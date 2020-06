În virtutea evenimentelor de ultimă oră de pe scena politică din Republica Moldova, figura deputatului independent Alexandr Oleinic, este „abordată” tot mai mult de politicieni, experți, analiști, etc. În opinia multora, anume el dețne „votul de aur” în Parlament, în situația când raportul de forțe de 50/50. Cum se simpte Alexandr Oleinic în situația creată și care sunt viziunile lui asupra evoluțiilor social-economice și, mai cu seamă, politice am decis să le aflăm din prima sursă.

Deschide.MD: Domnule Alexandr Olenic, cum vă simțiți în postura deputatului care deține „votul de aur” și pentru cine îl veți da în caz de necesitate?

Alexandr Oleinic: Desigur, sună frumos această metaforă – ”votul de aur”, dar să știți că nu aduce mare fericire persoanelor vizate, deoarece nu doar te poziționează în centrul atenței, dar și devii expus unor „blamări” publice, apărute din senin. Dar dacă e să vorbim serios, consider că nu dețin nici un „vot de aur”, lucru demonstrat și la ultima ședință a Parlamentului când deputații au votat proiecte de lege cu o majoritate impunătoare. Chiar dacă e să facem o abstracție și să admitem că votul meu decide ceva, atunci l-aș califica drept unul responsabil, acordat urmărind interesul național și al cetățeanului. Mai mult, persoanelor care aruncă în spațiul public aluzii de obținerea unor profituri grație situației create, vreau să le declar cu toată fermitate – în Parlamentul Republicii Moldova sunt pentru al patrulea mandat și tot timpul am dovedit prin comportamentul și munca mea că sunt aici nu pentru a obține careva profituri politice, economice, financiare sau de alt ordin. Consider că în această viață m-am realizat atât în plan personal, cât și profesional și am venit în Parlament pentru a contribui, în măsura posibilităților, la realizarea principalului deziderat – crearea unei Moldove prospere, democratice și libere.

Alexandr Oleinic: Într-adevăr, pe parcursul acestui mandat au fost cazuri când am susținut proiectele înaintate de reprezentanții acestei coaliții, uneori votul fiind decisiv. Dar, am votat și proiectele sau inițiativele propuse de partidele de opoziție, deoarece fiind deputat independent, îmi permit luxul, dacă acceptați o așa formulă, de a vota doar proiectele de lege, care în opinia mea sunt în interesul țării, cetățenilor și vin drept un argument concret în realizarea programelor de dezvoltare. Mai mult, nu știu de ce toți își aduc aminte de Alexandru Oleinic când a susținut un proiect înaintat de PSRM-PD, a votat Guvernul Chicu, etc. Dar, practic nimeni, că neconstituționalitatea asumării răspunderii de către Guvernul Chicu a unor legi a fost declarată în baza sesizării mele... Nimeni nu-și aduce aminte de criticile aduse Executivului pentru inacțiunile în luarea deciziilor privind situația în agricultură, sistemul social, etc.

Vreau să mai accentuez odată în plus – poziția mea va rămâne neschimbată și în viitor – voi susține acele proiecte care sunt în interesul țării, indiferent cine le-a înaintat. Inclusiv care vizează moțiunile de cenzură in-corpore a Guvernului sau unui ministru în parte, etc.

Deschide.MD: Pentru moment, avem o moțiune simplă înaintată ministrului Sănătății. Se discută una împotriva Guvernului Chicu. Dvs le veți susține? Și cum credeți, Executivul actual trebuie demis?

Alexandr Oleinic: A înainta o moțiune și a o susține, într-un final, sunt lucruri diferite. Mai mult, una este când de dragul unui PR politic faci o asemenea mișcare și cu totul alta este situația când vii cu o analiză profundă, bazată pe cifre și argumente. Pentru moment, consider că toate mișcările cu moțiunile de cenzură sunt mai mult PR. De ce?

În primul rând, pentru moment nu am văzut nici o analiză/argumentare profundă în susținerea acestor pași. Emoții, interes personal, de grup sau partid – da! Mai mult, dacă facem un pas sau altul trebuie, în opinia mea, în situația de criză totală prin care trece, să avem un plan/program clar de acțiuni pentru soluționarea problemei. La noi - doar declarații.

