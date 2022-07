„Cu siguranță, în următoarele luni o să ne întâlnim cu toții cu tulpina Omicron și cele 30 variații ale ei. Unii deja au și făcut-o. Este esențial pentru noi să avem grijă de noi și de comunitatea noastră, să respectăm munca și efortul pe care l-am făcut noi cu toții de când a început pandemia. Noi am învățat cum să trăim în pandemie și suntem pregătiți deja să trăim și în endemie. Totul va fi bine!”

Încă din primele luni ale actualei pandemii epidemiologii au presupus că o să fie mai multe valuri pandemice. Presupunerile erau justificate cu informații istorice și cercetări epidemiologice, acumulate in pandemiile anterioare.

Pandemia COVID-19 a fost o pandemie clasică, cu multiple valuri până la acest moment.

Evenimentele politice și economice din acest an au substituit subiectul pandemiei din titlurile de știri. Or, asta nu înseamnă că pandemia este terminată.

Creșterile numărului de cazuri noi de COVID-19 sunt semnalate tot mai des și mai des în ultimele săptămâni. De ce se întâmplă asta și cum putem să ne protejăm – sunt subiectele, pe care le voi descrie în acest editorial.

Care sunt cauzele creșterii numărului de cazuri noi de COVID-19?

Tulpinile și variantele noi de virus

După cum am menționat de multe ori deja, virușii sunt în continuă mutație și era de așteptat, că și la COVID-19 vor apărea mai multe variante și tulpini noi. În prezent, există multiple variante principale de îngrijorare, care sunt numite variante alfa, beta, gamma, delta, ultima fiind varianta omicron. Din informațiile publice la acest moment se cunoaște, că tulpina Omicron are deja peste 30 de variații, toate fiind extrem de contagioase. Printre tulpinile dominante actuale se înscriu B1.4 și B1.5.

Vaccinurile elaborate în 2020 și administrate în mare parte în 2021-2022 au avut o eficiență bună contra tulpinilor și variațiilor inițiale. Dar, în pandemia curentă, eficacitatea vaccinurilor scade pentru aproape fiecare variantă următoare. Pentru variațiile actuale ale tulpinii Omicron eficacitatea vaccinurilor primare a scăzut la 20%.

Informația oficială a fost întotdeauna că vaccinarea este cea mai bună alegere pentru a ne proteja de boli severe și deces, dar asta nu înseamnă că vaccinul ne face 100% imun la COVID-19 în toate variațiile. Chiar și fiind vaccinați putem în continuare să contractăm virusul și îl putem răspândi.

Se așteaptă în toamnă modele de vaccinuri noi, elaborate pe baza tulpinii primare Omicron, și despre care se presupune că ar avea o eficacitate mai mare la variațiile actuale ale virusului.

Comportament uman

Acesta este factorul major care afectează evoluțiile infecției în rândul oamenilor. Chiar și cu apariția unor noi variante, dacă oamenii ar fi continuat să urmeze măsurile de sănătate publică, așa cum ar fi trebuit să facă, numărul cazurilor nu ar fi fost atât de mare.

Începând cu luna martie a anului curent, autoritățile din multe țări au oprit măsurile de sănătate publică legate de COVID-19 și au permis evenimente aglomerate, ceea ce a contribuit la creșterea numărului de cazuri active.

Unde suntem acum și la ce să ne așteptăm?

Suntem într-un punct de tranziție de la pandemie spre endemie. Ne apropiem de un început de sezon toamnă- iarnă, perioadă în care COVID-19 „va defila prin lume, schimbându-și hainele”, dacă e să folosim o metaforă aici.

Cei, care au făcut vaccin, inclusiv booster, au protecție imună față de tulpinile anterioare, dar au un nivel de protecție foarte mic față de tulpina Omicron și cele 30 de variații ale ei. Deci, sunt în grup cu risc sporit de infectare.

Cei, care au trecut prin boală, fiind afectați cu tulpinile anterioare, au imunitate față de acele tulpini, dar mai puțin față de tulpina Omicron și cele 30 de variații ale ei. Și acești oameni sunt în grup cu risc sporit de infectare.

Cei, care au făcut și vaccinuri, și au trecut și prin boală cu tulpinile anterioare, la fel nu au protecție față de tulpina Omicron și cele 30 variații ale ei. Ei la fel reprezintă un grup cu risc sporit de infectare.

Cei, care au trecut prin boală în ultimele 6 luni, și au fost infectați cu una din variațiile Omicron – acești oameni au un grad de protecție mai mare față de această tulpină. Acest grup de oameni reprezintă risc minor de infectare acum cu tulpina Omicron și cele 30 variații ale ei.

Nu putem afirma acum, că oamenii din aceste grupuri vor avea protecție față de o posibilă variantă sau tulpină nouă a virusului COVID-19.

Dacă e să privim la statisticile oficiale de îmbolnăviri și vaccinare din ultimele 6 luni, prin prisma celor expuse mai sus, ar părea că acum peste 80% din populație este în grupul cu risc înalt de a se infecta.

Cred că realitatea este un pic alta și mă bazez pe cunoștințele acumulate despre acest virus. Realitatea curentă este determinată de contagiozitatea înaltă a acestei tulpini Omicron și de cele două cauze de răspândire a infecției, menționate mai sus.

Se presupune ca numărul oficial al celor infectați cu tulpina Omicron este aproape de 10 ori mai mic, decât numărul celor real trecuți prin boală cu această tulpină. Unele surse dau 1:15 proporția de cazuri înregistrate față de cele reale, ceea ce în realitate reprezintă o rată de peste 50% de imunitate colectivă dobândită prin trecere prin boală.

La începutul acestui an am scris deja, că acest Omicron este dificil de controlat prin măsuri nespecifice. În plus, formele de boală erau unele mai ușoare, nu necesitau spitalizare, sistemele medicale făceau față numărului de pacienți. Eliminarea restricțiilor a fost determinată anume de aceste aspecte.

Totul este valabil pentru tulpina Omicron și cele 30 variații ale ei până în prezent și pentru perioada imediat următoare. În caz că va apărea o tulpină nouă, o să avem date noi și o să putem adopta decizii noi atunci. Nimeni nu poate prezice acum care va fi tulpina nouă. Se presupune doar, că aceasta va fi foarte contagioasă, dar nu va provoca forme grave de boală.

Avem dovezi clare din viața reală că pandemia trece lent în endemie

Pentru o mai bună înțelegere o să dau și definițiile aici.

Pandemie - epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare.

Endemie -prezență într-o comunitate a unei boli infecțioase o perioadă îndelungată de timp.

COVID-19 este acum în tranziție de la o epidemie, care s-a extins pe întreg Globul pământesc la o boală infecțioasă, care va fi prezentă o perioadă îndelungată de timp.

La capitolul vaccinare: așteptăm dozele noi de booster ajustate la Omicron și ne vaccinăm. Este obligator pentru cei din grupuri cu risc sporit pentru sănătate.

La capitolul comportament uman: Este esențial să respectăm în continuare măsurile de sănătate. Continuați să vă spălați pe mâini, să respectați distanța socială, să evitați spațiile aglomerate și să purtați mască dacă este posibil. Dar, cred că totul va fi de acum încolo voluntar.

La capitolul tulpini noi: urmărim evoluțiile la nivel global. Dispunem de suficiente instrumente în acest context. Rămânem vigilenți!

