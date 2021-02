Patru polițiști în cârdășie cu câțiva procurori, dar și cu cel puțin un judecător, și-ar fi făcut din activitatea profesională o „afacere” ilegală, dar profitabilă. Aceștia înscenau dosare cusute cu ață albă, pe numele unor persoane suspectate de consum sau trafic de droguri, ca ulterior să estoarcă de la aceștia sume de până la 100 000 euro. Mai mult, în anul 2018 aceștia au făcut să dispară aproape fără urmă două mașini burdușite cu anabolizante depistate de un echipaj BPRO, ziua în amiaza mare pe o stradă din Chișinău. Este vorba despre Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu, dar și Victor Godonoagă, fostul coleg al celor trei, de la IP Botanica, și care recent s-a transferat la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Schemele acestora, aparent legale, ar fi fost posibile cu implicarea unor procurori ca Lilian Cociu, Roman Statnîi, Vitalie Galeru, dar și a magistratului Constantin Damaschin, de la Judecătoria Ciocana. Nepotul judecătorului, fost ofițer de investigații la IP Botanica și actual audient la Institutul Național de Justiție, a fost coleg de serviciu cu cei patru polițiști, dar și a participat la cel puțin două dintre cazurile documentate de noi. Unele voci susțin că pe masa procurorilor, pe numele celor patru ar figura peste 300 de plângeri din partea persoanelor care au fost vizate de „activitatea” acestora. În prezent, trei dintre ei sunt anunțați în căutare, după ce la începutul lunii ianuarie au fost luați la ochi de către organele de drept, însă au reușit să dea bir cu fugiții.

Dosarul „escrocheria” și cum au devenit „fugari” trei ofițeri de investigații de la Botanica

La sfârșitul anului trecut, mai exact la începutul lunii decembrie, Procuratura municipiului Chișinău a pornit un dosar penal pe numele unor polițiști bănuiți de corupere pasivă, comisă de două sau mai multe persoane, cu extorcare de bunuri în proporţii mari. Câteva zile mai târziu, la această cauză penală a fost conexat dosarul penal cu nr. 2020898074, în care cei patru polițiști enumerați mai sus, sunt suspectați de escrocherie și corupere pasivă.

Totul ar fi început, după ce procurorul din cadrul Procuraturii municipale, Ion Șlihari, în cadrul examinării unor dosare a dat peste un caz unde, un inculpat, în timpul ședinței de judecată, a declarat de mai multe ori despre faptul că a fost presat de către ofițerii din cadrul IP Botanica, Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu, dar și Victor Godonoagă, ca să le dea bani pentru a ieși basma curată, dar și despre faptul că aceștia i-ar fi înscenat dosarul, însă acest fapt a trecut pe lânga urechea procurorului care examina dosarul.

(În imagini: Veaceslav Botezatu și Sergiu Cobîlaș)

Potrivit materialului probatoriu, în luna august, 2019, cei patru ofițeri din cadrul Secției Investigare infracțiuni a IP Botanica în lipsa temeiurilor efectuării măsurilor speciale de investigații, au cules ilegal informații despre viața personală a unui cetățean ucrainean stabilit cu traiul la Chișinău, cu utilizarea mijlocelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației.

„Angajații Secției Investigare Infracțiuni, precum și ofițeri de urmărire penală din IP Botanica, sub pretextul efectuării acțiunilor de urmărire penală, la sediul IP Botanica de pe str. Cuza-Vodă 9/3, cu participarea lui Andrii Kulchyrskyi, bănuit în comiterea unui furt din locuință cu participarea a mai multor persoane, a fost escortat din Izolatorului de Detenție Provizorie al DP a mun. Chișinău, transportându-l într-un loc nestabilit la moment de către organul de urmărire penală din mun. Chișinău, unde prin amenințare cu aplicarea arestului preventiv și tragerea la răspundere penală ilegală pentru comiterea unor eventuale infracțiuni, au extorcat de la ultimul suma de 10 000 EURO”, reiese din documentele în baza căruia a fost pornit dosarul.

