Andrei Năstase susține că majoritatea concurenților electorali au intrat în campanie cu promisiuni minciunoase, în timp ce echipa Platformei DA are în spate realizări concrete de îmbunătățire a nivelului de trai și activitate al oamenilor. În cadrul unui interviu politicianul vorbește despre rezultatele activității formațiunii pe care o conduce, proiecte pentru viitor, colaborare cu PAS, dar și despre relațiile cu România.

Dle Năstase, ne apropiem de alegerile parlamentare din 11 iulie. Din punctul dvs. de vedere, care ar fi argumentele pentru ca oamenii să voteze Platforma Demnitate și Adevăr?

În timp ce majoritatea partidelor intrate în cursa electorală inventează promisiuni mincinoase pentru viitor, noi venim în fața moldovenilor cu lucrurile concrete pe care le-am făcut deja și angajamente sincere, foarte serioase de îmbunătățire a nivelului de trai și activitate al oamenilor, dornici de dreptate și o viață mai bună acasă.

Noi, cei de la Platforma DA, suntem oamenii faptelor mari și ai faptelor bune. Noi suntem cei care am început, în 2015, lupta contra hoților, contra oligarhilor, contra corupției. Apoi, în Parlament, am demarat anchetele: furtul miliardului, concesionarea Aeroportului și privatizările ilicite.

Am alocat suplimentar 700 milioane de lei pentru bugetele locale ale satelor și orașelor. Am dat indemnizații unice în anul 2021 pentru pensionarii cu venituri mici. Am virat sute de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă, am simplificat subvenționarea în agricultură, am impus cota minimă obligatorie de 50% a produselor agroalimentare autohtone pe rafturi. Am luat măsuri financiare în contextul pandemiei de COVID-19: sporuri pentru personalul medical, pensii de urmaș rudelor medicilor decedați. Sunt doar câteva dintre multele fapte bune pe care deja le-am făcut.

Pentru viitor, noi, Andrei Năstase, Alexandru Slusari, Stela Macari, Igor Munteanu, Maria Ciobanu, Iana Stanțieru, Ștefan Cojocaru, Inga Grigoriu, Andrei Dânga, suntem garanția parcursului european al Moldovei, a dezvoltării țării.

Deputații Platformei DA nu au stat în fotoliile comode din Parlament, ei au fost zi de zi în contact cu oamenii Moldovei, de aici sau de peste hotare. Deputații Platformei DA nu au trădat niciodată, nu îi veți găsi în alte fracțiuni parlamentare. Indiferent de cât de grele au fost vremurile, deputații Platformei DA au stat tot timpul cu capul sus, apărându-și cetatea cu armele dreptății și adevărului.

Acesta e un bilanț al activității de până acum, dar proiecte pentru viitor aveți?

Echipa de deputați pe care Platforma DA o va trimite în Parlament are cea mai ambițioasă fișă de parcurs: creștem pensiile, salariile și alocațiile, modernizăm drumurile, spitalele și școlile, mărim subvențiile agricole, sprijinim mediul de afaceri, încurajăm investițiile private. Respect pentru muncă, cinste și adevăr. Reforma instituțiilor statului și eradicarea corupției vor începe din prima zi de guvernare PAS – Platforma DA. Am fost împreună în stradă, am luptat contra lui Dodon, Plahotniuc, Șor și Usatîi. Am luptat împreună împotriva abuzurilor. Tot așa, după alegeri, ne vom regăsi și PAS și Platforma DA în Parlament și împreună vom da Moldovei cel mai bun Guvern din ultimii 30 de ani. Fapta bună ne adună!

Există proiectul pentru o guvernare comună PAS – Platforma DA?

Maia Sandu, președinta Republicii, și eu, în calitate de președinte al Platformei DA, am afirmat răspicat că o guvernare bazată pe PAS și Platforma DA este cea mai sănătoasă opțiune proeuropeană a Moldovei. Un vot pentru Platforma DA este un vot rațional și util, un vot pentru un Guvern de încredere, stabil care să scape țara de hoție și de sărăcie.

