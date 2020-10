Republica Moldova se află în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și bătălia pentru fotoliu de președinte se anunță a fi una strânsă. În cursă s-au înscris opt candidați care promit cetățenilor o viață mai bună. În cadrul unui interviu pentru Deschide.MD fostul președinte Vladimir Voronin comentează campania electorală. Ce crede despre Igor Dodon, despre jocurile de culise și campania electorală în ansamblul ei citiți în interviul de mai jos: ”Șor încearcă prin Dodon să obțină ridicarea interdicției de a intra în Rusia”,” Dodon înțelege că dacă nu câștigă alegerile atunci ajunge în celulă”, ”Dacă după 1 noiembrie va fi problemă asemănătoare cu Kîrgîzstan și Belarus intenționez să mă alătur și să fiu în capul acestor proteste”.

Deschide.MD: Domnule președinte, autoritățile au decis organizarea pentru 1 noiembrie 2020 a alegerilor prezidențiale. Atât în acest scrutin, cât și acum patru ani, Partidul Comuniștilor nu participă și îndeamnă cetățenii să boicoteze alegerile. Vă rugăm să ne spuneți de ce veniți în fața alegătorilor cu o astfel de opțiune?

Vladimir Voronin: Noi am rămas pe pozițiile anului 2016, când patru membri ai Curții Constituționale, în mod abuziv, au încălcat flagrant Constituția și au modificat acea decizie a Parlamentului din anul 2000, când Republica Moldova a devenit republică parlamentară. 16 ani acea normă votată de peste 90 de deputați din cei 101 a fost în vigoare, a activat conform Constituției, după care a fost modificată. În 2016, partidul nostru, în semn de protest față de modul în care a fost modificată Constituția, nu a participat în alegeri și nu a înaintat un candidat. La ziua de azi nu s-a schimbat nimic. Acest [Igor] Dodon, care a fost ales neconstituțional și a executat funcția nebazându-se pe Constituție, a avut timp în patru ani să corecteze această situație. Mai exact, a putut anunța referendum național pentru modificarea Constituției. Dacă poporul vrea să aleagă direct președintele, nicio problemă – mergem și susținem decizia poporului. Totodată, a putut veni în Parlament cu această propunere pentru ca deputații să modifice Constituția cu 2/3 de voturi. El nu a făcut nimic.

Acum, tot el, acest Dodon, dar și alți „dodonei” mai mici, așa-zișii candidați la Președinție, intenționat merg la încălcarea Constituției. Eu nu-mi imaginez cum acea persoană care va fi aleasă, va depune jurământul cu mâna pe Constituție că va respecta legile țării, Legea Supremă, dar conștientizează că de la bun început o încalcă. De ce să spui minciuni oamenilor?

Iată de ce noi nu am înaintat candidat și nu participăm la aceste alegeri. Chemăm toți alegătorii țării să boicoteze scrutinul. Trebuie să ne ridicăm în picioare, toată țara, și să spunem «Nu» la aceste fărădelegi. Cât se mai poate de mers pe această cale neconstituțională? De aici și se alimentează toată corupția. Dacă cineva are nevoie de vreo lege, atunci fracțiunile se înțeleg și o votează. Dacă un om de afaceri are nevoie de vreo modificare la lege, atunci plătește bani și modificarea este votată. În așa fel statul niciodată nu va merge într-o direcție normală. Dintr-o parte vorbim despre stat de drept, despre integrare în UE, despre multe alte lucruri, dar se face totul absolut invers. Iată de ce noi nu participăm în aceste alegeri.

Vladimir Voronin: Da, unii concurenți încearcă să atragă membrii PCRM în campania lor. A încercat Usatîi și i-a promis la unii membri de partid sume de bani, încearcă și cei de la Partidul „ȘOR”. Krasavița [frumoasa – nota red.] asta, Ivanov, a spus recent că cunoaște foarte bine problemele din PCRM, că ea este în politică de mai bine de 20 de ani, știe totul, și se adresează la susținătorii noștri, dar și la cei din PRO MOLDOVA și PDM, să ne punem în „rând” și să mergem să votăm pe această trădătoare care în jumătate de an a schimbat trei partide.

În septembrie ea a avut zi de naștere și Șor, din miliardul furat, îi face un cadou, un mercedes nou-nouț. Am ascultat ce a declarat ea într-o emisiune zilele trecute. Doamne ferește. Ea este primitivă, nu are nicio idee ce vorbește. Ba spune că vom strânge iarna zăpadă ca la vară să avem cu ce uda pământul, ba că vom avea fabrici de conserve în fiecare oraș, ba că Guvernul va trebui să cumpere toată producția agricolă până la începutul noului an agricol. Asta-i deja schizofrenie. Asta-i boală. Cred că cineva îi scrie, pentru că ea nu este capabilă să scrie un cuvânt.