Cu o zi înainte de a fi reținuți, în data de 13 ianuarie curent, cei patru suspecți ar fi început să distrugă probele și să ascundă urmele, inclusiv să influențeze unii martori din proces ca să-și schimbe declarațiile.

A doua zi, 14 ianuarie, procurorii cu suportul ofițerilor SPIA urmau să interprindă mai multe acțiuni de urmărire penală și să-i rețină pe cei patru, însă aceștia au reușit să dea bir cu fugiții după ce ar fi fost preveniți despre perchezițiile în care erau vizați. Surse apropiate anchetei susțin că există suspiciuni că aceștia au fost preveniți despre acțiuni de către un judecător care urma să autorizeze perchezițiile la domiciliile acestora, însă a refuzat.

Surse apropiate anchetei susțin că magistratul este cumătrul fostului șef al celor patru și actual șef al unuia dintre ei într-o altă subdiviziune a MAI. Procurorul de caz, Ion Șlihari, în conformitate cu legislația în vigoare, a organizat totuși acțiunile de urmărire planificate în acest dosar.

Astfel, în dimineața de 14 ianuarie curent, au fost efectuate percheziții în sediul central al IGPF, în biroul de serviciu a lui Victor Godonoagă ( el fiind unul dintre cei patru care în perioada în care se aflase la IP Botanica, împreună cu colegii săi au pus la cale schema de îmbogățire prin estorcare de bani), dar și la Serviciul Poliției de Frontieră de la Aeroport, în biroul și automobilul colegului lui Godonoagă, Artiom Popovici. Ultimul nu a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu de la IP Botanica, din păcate nu au fost găsiți și la moment nu se cunoaște locul aflării.

(În imagini: Victor Godonoagă și Dorin Țurcanu)

Solicitat telefonic, Oleg Afanasii, șeful Procuraturii municipiului Chișinău, a declarat pentru Deschide.MD că dosarul în care sunt vizați cei patru polițiști a fost inițiat de către procurori, iar ofițerii SPIA au fost doar membri ai grupului de urmărire penală și au acordat suportul necesar.

Totodată, Afanasii a confirmat că judecătorul de instrucție de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, Constantin Damaschin, din motive necunoscute a refuzat să elibereze ordonanța pentru efectuarea percheziților din data de 14 ianuarie.

Șeful procuraturii municipale susține că după ce în presă a apărut scrisoarea celor patru polițiști fugari, porcurorul general, Alexandru Stoianoglo, a dispus să fie retras dosarul de la procuratura municipală la cea generală.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest dosar și care este soarta lui în prezent, însă Alexandr Stoianoglo a nu a binevoit să răspundă la apelurile insistente ale reporterilor Deschide.MD. La telefon nu ne-a răspuns nici Maria Vieru, purtătorul de cuvânt al PG. Totodată, am expediat o solicitare în adresa PG în legătură cu acest caz, însă până la ora publicării anchetei, așa și nu am primit un răspuns.

De altă parte, Victor Godonoga, unul cei din patru polițiști, într-o discuție telefonică cu reporterul Deschide.MD a declarat că aceasta este o acțiune de răzbunare pornită împotriva sa și a colegilor săi. În 2016 am fost într-un grup de lucru în care au fost documentate două persoane din cadrul SPIA în baza articolului 216, ulterior ei au fost scoși de sub urmărire de anticorupție și în legătură cu cazul respectiv au mai făcut referire la alte cazuri de răzbunare a unor persoane din cercul de cunoștințe ale acestor presoane în privința noastră”, a declarat Godonagă cu referire la dosarul pornit de Procuratura municipiului Chișinău.

Cazul Boiarschi. Dosar „fake”, audieri „fake”

Acum câteva săptămâni în urmă, în presă a apărut un material, în care cei patru ofițeri învinuiți de escrocherie au adresat o scrisoare către Pavel Voicu, ministrul interimar al MAI și procurorului general, Alexandru Stoianoglo, prin care susțin că dosarul ar fi unul falsificat și că ar fi o răzbunare din partea SPIA, asta chiar dacă dosarul a fost inițiat de către procuratura municipiului Chișinău, iar SPIA doar a oferit suportul la solicitarea procurorilor. Acest fapt fiind confirmat însăși de Oleg Afanasii, procurorul municipiului Chișinău.

