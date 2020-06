A trecut un an de la evenimentele din iunie 2019, care au dus la răsturnarea regimului condus de Vlad Plahotniuc. În acele zile, un rol important l-a avut Curtea Constituțională, deciziile căreia au fost respectate de unii și criticate de alții. Artur Reșetnicov, fostul judecător al Înaltei Curți, vorbește în premieră despre evenimentele din acele zile, presiunile și amenințările la adresa magistraților CCM, demisia „in corpore”, dar și despre riscurile unor dosare penale pentru deciziile adoptate în perioada mandatului de judecător al CCM.

Deschide.MD: Domnule Reșenticov, a trecut un an de la acele evenimente tensionate când în R.Moldova a existat așa-numita „dualitate de putere”. Ați fost membrul al Curții Constituționale în acea perioadă, deciziile căreia au fost criticate dur de reprezentanții PSRM-PAS-Platforma DA. Unii au fost gata să ia cu asalt Înalta Curte pentru acele decizii. Iată că s-a aplanat conflictul. Cum apreciați astăzi acele evenimente, a fost o experiență „mai puțin plăcută”, din câte înțeleg?

Artur Reșetnicov: Nu cred ca «conflictul s-a aplanat». Chiar s-a agravat. Într-adevăr s-a scurs un an, dar situația politică a devenit mai gravă și tensionată. Vă reamintesc că atunci, în iunie 2019, CCM s-a expus în privința sesizării înaintate de președintele țării. Deja trecuseră 3 luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Deci, s-a scurs timp suficient pentru ca partidele care au acces în Parlament să discute, să se înțeleagă sau să negocieze și să guverneze țara, așa cum le-au încredințat alegătorii. Iar dacă nu doreau sau nu reușeau, unica soluție legală și democratică au fost alegerile anticipate. Țările unde există democrație fac acest exercițiu de câte ori este necesar. În acest sens poate fi adus exemplul Israelului, Greciei, Spaniei. Nu Curtea Constituțională trebuie sa fie judecătorul în situația când partidele nu s-au înțeles, ci oamenii să judece prin vot. De fapt, acesta a fost conținutul actelor CCM din iunie 2019: politicieni, duceți-vă la judecata oamenilor! Puțini au fost dintre cei care au citit deciziile, hotărârile și motivarea Curții. Unora așa soluție nu le-a fost pe plac. Din frica de a se duce în fața oamenilor și de a le explica de ce nu se înțeleg în Parlament, au ales calea mai simplă: de a ataca CCM. Au deschis cutia Pandorei. Și până în 2019 au fost hotărâri ale CCM care au adus schimbări fundamentale (de exemplu, schimbarea modalității de alegere a președintelui, privitor la declarația de independență, limba românâ, suspendările șefului statului și multe altele). Cineva susținea, alții nu erau multumiți. Dar toți respectau și executau. În vara 2019 s-a preferat de a ataca CCM și a face un mariaj politic nocturn. A trecut un an. Un an pierdut pentru R.Moldova. Un an în care oamenii nu au devenit mai fericiti, din contra au apărut mai multe probleme. Iar CCM, deja în altă componență, este din nou ținta unor atacuri și amenințări din partea politicului. Parlamentul nu reprezintă voința alegătorilor expusă în februarie 2019 și oricum persistă toate premisele pentru alegeri parlamentare anticipate. Moldova face un pas înainte, apoi doi înapoi, un pas în dreapta, apoi unul în stânga...

Deschide.MD: În acea perioadă Curtea a adoptat mai multe decizii, ulterior revizuind și anulând acele acte cu privire la perioada de formare a Guvernului, dizolvare a Parlamentului, numirea Maiei Sandu în funcția de premier și alegerea Zinaidei Greceanîi în funcția de președinte al Legislativului. Potrivit deciziei CCM din acea perioadă, „la baza anulării a stat situația de fapt din R.Moldova, în special anunțul transferului de putere către Guvernul prim-ministrului Maia Sandu și a coaliției formate în Parlamentul R.Moldova”. Totuși, intuim că aceste decizii au fost luate și prin prisma unor presiuni din partea actorilor politici. Dvs ați fost influențat din exterior să vă revizuiți decizia? Sau poate cunoașteți cazuri când asupra altor magistrați a existat o presiune în acest sens?

