic prea mult Moldova, pentru că și ea se află într-o situație destul de proastă. Are însă avantajul faptului că o parte din populația moldoveană regretă încă perioada Uniunii Sovietice. Rusia lui Putin știe să exploateze toate aceste lucruri și și-a găsit în Moldova un partener perfect - Igor Dodon.

Așa cum am spus, anul viitor vor fi alegeri. Jocul între Federația Rusă și UE va fi extrem de important. Tocmai de aceea, politicienii de la Bruxelles trebuie să înțeleagă particularitățile aceste zone, să înțeleagă foarte bine situația generală.

Cred că un lucru extrem de important pe care trebuie să îl ia în seamă Bruxellesul este faptul că cetățenii moldoveni sunt extrem de ”sensibili” la informațiile privind ajutoarele financiare. Acest lucru a fost subliniat într-un interviu acordat portalului nostru de Doru Petruți, sociolog, directorul IMAS Moldova, un expert care sondează, observă și analizează societatea moldoveană de ani buni. Iată ce răspunde Petruți la întrebarea privind mărirea procentului celor care își doresc ca Moldova să continue parcursul european:

"O componentă a acestui entuziasm am văzut că este și procentul record de 60% a celor care susțin aderarea Republicii Moldova. Numai că acest nivel e foarte dependent de știrile care vin dinspre UE privind finanțările și declarațiile de susținere, dar și de prestația guvernării. În prima parte a lui 2017 când erau blocaje, tensiuni și condiționări, acest suport era semnificativ mai scăzut. Acum venim după declarațiile privind macro-finanțarea Republicii Moldova și mai multe întâlniri la nivel european, iar aceste lucruri s-au resimțit imediat și în sondaje. Ușor de atins dar greu de menținut acest nivel, pentru că are nevoie să fie susținut în permanență de evenimente și noutăți pozitive. Oricum, am asistat la cea mai mare diferență între vectorul european și cel euroasiatic (peste 15% diferență)".

Acest fapt, dependența dintre creșterea curentului pro-european și ajutoarele financiare, trebuie să fie unul din elementele principale pe care să le ia în calcul Bruxellesul în acest an. Acum, pe final de an, au venit în Moldova și ajutoarele financiare de la FMI (22,2 milioane euro) și de la UE (36, 3 milioane).

UE condiționează de multe ori alocarea resurselor de realizarea unor reforme. După apariția votului mixt, mai mulți europarlamentari au cerut ca tranșele financiare ale UE către Moldova să fie suspendate.

Condiționarea pe care UE o aplică Moldovei pentru acordarea asistenței financiare este normală. Nu poți să dai bani unui stat, iar aceștia să se ducă în "găuri negre". Realitatea din ultimii ani ne arată, însă, că Moldova a făcut progrese mari în privința procesului de reformă, tocmai de aceea sunt eliberate și tranșele financiare.

Ce trebuie să evite politicienii de la Bruxelles.

Bruxellesul trebuie să evite crearea unei imagini identice cu cea a Federației Ruse. Trebuie evitată imaginea "UE sancționează Moldova", "UE amenință Moldova", "UE joacă la șantaj". Trebuie evitat pentru că orice astfel de mesaj va fi folosit de Dodon și PSRM.

Condiționarea tranșelor financiare nu trebuie să devină un instrument de propagandă al diverșilor europarlamentari, care doresc să câștige capital politic și să sprijine o anume formațiune politică din Moldova.

Rusia vorbește pe o singură voce. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent de faptul că Guvernul stopează propaganda rusă, indiferent de loviturile pe care le încasează Dodon, Putin continuă să îl sprijine și să dea mesaje utile pentru PSRM și pentru președintele moldovean. Desigur, UE nu poate adopta același joc. Nu poți compara jocul politic dintr-un stat ca Federația Rusă, condusă în mod autoritar de Putin, cu jocul politic dintr-o comunitate a unor state democratice.

Ce poate face Bruxellesul, însă, este ca cel puțin în familiile politice mari –popularii și socialiștii - să adopte o poziție politică astfel încât să se evite folosirea ca instrument de propagandă a condiționărilor privind ajutoarelor financiare.

Amenințarea cu stoparea asistenței financiare nu ajută decât PSRM-ul. Nici Moldova nu va deraia, nici UE nu va sărăci, dacă în acest an condiționările financiare vor fi mai relaxate. Desigur, o să auzim o grămadă de ”puriști” care vor țipa că nu trebuie făcut rabat de la niciun principiu. Nu uitați însă tabloul complet. Este o bătălie dură cu Rusia, care nu ține cont de nimic și care nu se sfiește să folosească orice armă.

Va fi un an greu pentru Moldova. Aceasta va avea nevoie de tot ajutorul, atât logistic, financiar cât și uman. Toți factorii politici, atât din Moldova cât și de la Bruxelles, trebuie să înțeleagă că fără o alianță post electorală între PDM și PAS există riscul ca drumul spre vest al Moldovei să fie stopat.

Politicienii din țările UE trebuie să fie conștienți că este un joc politic sensibil și trebuie să caute formula cea mai bună pentru a nu influența negativ procentele forțelor pro-europene. Ar fi bine ca măcar în acest an, europarlamentarii să pună mai presus de interesul lor, interesul zonei.