Un șef din cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, dar și un jurist din cadrul MAI, s-au dat în spectacol, după ce s-au îmbătat și au dat buzna într-un local încuiat, ulterior luându-se la ceartă cu agenții de pază, dar și cu polițiștii de la IP Ciocana. Incidentul a avut loc în noaptea de 26-27 Noiembrie curent, într-un local din sectorul Ciocana al capitalei.

Ar fi vorba despre Alexandru Dutca, șeful Serviciului Evidențe Operative și Supraveghere Specială al Direcției Protecția Informațiilor a SPIA, dar și Viorel Cibotari, anagajat în calitate de jurist al Clubului sportiv central ,,Dinamo” -autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne.

Cei doi, împreună cu un cuplu, vineri, 26 Noiembrie, ar fi sărbătorit revenirea unui prieten de peste hotare și au chefuit în localul DoCafe de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, din sectorul Ciocana. Cu chiu cu vai, petrecăreții ar fi părăsit localul la 00:30, dar au rămas pentru ceva timp la terasă.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale localului, a fost surprins momentul când Alexandru Dutca, șeful din cadrul SPIA, prezenta procedee de luptă, iar ulterior o apucă pe femeia care se afla în campania lor și din motive necunoscute o trântește la pământ.

Peste ceva timp, în jurul orei 02:30, unul dintre petrecăreți a forțat ușa localului și a distrus-o, iar din acest motiv s-a declanșat sistemul de alarmă al localului. La fața locului a intervenit imediat un echipaj al unei companii de pază privată.

Gardienii au găsit ușa localului deschisă, alarma pornită, dar și pe cei patru petrecăreți, printre care cei doi angajați ai MAI, care ar fi început să fluture cu legitimațiile de serviciu. La fața locului a fost solicitat intervenția unui echipaj BPRO.

Sursele Deschide.MD, apropiate anchetei, susțin că din motiv că petrecăreții nu se conformau cerințelor legale, dar și trecuseră la amenințări, la fața locului cei de la BPRO au solicitat intervenția a încă două echipaje BPRO, dar și a grupului operativ din cadrul IP Ciocana.

Potrivit unuia dintre polițiștii prezenți la fața locului, dar care a solicitat să-i fie păstrat anonimatul, șeful din cadrul SPIA, Alexandru Dutca ar fi prezentat legitimația de serviciu, însă când oamenii legii au vrut să fixeze datele din legitimație, ultimul a smuls-o din mână și s-a prezentat cu numele de Albert Einștein.

Dutca le-ar fi declarat polițiștilor că au spart ușa pentru că își uitase haina în local, dar din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede că atunci când a ieșit din încăpere și cât a stat cu amicii de pahar la terasă, toți patru își aveau hainele pe ei.

Ulterior, văzând că nu ține faza cu haina, Dutca a inventat pe loc altă minciună. Acesta le-a declarat polițiștilor că a spart ușa pentru că tânăra care se afla nu-și găsea telefonul și credea că și l-ar fi uitat în local, dar când au sunat polițiștii pe numărul ei, telefonul a sunat în geanta acesteia.

Cei patru buclucași, după ce s-au dat în spectacol, în fața oamenilor legii, către orele 03.45, au fost escortați la IP Ciocana pentru a fi identificați, dar și pentru a stabili motivul pentru care au spart ușa localului.

Nici la inspectorat specatcolul și amenințările nu au încetat. Șeful din cadrul SPIA, Alexandru Dutca, i-ar fi amenințat pe angajații IP Ciocana cu dosare penale, în baza unor materiale pe care le-ar documenta SPIA în prezent și care țin de protecționismul comerțului stradal. Nici celălalt chefliu din cadrul MAI, Viorel Cibotari, juristul din cadrul Clubului sportiv central ,,Dinamo”, nu a rămas în urmă de colgegul său

Cebotari i-ar fi amenințat pe colaboratorii de poliție că vor fi testați negativ de către el la evaluarea cunoștințelor și probelor sportive anuale.

Solicitat telefonic, Ion Rusu, angajatul agenției de pază privată care asigură securitate localului a declarat că ține minte cazul, dar a refuzat să facă declarații.

Mai vorbăreț nu a fost nici Ion Gabuju, unul dintre polițiștii primului echipaj BPRO care a venit la fața locului.

Mai multe detalii despre acest caz, dar și care vin să confirme declarațiile făcute de sursele Deschide.MD apropiate anchetei, am aflat de la Alexandru Cușnir, proprietarul localului unde a avut loc incidentul.

„Ei cică au vrut să-și ia careva lucruri pe care le-ar fi uitat acolo. Ei au deschis ușa, dar nu au intrat. Sunt imagini la poliție. Am scris plângere pentru că au fărmat ușa. Erau beți și le venea greu să se prezinte. Nu cunosc dacă s-au luat la ceartă cu paza, căci până am ajuns cu taxiul de la Botanica, nu am văzut să se fi certat. Când am ajuns era poliția la fața locului, patru mașini, dar și paza. Ei aveau trei versiuni, la început ziceau că unul și-a lăsat geaca, pe urmă au zis că au uitat telefonul și abia apoi au zis că au uitat 3000 de euro. Eu mă uit la el și-i zic, păi geaca este pe tine. Ei nici nu și-au dat seama de unde s-a luat geaca. Apoi au uitat despre cei trei mii de euro, dar și telefonul s-a găsit. Eu am sunat pe numărul pe care mi l-au dat, iar telefonul era la unul dintre ei”, susține Cușnir.