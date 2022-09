În acest an conform estimărilor noastre circa 340 mii de copii vor merge la școală sau cu 3 mii mai mulți decât anul trecut. Această creștere se datorează exclusiv proceselor demografice din ultimii câțiva ani, când numărul de copii de vârsta școlară înregistrează o ușoară creștere, iar migrația copiilor peste hotarele țării sa temperat și chiar înregistrează o ușoară descreștere.

Acum 24 ani în anul de învățământ 1997/98 Moldova a înregistrat cel mai mare număr de elevi în școli. În acel an 652,7 mii elei au mers în cele 1545 de școli. Apoi timp de 20 de ani numărul de elevi a scăzut continu sub influența a trei factori și am atins minimul în anul de învățământ 2016/17, când la școală au mers 332,7 mii elevi. În această perioadă numărul de elevi din Moldova s-a redus exact de două ori, iar numărul de școli cu 17% ajungând la 1289 școli. Drept consecință dacă în 1997 în mediu Moldova avea 422 elevi într-o școală, atunci în 2016 numărul lor s-a redus până la 252 elevi într-o școală. Astăzi avem 275 elevi într-o școală.

Numărul elevilor din școlile din Moldova este influențată după cum am menționat de trei factori de bază:

Natalitatea redusă și scăderea numărului de copii. În anul 1988 Moldova a avut cel mai mare număr de copii de vârsta școlară 833 de mii, iar apoi până în 2018 numărul lor a scăzut continuu ajungând la 454 mii. În prezent asistăm la o ușoară creștere a numărului de copii de vârsta școlară, în acest an avem 456 mii de copii de vârsta școlară.

Migrația externă. În anul 2014 din cei 480 mii copii de vârsta școlară doar 405 mii se aflau în țară, alți 75 mii erau peste hotarele țării. În prezent avem circa 90 mii de vârsta școlară peste hotarele țării, iar în ultimii 3 ani numărul lor s-a stabilizat, sau chiar putem vorbi de o ușoară descreștere de circa o mie de copii.

În prezent în țară avem 366 mii de copii de vârsta școlară, iar peste hotarele țării avem circa 89 mii.

Migrația internă. Este un fenomen care ia amploare din ce în ce mai mult și influențează puternic numărului de copii repartizați pe raioanele țării. Pentru a ilustra mai bine acest fenomen am luat evoluția numărului de copii pe raioane în ultimii 5 ani. Observăm că în perioada 2017-2022 numărul de elevi în școli a crescut cu 1,2%, însă această creștere nu a îmbunătățit mersul lucrurilor din raioanele Republicii, deoarece datorită migrației interne, copii din satele și orașele țării migrează spre Chișinău și Bălți. Avem doar 4 unități administrativ-teritoriale unde a crescut numărul de elevi, mun. Chișinău, mun. Bălți și UTAG Găgăuzia și raionul Ialoveni. Raioanele din jurul mun. Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi și Strășeni înregistrează o tendință satisfăcătoare în comparație cu restul raioanelor țării.

Astfel chiar dacă avem o stabilizare a numărului de elevi în școli, iar în următorii ani va fi înregistrată chiar o ușoară creștere, totuși în plan teritorial probleme se acutizează și avem raioane, care la propriu rămân fără copii.

sursa: ionita.md