În același material, jurnaliștii au prezentat drept probă o înregistrare video, de la audierile unei persoane vizate în cazurile documentate de ofițerii de la Botanica. Este vorba despre omul de afaceri Alexandr Boiarschi, vizat într-un dosar penal pentru păstrare și comercializare de droguri.

În filmulețul de aproximativ o oră, care a apărut în spațiul public, Boiarschi declară că ar fi „achiziționat” hașiș de la ofițerii SPIA inclusiv și că ar fi dat 5000 de euro unui ofițer SPIA ca să-l scoată din dosarul pornit de către cei patru ofițeri de investigații ai IP Botanica, Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu și Victor Godonoagă.

Reporterii Deschide.MD -au găsit pe Alexandr Boiarschi, iar dânsul ne-a comunicat că, de fapt a fost impus de cei patru ofițeri de investigații să facă acele declarații la audierile din biroul procurorului Lilian Cociu și care recent au apărut în presă. Totodată, din cauza acelorași declarații, pe numele său a fost pornit un dosar pentru „depunerea declarațiilor false”. Mai mult, Boiarschi susține că unul dintre cei patru polițiști i-ar fi pus drogurile în mașină.

„În anul 2016, împreună cu un amic ne-am dus să luăm o mașină de la un service auto. După ce am ieșit din casă, pe drum, am observat că sunt urmărit și i-am zis despre asta și amicului. Am ajuns la service-ul resperctiv, amicul meu a luat cel de-al doilea automobil, iar eu am ieșit primul cu automobilul meu, când pe drum am fost blocat de două microbuze. Au coborât mascații, m-au scos din mașină și m-au pus la pământ. Nu am văzut ce se petrecea în jur, iar după ce m-au ridicat de la pământ au început să percheziționeze automobilul unde au găsit droguri sub bancheta din spate”, spune Boiarschi.

Dânsul susține că drogurile nu erau ale sale și că ar fi puse de cineva acolo în timpul perchezițiilor, însă nu a văzut cine, dar presupune că acestea ar fi fost aruncate în automobil de către Sergiu Cobîlaș.

„În mașină aveam un videoregistrator care filma în interior și în exteriorul automobilului, însă în circumstanțe necunoscute imaginile video au dispărut cu tot cu videorgistrator din automobil. Am întrebat unde-i, dar…Nimeni nu a văzut, nimeni nu cunoaște nimic”, a precizat Boiarschi.

Boiarschi crede că cel mai probabil, registratorul video a fost luat pentru a nu se vedea momentul când Sergiu Cobîlaș a intrat în mașină și a plasat pachețelele cu hașiș și heroină, iar la material au fost atașate doar fotografii cu pachețele de sub bancheta din spate.

În continuare, interlocutorul nostru, susține că după ce a fost reținut, a fost dus la Procuratura Botanica, unde era așteptat de către procurorul Lilian Cociu, dar și alți procurori pe care nu-i cunoaște, dar care i-au zis că dacă va depune declarațiile de care au ei nevoie, îi vor schimba statutul în dosar - din învinuit în martor, dar dacă nu va colabora cu ei, se va descurca de unul singur ca să iasă din această istorie.

„După asta m-au dus în izolator, iar a doua zi după mine au venit Veaceslav Botezatu și Sergiu Cobîlaș. M-au luat de acolo și ne-am dus la o cafenea de pe malul unui lac din sectorul Botanica. În timpul discuției, cei doi mi-au spus în cele mai mici detalii ce trebuie să zic în cadrul audierilor, ceea ce am și făcut”, precizează interlocutorul nostru.

Boiarschi susține că după ce a fost audiat de Cociu, a fost dus înapoi în izolator, unde își ispășea cele 72 de ore de arest prevenitv, iar a treia zi cei doi au venit și l-au escortat la IP Botanica, după care a fost dus la ședința de judecată unde a primit mandat de arest la domiciliu.