Artur Reșetnicov: Menționez că Înalta Curte și-a revizuit hotărârile din două motive: 1. Guvernul Filip și-a prezentat demisia. Respectiv în țară nu putea exista un vacuum al puterii, iar cetățenii trebuiau să aibă certitudinea că exista Guvernul Sandu cu acte în regulă. 2. Situația politică a bulversat societatea. Declarațiile și acțiunile politicienilor au aprins spiritele. În astfel de circumstanțe, CCM a considerat că trebuie să intervină în scopul de a liniști spiritele, a institui pacea în societate și a permite Executivului să guverneze în condiții clare de stabilitate. Este cunoscut că, imediat după deciziile și hotarârile CCM din iunie 2019, am fost supuși unor presiuni extraordinare și amenințărilor directe. Și acest comportament și-au permis politicienii din R.Moldova. Dar toate actele CCM din acea perioadă au fost dictate numai de prevederile Constituției, jurisprudenței constituționale și opiniilor magistraților.

Deschide.MD: Nu putem închide ochii asupra faptului că în urma deciziei de revizuire a unor acte de către CCM, a urmat demisia domnului Mihai Poalelungi de la șefia Înaltei Curți, iar ulterior – demisia „in corpore” a altor cinci magistrați, inclusiv dvs. De ce nu ați rămas în funcție, preferând să demisionați?

Artur Reșetnicov: Motivele revizuirii hotărârilor le-am expus mai sus. Orice magistrat, inclusiv președintele, are dreptul și libertatea de a demisiona. Demisiile au urmat după ce ne-am convins că spiritele în societate s-au liniștit și pentru a scoate presiunea de pe Înalta Curte și a permite noii componențe să demonstreze că această instanță este independentă. Am considerat că, dacă planează cea mai mică suspiciune în privința imparțialității acestei componențe, trebuie să ne retragem. Cred că a fost un pas corect. Și așa ar trebui sa fie în orice domeniu. Nu înțeleg demnitarii care se țin de posturi cu dinții, este anormal.

Deschide.MD: Apropo, în acea perioadă mai mulți actori politici au purtat discuții cu ambasadorii SUA, Rusiei, Uniunii Europene. Magistrații Curții Constituționale au avut negocieri cu reprezentanții corpului diplomatic? Dacă da, atunci despre ce s-a discutat?

Artur Reșetnicov: CCM este o autoritate de jurisdicție constituțională independentă. Nu este actor politic. Dar sigur că mă pot expune doar în privința mea. Nu am avut discuții sau consultări cu diplomați sau cu cineva din exterior. În general, noi am avut intenția de a fi departe de luptele politice, am încercat să nu fim implicați. Însă cei care formează opinia publică au îndreptat toate armele împotriva noastră. Judecătorii constituționali nu au dreptul sa intre în dezbateri politice și de aceea vocea noastră nu a fost auzită. Am fi putut explica multe lucruri, dar atunci ne-am fi implicat în politică, ceea ce este inadmisibil pentru magistrați. Nu am vrut să încălcăm legea și am respectat jurământul.

Deschide.MD: După demisia „in corpore” a judecătorilor CCM, a existat o sesizare din partea fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, privind posibilitatea atragerii la răspundere a magistraților Înaltei Curți pentru deciziile adoptate, contrare legislației. Ați fost pregătit de un eventual „dosar penal”? Cum au reacționat membrii familiei?

Artur Reșetnicov: Epopeea cu dosarul penal ține tot de lupta politică în care s-a încercat să fim atrași. Este știut că magistrații constituționali nu pot fi atrași la răspundere penală pentru hotărârile adoptate. Dar, politicul nu prea respectă legea când au anumite interese. Este grav că unii procurori au acceptat să fie atrași în aceste jocuri știind că încalcă legea. Au sărit cu lingușire să servească noua putere pentru a primi funcții și a fi avansați. Dar ma opresc deocamdată aici. Văd că și asupra actualei componente a Înaltei Curți se aplică aceleași instrumente din partea unor politicieni. Sunt amenințați și șantajați pentru a nu adopta hotărâri care nu sunt pe placul guvernării. Chiar dacă am rezerve asupra componenței Curții, îi respect pentru că așa trebuie sa fie într-o societate democratică și într-un stat de drept. Presiunile și amenințările la care este supusă și actuala componență a CCM depășesc cu mult normele legale și morale. Nu știu când vor înțelege această regulă și politicienii. În privința familiei este ceva personal. De fiecare dată m-am străduit să nu sufere din cauza activităților mele. Recunosc, nu în toate am reușit. Le datorez enorm pentru susținere și înțelegere. În toată această perioadă au fost unicii care mi-au insuflat încredere în ziua de mâine.