Doi. Activitatea oricărui minister/Guvern, în ansamblu, trebuie analizată și monitorizată critic, în special, în situații de criză prin care trecem. Și dacă guvernul nu face față – trebuie de făcut sau remanieri pe sectoare, sau demis. În situația de criză în care ne aflăm, nu consider oportună demisia Guvernului, mai ales în situația când nu există o nouă majoritate clară care-și poate asuma actul de guvernare. Declarații se pot face multe, dar acum avem nevoie de un Guvern cu mandat deplin, deoarece încă nu este clar cum va evalua situația în domeniul sănătății, sectorul economic care trece printr-o criză, seceta, etc.

Mai mult, lipsa unui număr suficient de voturi pentru majoritatea parlamentară actuală nu reprezintă încă o criză politică și destabilizare, fiindcă actualul Guvern poate activa. Și în istoria noastră noi am avut situații când Guvernul a activat în lipsa unei majorități parlamentare și nu rău. Vorbesc de același Guvern Sturza. În calitate de deputat, dar și cetățean, sunt în egala măsură gata să susțin atât actuala guvernare, cât și o altă formulă guvernamentală, dar în ambele cazuri trebuie să predomine interesul național și al cetățeanului în parte. Sunt mai multe soluții prin care putem face față acestei crize în interesul cetățenilor, totul depinde de dialogul care ar trebui să aibă loc între forțele sănătoase din legislativ.

Ultimele evoluții în domeniul sănătății publice – creșterea numărului persoanelor infectate, precum și celor decedate /tendință observată și în întreaga lume/ – ne indică că pentru moment trebuie să ne concentrăm asupra realizării unor măsuri eficiente de prevenire a răspândirii virusului, și nu a luptei politice pentru satisfacerea unor ambiții de grup sau partid. Cred că cel mai bun și apreciabil lucru ar fi un consens național al tuturor forțelor politice, deorece trebuie să salvăm țara și cetățenii de la un colaps în sistemul medical, sectorul social și domeniul economic.

Azi avem nevoie un guvern anti-criză, susținut POLITIC de toate partidele – atât parlamentare, cât și extraparlamentare. Dacă scăpăm situația de sub control, atunci nici un guvern nou, nu ne va salva. Cu alte cuvinte, a venit timpul când atât cei aflați la guvernare, cât și cei din opoziție trebuie să-și lase din orgolii și aroganță și împreunăsă elaboreze un program viabil de depășire a situației de criză în care ne află. Consider că Parlamentul, în virtutea situației create în el, este unica platformă viabilă pentru acest lucru. Anume din acest considerent am propus crearea unei Comisii speciale care să se ocupe de problema dată.

Știți care-i paradoxul nostru – foarte multe țări, organizații internaționale și instituții ne ajută în lupta cu pandemia prin diferite metode și doar noi însuși, așa am o impresie, din toate puterile nu dorim să ne ajutăm.

Alexandr Oleinic: Direct nu am fost abordat. Așa, unele aluzii, în discuții neformale, au fost din ambele tabere. Răspunsul meu a fost franc – rămân deputat independent, deoarece această postură îmi oferă cea mai mare marjă de manevră în realizarea mandatului. Plus la toate, poziția de azi îmi oferă posibilitatea să susțin inițiativele legislative atât ale opoziției, cât și celor de la guvernare, care au un impact major asupra dezvoltării Republicii Moldova, creșterii bunăstării cetățenilor, etc.

Deschide.MD: Dacă e să analizăm activitatea Dvs din Parlament putem observa că ați venit cu mai multe inițiative economice, de susținere a antreprenoriatului etc și, practic, nimic legat de Transnistria, Dvs fiind ales pe o circumscripție uninominală oferită regiunii respective. De ce?

Alexandr Oleinic: Voi începe cu partea a doua a întrebării – Transnistria. Am mai spus și cu alte ocazii că nu sunt satisfăcut de activitatea mea la acest compartiment și accept orice critică constructivă, precum și propuneri de inițiere a diferitor proiecte noi pentru cetățenii din stânga Nistrului. Desigur, pandemia și-a lăsat amprenta sa și aici, atât pentru realizarea a careva proiecte/inițiative, cât și elimentare deplasări în zonă, deoarece cei de la Tiraspol au pus interdicții de circulație, iar toate împuternicirile de dialog sunt concentrate la Biroul pentru Reintegrare. Mă strădui prin intermediul diferitor ministere, altor instituții să promovăm unele acțiuni, dar trebuie să recunosc lucrurile să mișcă prea lent...

