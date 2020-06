Și-au înțeles greșelile și au început o cale nouă, reușind în scurt timp să devină vocali și organizați. Este vorba de grupul parlamentar „Pro Moldova”, formațiune politică în curs de formare, condusă de Andrian Candu. În cadrul unui interviu pentru DESCHIDE.MD, acesta ne-a dezvăluit mai multe lucruri despre discuțiile în opoziție privind demiterea actualei guvernări și instalarea altui guvern, despre coaliția fragilă PSRM-PDM și când a fost momentul oportun ca Pavel Filip să părăsească coaliția, dar și despre posibila reîntoarcere a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.

- Stimate domnule președinte Andrian Candu, sunteți liderul unei formațiuni politice noi, construită într-un timp scurt, într-un moment de criză. Ce obiective, priorități și planuri de viitor are Pro-Moldova?

- La moment încă suntem în formare, suntem doar la nivelul grupului parlamentar care a fost creat la sfârșitul lunii februarie, 20 februarie 2020 mai exact, iar acum suntem în proces de finalizare a tot ceea ce înseamnă desfășurarea acțiunilor care depind de noi pentru a ne înregistra. Aici mă refer la colectarea de semnături, formarea organizațiilor teritoriale. Deci, ne aflăm cam pe ultimii 100 de metri și în timpul cel mai apropiat vom fi gata să depunem dosarul la Agenția Servicii Publice pentru a ne înregistra. Noi am desfășurat corect toate procedurile și sperăm că nu vor exista blocaje abuzive din partea autorităților. Ce ține de viziune, scop și ținta finală a echipei noastre, cu siguranță nu e doar politică de dragul politicului și sigur că nu vrem să mai facem greșelile pe care le-am făcut tot noi sau echipa din care am făcut parte. Știm să învățăm din greșelile proprii și, în același timp, să ne perfecționăm, în așa fel încât să aducem, în primul rând, beneficiile pe care noi toți le considerăm necesare pentru cetățeni. Altfel să lucrăm pe agenda oamenilor, altfel să interpretăm lucrurile în țară, inclusiv din opoziție să facem aceste lucruri. La moment, scopurile noastre sunt de perioadă scurtă și medie: să ne înregistrăm, să ne formăm ca echipă politică, să ne creăm echipele teritoriale, să ne consolidăm ca echipă centrală, ca echipă de deputați să fim mai organizați, mai eficienți, să fim activi, vocali, să punem presiune pe această guvernare ca să facă ceva mai bun pe alocuri, sau, mai bine, să plece în general, să jucăm un rol în politică cu scopul de a aduce beneficii cetățenilor. Pe termen lung, ne propunem să devenim un jucător important în tot ceea ce înseamnă clasa politică din R. Moldova, să credem că avem șanse, pentru că suntem buni, suntem organizați și cu siguranță vom reuși!

- Ce părere aveți despre modul în care guvernul Chicu a gestionat criza generată de pandemia coronavirus?

- Dacă i-aș pune o etichetă Guvernului actual, în contextul crizei pandemice, ar fi un fel de cupaj de neprofesionalism, îngâmfare, aronganță, uneori prostie în decizii, chiar și în modalitatea de a implementa acele decizii. Acest Guvern riscă să fie catalogat și să rămână drept cel mai prost guvern din istoria țării, din punctul de vedere al deciziilor care au fost luate greșit și al administrării lucrurilor. Criza ne-a luat pe nepregătite, iar ei au mințit că sunt pregătiți și pe alocuri nu erau, nici din punct de vedere medical, nici din punct de vedere economic. Au întârziat să ia măsurile necesare ce țin de criza pandemică legate de sistemul sanitar, au luat niște măsuri pentru domeniul economic și pentru mediul de afaceri deloc așteptate și vedem că criza se simte tot mai mult și mai mult și, cu regret, va mai persista. Au abordat greșit subiectele legate de conaționalii noștri care voiau sau intenționau să vină în țară punându-le bariere administrative, au adus confuzii în societate legate de amenzi, însuși președintele țării spunea una, dar făcea altceva. Urmăriți-i și acum, vizitează localități fără să poarte măști, fără să păstreze distanța socială. Ce exemple dăm oamenilor, cărora le-am spus să stea două luni acasă sau să respecte anumite reguli? Dezastru, în tot sensul cuvântului!