Pentru ca Uniunea Europeană să acorde sprijinul de 600 milioane de euro Moldovei este nevoie de un partener de încredere. UE vrea să se asigure că banii europeni nu se scurg în buzunarele largi ale oligarhilor moldoveni. Singurul partener de încredere al UE este un Guvern PAS – Platforma DA.

Vorbiți despre orientarea proeuropeană a țării. Ce fel de relații vor fi cu România?

Multe partide și personaje politice vând și azi aer la pachet în spatele retoricii privind Unirea cu România. Retineți un lucru atât de evident. Idealul Unirii a fost compromis până în prezent de personaje bune de gură și deloc de fapte bune. Oportuniștii, lașii și trădătorii de meserie sunt cei care au compromis o cauză pentru care Platforma DA muncește, tace și face ceea ce trebuie. Singurul partener al României în Moldova este Platforma DA și un Guvern Platforma DA - PAS

Noi i-am spus simplu: Unirea inteligentă, Unirea deșteaptă. Vorbim despre extinderea și consolidarea parteneriatului strategic cu frații noștri, cu România. Iată câteva măsuri concrete pe care Platforma DA le va susține în viitoarea guvernare alături de PAS:



- Integrarea vămilor și posturilor de control frontalier între Republica Moldova și România

- Crearea unui singur spațiu de asigurări între Republica Moldova și România

- Bursă comună de valori mobiliare și financiare (Chișinău - București)

- Piață de electricitate comună, interconectarea rețelelor de transmisie de înaltă tensiune (sistem electric comun)

- Recâștigarea licenței naționale pentru posturile din România (TVR 1, TVR 2) și program de abonamente gratuite la rețele comune TV

- Platforme mediatice comune: 1 post TV transfrontalier la Iași-Bălți, 1 post TV transfrontalier la Galați-Cahul, portaluri de știri și ziare editate în limba română pentru cititorii din Republica Moldova și din zonele învecinate României

- Piață agricolă comună: crearea unei Bănci Agricole specializată în investiții rurale, fond de garanții pentru proiecte de afaceri

- Asigurarea cetățeniei Republicii Moldova tuturor cetățenilor români, descendenți din familii cu rădăcini basarabene, ca o reparație pentru prigonirile din perioada postbelică a regimului sovietic

- Echivalarea graduală a diplomelor de studii și unificarea programelor universitare, mentorate prestigioase pentru a ridica standardele educației universitare în proces de transformare

- Orașe conectate: emiterea de obligațiuni municipale pentru proiecte structurale

- Constituirea unui Fond Național pentru planificarea dezvoltării urbane, cu sprijinul Municipiilor București, Iași, Chișinău, Bălți

- Drumuri noi: Magistrale care să lege Chișinăul, Bălțiul și Cahulul de principalele artere de drumuri naționale ale României

- Consiliul Asociațiilor APL din România și Republica Moldova, ca organism care poate gestiona în comun fondul pentru dezvoltarea orașelor și comunelor din spațiul transfrontalier

- Educație comună: armonizarea curriculumului școlar între cele două state și asistența școlilor în acest proces

- Fonduri și programe deschise pentru finanțări destinate societății civile, fără intermediari, direct, transparent și rapid

În acest parteneriat strategic aveți în vedere și crearea de instituții noi, comune care să implementeze aceste măsuri?

Categoric da. Și vă dau doar câteva exemple:

- Crearea Departamentului Comunitar Anticorupție

- Crearea Agenției Române (Internaționale) de Voluntariat și Educație, model Peace Corp

- Promovarea Carității și Dezvoltării Locale prin restabilirea Asociațiilor ”Astra” (prototipul GAL-urilor moderne)

- Crearea de Fonduri de Finanțare pentru Inițiative Private Comune (IMM)

- Extinderea universităților românești publice și formarea de clustere universitare comune în cele mai importante orașe ale Republicii Moldova

- Agenția pentru Cultură, Teatru și Filme ”Noua Românie”: fonduri și oportunități pentru echipe comune din Republica Moldova și România, filme documentare, artistice

- Crearea unui lanț de Biblioteci moderne de tip ”Cărturești” ca rețele de promovare a culturii și educației românești în Republica Moldova.