(În imagine: procurorul Lilian Cociu)

Interlocutorul susține că, după ce a fost impus de Cobîlaș și Botezatu să declare la audieri că primea droguri de la ofițeri SPIA, procurorul Roman Statnîi, în gestiunea căruia a fost transferat dosarul său, după ce a fost documentat de Lilian Cociu, în loc să se sesizeze și să dispună verificarea informațiilor în acest caz, a mai pornit un dosar pe numele său pentru „dare de declarații mincinoase” și care acum se află pe rol, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la magistratul Vitalie Budeci.

„I-am zis că am fost impus să fac acele declarații sub presiune. Statnîi mi-a zis, bine, atunci eu îți pornesc un dosar pentru dare de declarații mincinoase, sau pentru calomnie”.

Vladislav Ciobanu, avocatul lui Alexandr Boiarschi, într-o discuție cu reporterul Deschide.MD, susține că clientul său era consumator de droguri și nu ascunde asta, dar și că ar fi conlucrat cu ofițerii SPIA pentru a deconspira o schemă de trafic de droguri cu implicarea unor polițiști din sectorul Botanica. Apărătorul crede că dosarul care i-a fost înscenat clientului său de către cei patru polițiști, ar fi de fapt un act de răzbunare.

Avocatul lui Boiarschi ne-a mai spus că dosarul în care era vizat clientul său a fost disjuns, după ce ar fi avut loc o tentivă de omor asupra lui Boiarschi. Acesta a fost găsit zăcând în stare de inconștiență, cu țeasta crăpată, lângă Escalade, undeva pe un drum în proximitatea orășelului Durlești.

„Doi dintre cei vizați în același dosar, în anul 2018, au fost condamnați la câte 11 ani de pușcărie de către judecătorul Vitalie Budeci. Tot judecătorul Budeci examinează cele două dosare în care este vizat Boiarschi. În ședința de judecată, Boiarschi nu și-a susținut declarațiile făcute anterior în cadrul audierilor în biroul procurorului Lilian Cociu și a spus că a fost presat să le facă, însă procurorul Roman Statnîi, în loc să se autosesizeze în acest caz, a pornit un alt dosar pe numele lui Boiarschi în baza articolului 312 din Codul Penal, pentru dare de declarații mincinoase”, susține Ciobanu.

Avocatul a ținut să menționeze că, deși a făcut mai multe plângeri în adresa Procuraturii Anticorupție, în legătură cu această situație, majoritatea au fost refuzate.

Totodată, pare ciudat faptul că Statnîi a pornit un dosar pe numele lui Boiarschi în baza art. 312 din Cod penal, însă în conformitate cu articolul citat, martorii sau partea vătămată pot fi atrași la răspundere pentru declarații mincinoase. Boiarschii în dosar avea calitatea de bănuit, ci nicidecum de martor sau parte vătămată.

De altă parte, unul dintre cei patru polițiști care ar fi documentat cazul Boiarschi, anume Victor Godonoagă, într-o discuție telefonică cu reporterul Deschide.MD, a negat că s-ar fi făcut presiuni asupa lui Boiarschi pentru a face declarațiile în fața lui Cociu, dar și că ceea ce ne-a declarat nouă ar fi niște falsuri.