Deschide.MD: Totuși, deși acum patru ani, la fel, ați îndemnat la boicot, la scrutin au participat peste 1,5 milioane de cetățeni. Credeți că de această dată veți putea convinge alegătorii să nu iasă la vot?

Vladimir Voronin: Vom încerca. Cred că a ajuns timpul ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în aceste alegeri. Că acele 200-300 de lei pe care ei primesc drept mită de la acești candidați, este o bătaie de joc. Țara este în stagnare. Avem criză economică, criză socială, criză pandemică. Toate aceste lucruri trebuie să oblige oamenii ca ei să înțeleagă că soarta lor e doar în mâinile lor.

Totodată, să ne amintim de anul 2019 cu această criză guvernamentală, legată de Plahotniuc. Atunci, Curtea Constituțională, pentru prima dată, a luat decizia de revizuire a hotărârilor anterioare. De ce acum Curtea Constituțională implică statul în asemenea cheltuieli? De ce nu adoptă o decizie prin care să anuleze hotărârea CCM din 2016? Putem să le ajutăm și să-i spunem care sunt articolele din Constituție care au fost încălcate. Dacă Dodon nu a făcut nimic și îi place să fie președinte neconstituțional, atunci ar trebui să acționeze Curtea Constituțională.

Deschide.MD: Doi dintre actualii concurenți sunt foștii Dvs. discipoli. Vorbesc acum de Igor Dodon și Violeta Ivanov. Cum ați aprecia prestația lor în acest scrutin? Declarațiile, promisiunile date alegătorilor?

Vladimir Voronin: Ei nu sunt discipolii mei. Eu nu i-am învățat să trădeze. Eu nu i-am învățat să fie corupți. Nu am cerut de la ei ceva neobișnuit. I-am cerut doar să lucreze cinstit și să respecte legile. Cu părere de rău, am văzut că pentru ei contează doar interesul personal. Astăzi în R.Moldova politica este o afacere. Noi nu avem o politică adevărată moldovenească, conform conceptelor, standardelor, programelor partidelor. Astăzi noi avem corupție politică, avem mafie politică. Iată de ce ei azi și umblă dintr-o parte în alta. Această Ivanov. Am fost la guvernare și ea a fost cu noi. Au venit democrații – ea a plecat la ei. Apoi Plahotniuc a vândut-o lui Șor. Această Ivanov este propusă la funcția de președinte anume de Plahotniuc, nu de Șor. Ilan Șor îndeplinește indicația lui Plahotniuc. Acum, ei vor să acumuleze mai multe voturi cu Ivanov pentru ca în turul II să le vândă lui Dodon în schimbul revenirii lui Șor acasă. Iată cu ce se ocupă ei! Asta nu-i politică. Cetățenii sunt folosiți ca niște instrumente.

Deschide.MD: Apropo, despre această colaborare dintre Dodon și Șor. Recent am văzut cu toții că deputații Partidului „ȘOR”, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul „furtului miliardului”. Totodată, în spațiul public se vehiculează informația cu privire la o „colaborare” dintre aceste partide. Cum considerați, acțiunile ce privesc acești doi deputați ar fi o confirmare că cele două formațiuni ar fi bătut palma? Asistăm la o alianță informală între Șor și Dodon pentru câștigarea celui de-al doilea mandat?

Da. Mai mult decât atât, Șor încearcă prin Dodon să obțină ridicarea interdicției de a intra în Rusia. Ei mereu conversează. Uitați-vă, de câte ori, Curtea de Apel încearcă, dar nu poate să pună punct în dosarul Șor. Deja toți magistrații au devenit milionari. La început milionari au devenit cei de la Curtea de Apel Chișinău, apoi de la Căușeni, acum îi fac milionari pe cei din Cahul. Apoi o să vedem cum dosarul este transmis în altă instanță și nu mai vedem punct. Judecătorul din Cahul la o ședință anunță ziua ședinței următoare, iar a doua zi pleacă în concediu. În altă dată nu vine procurorul, apoi nu vine avocatul, apoi judecătorul are probleme de sănătate. Și așa deja mai mulți ani.