Apropo, dacă e să vorbim la general, atunci și inițiativele înaintate, cum le-ați numit, economice, când vor fi aprobate, vor avea un impact și asupra cetățenilor din stânga Nistrului. Insitența cu care promovez unele proiecte se lămurește atât necesității de a îmbunătăți/moderniza unele domenii ale economicei naționale, cât și a crea unele platforme eficiente în depășirea crezei create în rezultatul pandemiei de coronavirus. Cu părere de rău, Guvernul, în opinia mea, cam în șoaptă vorbește despre criza economică care vine peste noi, dar aceasta poate avea efecte foarte drastice. De exemplu, potrivit unor estimări ale unor experți, costul pierderilor economice pe care le va suferi Republica Moldova pe urma COVID-19 va fi de circa 2 miliarde de euro. Experții mai spun că Moldova va avea nevoie de o perioadă de peste 2 ani ca să își restabilească economia.

Situația nu este deloc ușoară. Anume din aceste considerente încă la începutul pandemiei am propus crearea unei Comisii de urgență, care să elaboreze un Program național de prevenire și depășire a crizei economice. Nici o reacție. Acum am înaintat o propunere de elaborare a unui Program național de irigare, deoarece am fost atacați de o altă calamitate – seceta... Până la acest moment – zero reacție.

Da, dacă revenim cu cine votez și pe cine susțin. La ultima ședință a Parlamentului, după lungi așteptări, s-a convenit ca la următoarea reuniune plenară să fie inclus în ordinea de zi proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001, înregistrat drept inițiativă legislativă încă la 29 ianuarie 2020 (!), care presupune revenirea la situația când ANRE bilunar stabilește prețurile la produsele petroliere reieșind din fluctuațiile existente pe piețele internaționale și regionale (Platts). Mă bucur că propunere a fost înaintată de reprezentanții opoziției și susținută de cei de la guvernare, fapt care indică că situația în acest domeniu cu adevărat este alarmantă și necesită a fi întreprinse măsuri urgente de redresare a ei, având drept prerogativă interesul cetățenilor, agenților economici, etc.

Deschide.MD: Domule Oleinic, dacă să facem o prognoză a evoluțiilor politice din Republica Moldova, în afară de alegerile prezidențiale, putem vorbi despre eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate? Și cine în opinia Dvs este favoritul prezidențialelor?

Alexandr Oleinic: În primul rând, vreau să punctez un gând. Da, pe 1 noiembrie avem primul tur al prezidențialelor, dar, cum se spune în popor, analizând evoluția situației pandemice, nu pun mâna în foc că ele pot avea loc. Creșterea numărului celor infectați, atât în țară, cât și în lume, trezește multe semne de întrebare. Într-o situație de criză în sănătate, cum o avem pentru moment, nu cred că va fi cea mai bună variantă organizarea unui scrutin. Avem deja practica de la Hâncești... Și apropo, va trebui să fim foarte prudenți în situația dată, deoarece nu avem bani în buget ca să-i aruncăm în vânt...

Dacă totuși vor fi, este prematur să vorbim cine va câștiga, cu toate că trebuie să fim raționali și să recunoaștem că actualul președinte pornește cu prima șansă, deoarece pe stânga este unicul candidat serios. Problema este la cei de pe dreapta. În lipsa unui candidat unic, flangul drept riscă să rămână perdant. Miza că în turul doi va fi susținut masiv – alegerile primarului general din Chișinău au demonstrat că deja nu mai merge. Plus la toate, situația provocată din lume de Covid-19 nu oferă o claritate cum va fi organizată votarea în diasporă, care susține masiv forțele de dreapta.

Vorbind despre posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, consider că posibilitatea lor este foarte mică. Deja, conform Constituției, ele nu pot fi desfășurate, iar varianta cu demisia benevolă a lui Igor Dodon din funcția de președinte o apreciez drept una nulă. Mai mult, consider că nici majoritatea partidelor din actualul Parlament nu sunt interesate pentru moment de asemenea alegeri, inclusiv PSRM. Mai mult, nu exclud ca după prezidențiale, actuala coaliție să nu crească încă, devenind iarăși o majoritate parlamentară...

Dar foarte multe lucruri vor deveni cât de cât mai clare în următoarele săptămâni, până la vacanța parlamentară. Sper foarte mult să nu fim aruncați într-o criză politică, care în condițiile unei crize în sănătatea publică, economie, sitemul social ne va arunca și mai mult într-o prăpastie...