Deschide.MD: Cazul Boiarschi vă spune ceva? Godonoagă: Da Deschide.MD: Dânsul susține că împreună cu colegii, Cobîlaș, Botezatu, Țurcanu, i-ați fi înscenat dosarul cu droguri. Cum comentați acest caz? Godonoagă: Dvs ați vorbit personal cu Boiarschi? Deschide.MD: Da Godonoagă: Mh... Deschide.MD: El spune că declarațiile care au apărut în presă au fost organizate de către dvs. și colegul Botezatu. Godonoagă: Eu pot să vă spun că acestea sunt falsuri, în primul rând, iar în al doilea rând, declarația respectivă a fost făcută de către el procurorului, au fos filmate cu video. Deschide.MD: Care procuror? Godonoagă: Lilian Cociu. Deschide.MD: Domnul Godonoagă, cum explicați faptul că în baza acelui filmuleț, procurorul Roman Statnîi a pornit dosar petru dare declarații false pe numele lui Boiarschi? Godonoagă: Dumnealui s-a dezis de declarațiile respective. Conform legii, în cazul în care persoana se refuză de darea declarațiilor care le-a făcut anterior și spune că acestea nu corespund adevărului, înseamnă că în unul dintre cazuri au fost declarații false. Dacă domnul Statnîi a decis că el a dat declarații false anume cele declarate la procurorul Lilian Cociu, înseamnă că domnul Statnîi a constat fapta respectivă. Deja trebuie să-l întrebați pe domnul Statnîi, dar nu pe mine, de-atâta că nu eu m-am expus. Eu m-am expus referitor la circumstanțele cazului respectiv. În cazul Boiarschi până la moment, din 2016, nu a fost emisă nicio sentință. Nici de achitare, nici de condamnare, din diferite motive. Cazul respectiv se tergiversează în instanța de judecată. Dacă Boiarschi spune că noi l-am presat, urmau să fie examinate. Domnul Statnîi s-a expus asupra acestui fapt, el a făcut declarații la domnul Statnîi. Dumnevoastră ați văzut filmările? Deschide.MD: Filmulețul cel ce durează o oră? Godonoagă: Da, pare a fi influențat de cineva în declarațiile celea, sau el vorbește liber? De-atâta și acțiunea de urmărire penală respectivă, în audierea respectivă, au fost aplicate mijloacele speciale de înregistrare audio și video, ca să se vadă că pe dânsul nimeni nu-l presează. El singur a declarat. Deschide.MD: Dvs ne puteți explica cum a dispărut videoregistratorul din mașina lui Boiarschi și de ce nu este și proba video cu momentul în care ați găsit drogurile în mașină, ci doar o fotografii cu ele sub banchetă? Godonoagă: Probă video nu-i pentru că de-atâta că nu s-a filmat... Deschide.MD: De ce nu ați și filmat, ci doar ați fotografiat? Godonoagă: Sunt momente când este posibilitate de filmat, sunt momente când nu este posibilitate. Deschide.MD: Nu s-a filmat pentru că cineva nu a vrut să surprindă momentul când Cobîlaș aruncă drogurile în mașina lui Boiarschi? Godonoagă: Nu s-a filmat de-atâta că...Iată Dvs ați, la momentul de față v-ați expus asupra unei componențe de infracțiune, dar Dvs cunoașteți că... Deschide.Md: Eu zic ceea ce ne-a spus Boiarschi, ci nu eu. Godonoagă: Aaa, Boiarschi spune...Reținerea lui Boiarschi a fost făcută de către angajații SIS, ci nu de către Cobîlaș.

(Momentul când Boiarschi a fost reținut de mascați. Totuși pare ciudat că reținerea a fost filmată, dar nu și momentul când s-au făcut perchezițiile în automobil)

Deschide.MD: Păi Cobîlaș era la fața locului? Godonoagă: A participat la acțiunile de urmărire penală, dar reținerea înseși a fost efectuată de către angajații SIS. Deschide.MD: Boiarschi spune că Cobîlaș era la fața locului și că el ar fi cel care i-a aruncat drogurile în mașină și tot Cobîlaș ar fi cel care a ridicat videoregistratorul dispărut din automobil. Godonoagă: Mh, videoregistrator, din câte eu țin minte, nu a fost ridicat...dar nu eu am participat la acțiunea respectivă de urmărire penală, dar procurorul. Precheziția despre care spuneți Dvs, în automobilul lui Boiarschi. Referitor la aruncat droguri și Dvs vă expuneți...Dvs vă expuneți! Deschide.MD: Repet, asta o spune Boiarschi, ci nu eu. Godonoagă: Păi așa și spuneți, căci se înțelege greșit ceea ce spuneți Dvs. Eu vă mai explic, domnul Boiarschi, în cazul când face referire la asemenea acțiuni, trebuia să le declare, să le denunțe. Dacă el le-a denunțat, procurorul trebuia să le examineze. Deschide.MD: Avocatul zice că a făcut mai multe plângeri la Procuratură, dar i-au fost respinse. Godonoagă: Înseamnă că, toate întrebările sunt la procurorul care a examinat cazul, dacă el s-a expus sau nu asupra plângerilor respective. Eu nu cunosc de-atâta că cauza penală a fost finalizată de către procurori. Noi am fost parte doar din grupul de lucru și am participat la acțiunile de percheziții și de audiere.