Vă amintiți că până la începutul acestei campanii toți vorbeau că președintele Republicii nu are împuterniciri. Același Dodon plângea, iar acum cel mai mult se implică în campanie. Dodon înțelege că dacă nu câștigă alegerile, atunci ajunge în celula în care a stat Filat. La ei, la toți, „arde”. La Șor ard problemele lui. Dodon are scopurile lui. Toți sunt legați unii cu alții.

Deschide.MD: Dacă tot să discutăm despre alegeri. Am văzut că Dvs ați comentat incidentul cu răpirea cetățenilor R.Moldova de forțele neconstituționale din stânga Nistrului. Credeți că a fost o acțiune dirijată pentru a-l prezenta pe Dodon drept salvator al națiunii?

Vladimir Voronin: Da, exact. Un salvator al națiunii. Că s-a implicat și doi băieți au fost eliberați. Interesant, o întrebat cineva pe cei doi din Transnistria opinia lor despre cele întâmplate? Eu am fost ministru de Interne, drept că în perioada sovietică, dar cunosc cum activează Poliția. Spuneți-mi, ce secrete poate avea un inspector de sector? El se ocupă de cei care beau tulburel sau au furat o bicicletă. Cum să arestezi un inspector de sector și să-l acuzi de spionaj?

Deschide.MD: În ultima perioadă auzim tot mai multe voci care se referă la posibile proteste după alegerile prezidențiale. Considerați că ar putea avea loc un asemenea scenariu?

Vladimir Voronin: Mă uit la acțiunile autorităților și e ceva strașnic ce fac ei. Dacă după 1 noiembrie va fi problemă asemănătoare cu Kîrgîzstan și Belarus, eu nu mă voi mira. Mai mult decât atât, eu încă intenționez să mă alătur și să fiu în capul acestor proteste. Cât se poate de răbdat și să mă uit la măgărimea asta? Cum ei își bat joc de cetățeni. Eu am drept moral să mă expun la astfel de subiecte. În perioada cât am fost președinte nu am stat să mă ocup cu miliarde sau alte prostii. 18 ore pe zi lucram, fără zile libere. Mi-am pus sănătatea pe masă. Iar acum ce, să mă uit la toți ticăloșii aceștia ce fac ei? Trebuie să avem o poziție cetățenească. Nu contează, ești comunist, necomunist. Nu contează partidul. Trebuie să salvăm țara.

Ei fură bani și își deschid conturi în offshore. Trebuie de făcut răscoală, revoluție. Trebuie de făcut ceva cu acești bandiți. Respectiv, cu toate aceste aiureli ale Violetei Ivanov și altor candidați nu ajungem noi departe. Pur și simplu îngropăm Moldova. Niciun fel de integrare europeană, nimic.

Deschide.MD: Referitor la promisiunile candidaților. Vedem că în programele electorale sunt incluse mai multe inițiative sociale – reparația drumurilor, iluminat stradal, majorarea salariilor și pensiilor. Este președintele acea persoană care implementează astfel de proiecte? Sau asistăm la o simplă acțiune de PR?

Vladimir Voronin: Ei duc lumea în eroare, duc lumea de nas. Nu are președintele astfel de împuterniciri. Dodon a declarat că va da 300 milioane de lei pentru a construi în sate sisteme de canalizare. Nu are el nimic cu aceasta. Bugetul este format de Guvern și votat de Parlament. Președintele doar promulgă. El nu are dreptul să schimbe nicio cifră, nicio literă în text. Alegerile acestea sunt ca o nuntă. Ce vei spune tu miresei? Că ai s-o bați? Că vei veni bat acasă? Desigur că nu. Vei spune că o să te porți frumos, că ai s-o iubești toată viața. Așa și în alegeri – este o nuntă. Deci, cine pe cine va duce de nas, cine va spune mai multe minciuni, cine va face mai multe promisiuni.

Mă uit cum au loc întâlniri cu alegătorii. Ei găsesc în sat vreo 5 oameni, îi pun pe la colțuri și ei strigă: „Da, noi vă susținem”, „Ați făcut foarte mult”, „Mulțumim mult președintele Dodon”. În patru ani el a fost în concediu de vreo 18 ori, dar nu a rezolvat nicio întrebare. Uitați-vă ce promisiuni a făcut el acum patru ani! Nu a îndeplinit nimic – zero.

Referitor la alți candidați. Vreau să spun că urmăresc cu atenție evenimentele politice, dar nu-mi plac scandalurile. Chiar zilele trecute la o emisiune primul a vorbit Andrei Năstase, iar apoi Maia Sandu. Acest conflict dintre ei nu-i bun. Conflictul dintre ei ridică șansele lui Dodon. Oare ei nu pot să-și închidă gura, dacă nu cu masca, atunci cu banda adezivă măcar în timpul alegerilor? Nu sunt de acord cu asemenea acțiuni. Au fost parteneri, dar acum se ceartă cine este mai tare susținut de „Soros” sau alții.