Deschide.MD: Am discutat despre activitatea parlamentară, dar am dori să aflăm și despre cea de partid. Sunteți președintele Partidului Popular. Cum privesc colegii de partid toate aceste evenimente politice? Au venit ei cu careva propuneri privind acțiunile Dvs din forul suprem?

Alexandr Oleinic: Chiar dacă Partidul Popular din Republica Moldova este prezent în Parlament doar cu un deputat, în persoana mea, vreau să accentuez că structurile partidului permanent și activ monitorizează evoluțiile politice, social-economice și de alt ordin din țară, le analizează, iar unele din aceste concluzii sunt ulterior înaintate de mine în calitate de inițiative legislative, interpelări, etc. De exemplu, Proiectul de lege privind acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensarea accizului la motorină, înregistrat cu numărul 21 la 3 februarie 2020, a fost conceput și elaborat din inițiativa membrilor PPRM. Mai mult, anume grație informației primite de la membrii din teritoriu, care discută cu cetățeni, am o viziune cât de cât clară despre situația din diferite regiuni și așa mai departe. Desigur, în anumite cazuri, când trebuie să-mi exprim votul pentru unul sau altul proiect, consult colegii din conducerea partidului, mă sfătui cu ei. Și acest principiu va fi continuat și în viitor.

Vreau să vă asigur că Partidul Popular continuă să fie o formațiune politică, care are un program binestructurat, cu multă grijă și responsabilitate față de fiecare cetățean, fiecare localitate și pentru fiecare domeniul al economiei naționale, și care va fi prezent permanent în viața politică a Republicii Moldova.

Alexandr Oleinic: Toate deciziile de includere sau nu a unei sau altei persoane în listă a fost luată prin consens, prin votul majoritășii, criteriile de bază fiind capacitățile profesionale. Candidatura ei a fost înaintată de una din organizațiile teritoriale, inclusiv pentru fortificarea blocului economic, și nu au existat motive pentru a o respinge. Mai mult, dacă faceți careva aluzii că a fost inclusă în listă la sugestia sau grație protecției cuiva, și din contextul întrebării înțelegem că a lui Veaceslav Platon, atunci vreau să vă dezamăgesc - nu. Poziția 59 în listă vorbește de la sine...

Cât ține despre Veaceslav Platon – ne-am cunoscut și comunicat cu el când făceam parte din fracțiunea AMN în Parlamentul din 2009. De atunci nu m-am întâlnit sau discutat cu el.

Deschide.MD: Să revenim puțin la alegeri. Dvs ați fost unul dintre autorii sesizării la Curtea Constituțională privind păstrearea sistemului mixt în cazul alegerilor parlamentare anticipate. Totuși, vedem că Înalta Curte a decis altfel și în cazul în care după luna august vor fi declanșate alegerile parlamentare anticipate, acestea vor avea loc în baza sistemului proporțional. Dvs. veți candida la viitoarele alegeri, în cazul în care acestea vor avea loc în timpul apropiat? Cum vedeți această participare în scrutin?

Alexandr Oleinic: Am fost adeptul sistemului mixt de alegeri și rămân adeptul acestuia în continuare. Și nu pentru faptul că grație acestui sistem am ajuns în Parlamentul Republicii Moldova. În opinia mea, sistemul mixt reduce numărul deputaților-fantomă în legislativ, care trec grație listei. Mai mult, consider că acest sistem a fost o oportunitate foarte bună de a schimba clasa politică, oportunitate foarte bună pentru tinerii politicieni. Da, puteți să mă contraziceți că unele sondaje indică că mulți alegători nici astăzi nu cunosc deputații lor aleși pe circumscripțiile uninominale. Dar acesta este altă chestiune, deoarece în haosul politic prin care trecem după alegerile din 2019, cetățenii, mulți nu reușesc să memorizeze nici miniștrii și prim-miniștrii, care practic zilnic apar pe ecranele TV.

Indiferent când vor fi organizate următoarele alegeri parlamentare, anticipate sau ordinare, Partidul Popular va participa la ele, deoarece suntem ferm convinși că orice formațiune politică activă, cu actele în regulă, este obligată să participe la scrutine. Alegerile, dacă doriți, este nu doar un exercițiu de ași alege reprezentanții în parlament, dar și un test foarte obiectiv al raitingului unui sau altui partid.

Deschide.MD: Vă mulțumim!