Nu este un proces complicat, anevoios? Nu sunt necesare modificări în Constituție?

Pentru a pune în practică acest proiect este nevoie de semnarea, între România și Republica Moldova, a unui tratat interstatal de fraternitate și parteneriat european privilegiat, parte a Acordului de Asociere cu UE, ce ar avea ca scop major integrarea plenară a Republicii Moldova în UE prin intermediul suportului României și consolidarea comunității naționale românești. Este un proiect de europenizare, de utilizare cât mai rațională a resurselor naționale, dar și ale Uniunii Europene, în scopul modernizării rapide a Republicii Moldova.

Nu este nevoie de schimbări în textul Constituției Republicii Moldova la aceastăetapă. Înfăptuirea acestui proiect necesită o majoritate parlamentară și un Guvern cu aspirații pro europene și pro românești, capabile să negocieze și să ratifice în Parlament Acordul interstatal de fraternitate și de parteneriat european privilegiat între Republica Moldova și România.

Ce ar trebui să conțină acordul?

1. Conceptul instituțiilor comune pe principiul „construcției comunitare europene” (după modelul Comisiei și Parlamentului European), formate dintr-un număr egal de comisari sau deputați din ambele state, ce se vor întruni în sesiuni periodice la București şi Chișinău şi care se vor preocupa de armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea europeană și, implicit, românească.

2. În competența Adunării Parlamentare se prezumă votarea legislației comunitare care va fi reconfirmată de votul parlamentelor ambelor state, votarea Bugetului comun.

3. Comisia moldo-română, formată dintr-un număr egal de reprezentanți ai Guvernelor României şi Republicii Moldova, va avea, în sfera sa de coordonare, executarea Bugetului comun, politicile de integrare social-economică și cultural-spirituală a Republicii Moldova și României, apropierii multidimensionale a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin intermediul suportului României.

4. Identificarea proiectelor de asistenta financiară internațională pentru Fondul de soluționare a conflictului transnistrean (un mini-plan Marshall) şi reabilitarea social-economică post conflict a Republicii Moldova.

Există voință politică și la București pentru acest proiect?

România este condusă de un președinte și de un Guvern care au demonstrat, prin fapte, că sunt alături de noi. În plus, există și la nivel personal legături apropiate, calde, care depășesc sfera instituțională.

Între Andrei Năstase, președintele Platformei DA, Florin Cîțu, premierul României, și Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților este o relație excepțională, de încredere și susținere reciprocă.

Ați anunțat un Guvern stabil, proeuropean. Doar PAS și Platforma DA pot crea un astfel de Guvern?

România și UE nu vor susține niciodată un Guvern moldovean din care să facă parte Dodon, Plahotniuc, Șor sau Usatîi. Investițiile, fondurile nerambursabile și împrumuturile către Moldova se vor bloca din nou, iar țara noastră se va cufunda și mai groaznic în sărăcie.

Alegerile din 11 iulie vor fi „acum ori niciodată”. Acum aducem bunăstare în Moldova sau niciodată. Acum îi judecăm pe hoți și pe corupți sau niciodată. Acum ne apropiem de Uniunea Europeană sau niciodată. Un viitor Guvern cu Dodon, Plahotniuc, Șor sau Usatîi ne-ar arunca 20-30 de ani înapoi, ani de foame, de frig, de frică. Singura garanție a statului de drept, a reformării Justiției este Platforma DA. Acum facem un Guvern PAS – Platforma DA sau niciodată.

O concluzie de final?

Un Guvern PAS – Platforma DA rezultat după alegerile parlamentare din 11 iulie este singura opțiune sănătoasă, proeuropeană, pentru Moldova. Pentru viitorul țării, pentru democrație, pentru consolidarea statului, un Guvern stabil, cu un mandat întreg de 4 ani, este la fel de necesar ca soarele sfânt de pe cer. Pe 11 iulie, votăm Platforma Demnitate și Adevăr! Fapta bună ne adună.