Deschide.MD: Nu putem evita să discutăm și despre Comisia parlamentară privind uzurparea puterii prin intermediul Curții Constituționale și Procuraturii Generale. Ați încercat să discutați cu deputații? V-au invitat la ședințe? Sau acest subiect a rămas doar pe foaie?

Artur Reșetnicov: Nu aș vrea să dau aprecieri acestei comisii pentru că ține de lupta politică. Nici nu am discutat cu deputații acest subiect. De aceea nu am dat curs invitației de a participa la audieri în cadrul acestei comisii. S-ar fi creat un precedent periculos și ilegal, care ar limita independența judecătorilor CCM pe viitor.

Deschide.MD: Să vorbim puțin și despre viața personală. După mai bine de 20 de ani de activitate publică, cu ce vă ocupați astăzi? Nu intenționați să reveniți în viața politică?

Artur Reșetnicov: Plecarea în 2018 la CCM în calitate de judecător constituțional, de fapt, pentru mine a fost retragerea din activitatea politică. Atunci am avut intenția de a reveni la jurisprudență. Sunt doctor în drept și doream să valorific cunoștințele în domeniu. După evenimentele din iunie 2019 m-am retras definitiv. Acum am în examinare mai multe proiecte noi și interesante, unele din domeniul politic. Urmăresc evenimentele politice din R.Moldova ca cetățean, dar cu mirare, revoltă și nedumerire. Sunt cel care știe multe despre bucătăria politică autohtonă, în care una se declară pentru oameni și sub aceste lozinci deseori se urmăresc alte interese. Dar ceea ce se întâmplă în ultimul timp - gestionarea proastă a treburilor statului, aroganța conducerii, disprețul față de cetățeni - mă pune pe gânduri. Cu regret, Moldova bate pasul pe loc. Sunt sigur că țara are nevoie de o altă clasă politică. De politicieni care vor face o politică deschisă, clară pentru cetățeni, de lideri care vor realiza promisiunile. Asta e opinia mea ca cetățean. Deocamdată...

Deschide.MD: Apropo, dar ce mai fac foștii colegi ai Dvs. de la Curtea Constituțională? Când ați discutat ultima dată?

Artur Reșetnicov: Comunicam uneori. Tare îmi doresc să se regăsească și să aibă parte de succese. Sunt persoane extraordinare și profesioniști în domeniu. Experiența lor urmează a fi valorificată.

Deschide.MD: Pe final. Cum considerați, deciziile adoptate din perioada 7-9 iunie 2019 au fost corecte? Nu regretați votul acordat?

Artur Reșetnicov: Deciziile, după cum am spus, au fost perfect constituționale. Am expus mai sus unele motive. Vedem ce s-a întâmplat ulterior în ultimul an. Politicienii trișează și se mândresc că se amăgesc unul pe altul. Înțelegerile se fac departe de ochii oamenilor. Cuvântul politicienilor nu costă nimic. Nivelul de viață între timp la oameni scade drastic. În privința combaterii pandemiei coronavirusului Moldova se află în lista neagră. E catastrofă și dezastru, ceea ce va duce la agravarea crizei economice și sociale. Haos total. Parlamentul de mult nu reprezintă voința alegătorilor. Este o mare probalitate că vor fi alegeri parlamentare anticipate. Politicienii se gândesc la rating și imagine, dar nu la nevoile oamenilor. Un an pierdut. În cazul alegerilor parlamentare anticipate, am fi fost în stare să evităm acest dezastru. Pe final, am, totuși, optimism rezervat, dar care ține de o alta politică. Sinceră, previzibilă și în interesul oamenilor.

Deschide.MD: Vă mulțumim pentru interviu.