Deschide.MD: În cadrul acestui scrutin vom avea mai multe secții de votare deschise în străinătate. Comparativ cu alegerile precedente, în unele cazuri situația diferă foarte mult. Spre exemplu, Rusia. Cum credeți, de ce s-au produs astfel de schimbări?

Vladimir Voronin: Ce ține de secțiile de votare în străinătate sunt multe întrebări. Să luăm de exemplu alegerile în Statului Israel, unde se află acel Șor. La vot participă doar cetățenii care se află pe teritoriul țării. Secții de votare în străinătate nu se deschid. Dar la noi, moldovenii noștri care au plecat de mulți ani din țară, pe ei îi cheamă la vot. Ce știe el fiind în străinătate? Mai citește câte ceva, dar selectiv. Totodată, priviți câte secții ei deschid în Rusia. Cine va controla cum se votează în Siberia? Ambasadorul Neguța? El face tot ce-i spune Dodon pentru a rămâne mai mult timp la Moscova.

Să nu uităm că aceste alegeri reprezintă și risc pentru sănătatea oamenilor. Bine, va primi alegătorul o mască, un pix, dar cum rămâne cu ștampila? Vor da fiecărui alegător câte o ștampilă pentru a vota în buletinul de vot? Omul va veni la alegeri, va lua ștampila, apoi va pune mâna pe față, iar apoi va pleca acasă să aștepte cine va veni – medicii sau aceea cu coasă.

Vladimir Voronin: De spus și de făcut sunt lucruri diferite. Limba oase nu are.

Deschide.MD: Domnule președinte, să vorbim puțin și despre alte subiecte. În scurt timp expiră mandatul actualei conduceri ai PCRM. Înțelegem că va urma un Congres și alegerea organelor de conducere. V-ați gândit deja la acest subiect? Cum intenționați să organizați un astfel de eveniment, reieșind din situația pandemică pe care o avem astăzi?

Vladimir Voronin: Da, avem așa problemă. Noi am programat organizarea Congresului pentru 7 noiembrie. Comitetele raionale au înaintat deja peste 600 de delegați. Împreună cu invitații, este vorba de circa 800 de persoane. Conform normelor sanitare, eu nu am unde aranja un astfel de număr de persoane. Câteva săptămâni în urmă ne-am adresat Ministerului Justiției să ne consulte cum procedăm. Poate ministerul ne va permite să extindem mandatul actualei conduceri până când se va clarifica situația. Eu nu pot să procedez cu oamenii așa cum face Dodon la întâlnirile cu alegătorii.

Suntem pregătiți de congres, doar că această pandemie ne împiedică. Nu este așa sală în R.Moldova unde pot veni 800 de oameni care să respecte toate normele sanitare.

Apropo, despre „distanță socială”. Este o definiție greșită. Distanța socială este între miliardarul Șor și alți cetățeni ai țării, săraci. Asta-i distanță socială. Dar ceea la ce se referă autoritățile este distanța sanitară.

Deschide.MD: Domnule președinte, o ultimă întrebare. Dacă totuși alegerile vor fi validate și vom avea o persoană în funcție de președinte. Ce sfat i-ați da?

Vladimir Voronin: Să restabilească normele constituționale cu privire la procedura de alegere a președintelui, după care să-și dea demisia și să fie ales din nou președinte, dar deja în conformitate cu Constituția. Ori să fie ales de către popor, ori de către Parlament. Cea mai bună variantă pentru R.Moldova este republică parlamentară. Să fie ales președintele în Parlament și să nu umblăm cu nunțile acestea, cu promisiuni, minciuni, să ne batem joc de oameni.

Eu am fost ales de două ori în Parlament și nu am simțit că nu am împuterniciri. Când președintele este ales de Parlament, acei deputați care i-au dat votul poartă responsabilitatea morală. Deci, există o majoritate din cel puțin 61 de deputați cu care se poate de lucrat, de votat legi. Dar așa ce avem? Cei din Parlament trimit președintele unde vor ei și nu-l ajută cu nimic. Iată de ce eu insist pe republică parlamentară, pentru că vorbim de o responsabilitate colectivă. Dacă sunt președinte ales de Parlament, atunci am dreptul să vin și să cer sprijin deputaților și să nu ajung în situație de parcă m-aș afla pe o insulă nepopulată.

Deschide.MD: Vă mulțumim!