Totodată, Godonoagă s-a referit și la declarația lui Boiarschi cu privire la plimbarea despre care zice că a avut-o cu Botezatu și Cobîlaș pâna la cafeneau din sectorul Botanica: „La plimbare el nu a fost scos, ci putea fi scos doar la acțiuni de urmărire penală. Domnul Boiarschi a fost numai o dată scos din izolator, când a fost dus la audieri și la aplicarea măsurii preventive”, a conchis Godonoagă.

Lilian Cociu, procurorul care atunci se afla la Procuratura Botanica, iar în prezent își desfășoara activitatea la Procuratura Ciocana, întrebat despre acest caz, a fost cam rezervat în declarații, s-a arătat deranjat de întrebările noastre și ne-a sugerat să întreb la serviciul de presă al Procuraturii.

„Eu puțin ce-mi aduc aminte, dar nu vă supărați…Este serviciul de presă la noi, la procuratură, întrebați acolo. Nu vă supărați, dar nu doresc, nu-mi aduc aminte tot”.

Întrebat despre cum se face că Boiarschi susține, cu referință la declarațiile făcute anterior, în biroul său, ar fi fost făcute sub presiune, Cociu a menționat că:

„Eu despre așa ceva nu cunosc, este probabil o versiune, o poziție a oricărui. După mine, persoana care a încălcat legea încearcă să se apere”, după care a închis apelul.

Cum cei patru ofițeri de investigații, împreună cu nepotul unui judecător, au făcut „fantome” două SUV-uri burdușite cu anabolizante

În anul 2018, mai exact în data de 13 octombrie, pe strada Muncești, în proximitatea unei benzinării TIREX, un echipaj BPRO a dat peste două mașini de teren, un Volvo XC90 și o Toyota Land Cruiser, dar și trei persoane dubioase. În portbagajul Land Cruiser-ului, cele trei persoane aveau o anvelopă plină ochi cu o substanță solidă de culoare alba, iar în portbagajul celui de-al doilea automobil, erau mai multe cutii cu anabolizante învelite în sacoșe.

Membrii echipajului BPRO s-ar fi apropiate de cele trei persoane, iar acestea le-ar fi spus polițiștilor să-și vadă mai departe de activitate lor și să-i lase în pace căci despre acest fapt cunosc șefii lor. Cei doi polițiști nu s-au lăsat intimidați, conform procedurii și-au sesizat superiorii, dar și au solicitat la fața locului grupul operativ și grupul antidrog din cadrul IP Botanica.

Întâmplător sau nu, dar la fața locului s-a prezentat procurorul Vitalie Galeru și cei patru ofițeri de investigații despre care am scris mai sus, Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu și Victor Godonoagă, dar și ofițerul de urmărire penală de la IP Botanica, Grigorii Damaschin. Ultimul este nepotul judecătorului Constantin Damaschin, de la Judecătoria Ciocana, cel care refuzat să autorizeze perchezițiile din luna ianuarie anul curent în care erau vizați cei patru ofițeri de investigații de la IP Botanica.

Conform datelor deținute de unele surse din cadrul Procuraturii Generale, care susțin că au auzit despre acest caz, dar nu au apucat să vadă înregistrările video de la fața locului, căci a avut grijă cineva de ele ca să le facă să dispară, la scurt timp după ce cele trei personae și mașinile cu anabolizante au ajuns la IP Botanica, în decurs de jumătate de oră au fost eliberate, iar acest caz nu a fost trecut în registru cu privire la evidența infracțiunilor.

Aceleași voci susțin că, în portbagajul automobilului Volvo erau mai multe cutii cu blistere cu pastile anabolizante Oxandrolon, de sute de mii de euro, dar și aproximativ 20 de kg de substanță activă pentru producerea anabolizantului Oxandrolon. Se presupune că pe piața neagră, un gram de asemenea substanță este estimată la un preț de aproximativ 100 de euro.

Substanța ar fi fost adusă din Ucraina prin segmentul transnistrean, iar produsul final urma să fie realizat pe pieței tenebre din Federația Rusă și statele UE.

Spre exemplu, pe site-urile specializate în vânzări online de la noi, 60 de comprimante Oxandrolon de 10mg, în acea perioadă erau vândute la prețuri care variază între 650 și 700 de lei, în Ucraina cu 400 de grivne, în România am găsit la preț de peste 250 de RON, iar în italia la un preț de 120 de euro. Aici este de menționat că în Federația Rusă, dar și unele state UE, anabolizantul Oxandrolon este trecut în lista cu droguri.

Un an mai târziu, schema de contrabandă cu anabolice, care era realizată cu aceleași automobile, ar fi fost dată peste cap de către ofițerii Serviciului de Informații și Securitate.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz de la Grigorii Damaschin, nepotul judecătorului Constantin Damaschin, dar și actual audient la INJ, inclusiv fost coleg al celor patru polițiști numiți mai sus, dar și unul din cei care în acea zi ar fi fost la fața locului, însă acesta nu ne-a răspuns la apelurile insistente.

Victor Godonoga, care la fel ar fi făcut parte din grupul operativ prezent la fața locului, zice că nu cunoaște nimic despre acest caz, că în acea perioadă nu se afla în oraș, dar și că însăși cazul ar fi unul insinuat, un fals, chiar dacă în imaginile video prezentate de noi în exclusivitate, apare fostul său coleg Veaceslav Botezatu.

„Dați să începem de la aceea că pe cazul respectiv a fost examinat de către SPIA nemijlocit. Chiar și a fost un caz insinuat și un fals în adresa noastră. Eu am dat explicații pe marginea cazului respectiv, eu nimic nu cunosc despre cazul respectiv. Și, dacă nu greșesc, în perioada ceea în general nu mă aflam în Chișinău, asta una la mână. A doua, cazul respectiv face parte din seria de cazuri de acest gen, plângeri anonime, altfel de plângeri la adresa presurpuselor acțiuni ilegale ale mele sau ale colegilor mei, iarăși din grupul de lucru despre care am vorbit anterior și pe toate aceste cazuri, până la urmă a fost emisă ordonanță de clasare, or a procesului penal, or cauzelor penale. În cazul respectiv, dacă nu greșesc a examinat organul de urmărire penală a SPIA, respectiv a fost clasată de către PCCOCS”, concluzionează Godonoagă.

La rândul său, procurorul Vitalie Galeru, întrebat despre acest caz, a răspuns: „Eu nu-mi amintesc, doi ani în urmă...Chiar nu-mi amintesc”.

L-am întrebat pe Galeru în ce relații se află cu Dorian Țurcanu, Sergiu Cobîlaș, Veaceslav Botezatu, Victor Godonoagă, dar și ofițerul de urmărire penală de la IP Botanica, Grigorii Damaschin, iar acesta susține că-i cunoaște doar pe Victor Godonoagă și Grigorii Damaschin în calitate de ofițeri de urmărire penală și mai mult nimic.

(În imagine: fostul procuror Vitalie Galeru)

Aici este de menționat că procurorul Vitalie Galeru, a reprezentat acuzarea în mai multe dosare de rezonanță, printre care cauza penală a fostului premier Vlad Filat, dosarul coruperii deputaților, dar și dosarul deschis pe numele fostului procuror general interimar, Andrei Pântea, a fost eliberat din sistem de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), în data de 3 iulie a anului trecut.

Între timp unul din polițiștii vizați, Veaceslav Botezatu, deși pentru anul trecut ofițerul din cadrul IP Botanica nu și-a prezentat declarația pentru venituri și proprietăți, dânsul s-a apucat să-și vândă pe un site de vânzări online Mercedes-ul GLE din 2016 cu 34 500 de euro, dar și un Lexus RX din 2009 la un preț de aproape 18 000 de euro.

Nota redacției: Deschide.MD continuă investigațiile pe acest caz, iar în următorul articol vă vom prezentat alte dosare cusute cu ață albă de aceeași eroii despre care părțile vizate susțin că le-ar fi dat sute de mii de euro.