- Ați menționat că cel mai bine ar fi ca acest Guven să plece. Aceeași idee este împărtășită și de alte partide din opoziție. La ce etapă se află discuțiile cu celelalte formațiuni pentru a da jos Executivul actual?

- Încă de la începutul formării grupului parlamentar „Pro Moldova” noi ne-am axat ca o voce și ca un jucător de opoziție care a venit din start cu o abordare: vom critica unde este cazul și vom veni noi cu propuneri despre cum trebuie să arate lucrurile. Sigur că criza pandemică i-a afectat pe toți, dar în acest timp noi am venit cu soluții, care nu au fost luate în considerare de actuala guvernare. În același timp, am adus și criticile necesare ca să simtă și guvernarea că există o poziție dacă nu puternică, cel puțin vocală. Noi am fost cei care am venit cu inițiativa de a consolida opoziția, noi am venit pe exemplul bun de lucru în comun. Pe tot ceea ce ține de creditul rusesc și decizia Curții Constituționale, o sincronizare și o conlucrare foarte bună a opoziției a fost un exemplu bun, s-a reușit. Am spus să încercăm să ne mobilizăm, să ne consolidăm și astfel vom izbuti să dăm Guvernul acesta jos și să numim un alt Guvern. Noi am venit cu acea inițiativă, care a fost urmată de alte acțiuni și declarații din partea jucătorilor din opoziția parlamentară. În același timp, discuțiile care sunt la ora actuală în cadrul opoziției nu au viteza și periodicitatea necesară, luând în considerare criza în care se află țara. Totuși, sunt poziționări în sensul bun, pentru că fiecare parte trebuie să-și spună părerea. Totul este bine, doar că fiecare zi aduce impact negativ societății, vieții cetățeanului, sistemului relațiilor internaționale, de aceea trebuie o accelerare în cadrul opoziției pentru a găsi soluții. Este adevărat că la ora actuală nici nu avem numărul necesar de voturi pentru a demite acest Guvern și a numi altul, dar asta este o chestie relativă și ține de un timp foarte scurt.

Eu îi înțeleg și pe cei din PAS și Platforma DA, care au ajuns în Parlament prin luptă politică cu fosta guvernare, cu PDM și fostul lider democrat Plahotniuc. Le înțeleg și rezervele față de tot ceea ce înseamnă numele Candu, în cazul dat față de afilierea pe care am avut-o cu Vladimir Plahotniuc. Doar că, pe de-o parte, e o experiență prin care, noi toți am văzut, ei deja au trecut când au semnat niște declarații că nu vor face niciodată coaliție cu socialiștii și după aceea au făcut și, probabil, și-au dat seama cât de mult au greșit atunci, că au făcut acel acord și au intrat în coaliție cu socialiștii și i-au acordat puteri mult mai mari și mult mai importante președintelui Dodon. Acum, dacă vor avea rezerve în continuare, „Pro Moldova” poate să facă o opoziție bună și să fie vocali, să lupte cu actuala guvernare și fără PAS și Platforma DA. Doar că noi toți suntem conștienți că, dacă ne consolidăm și trecem de emoții și de calcule de imagine, noi vom reuși să facem lucruri mult mai benefice pentru țară atunci când interesele de grup, de partid, de imagine le lăsăm pe planul 2 și punem în prim-plan anume interesele cetățenilor și a țării. Chiar dacă încă mai au unele rezerve și în ultimul timp comunicăm tot mai des și mai des, ar trebui să înțelegem că maturitatea politică trebuie să prevaleze față de emoții și sentimente. Aici vorbim totuși de soarta cetățenilor și a țării.

Între mine, Maia Sandu și Andrei Năstase nu există discuții. Sunt discuții între câțiva colegi din echipe. E un fel de delegare și de responsabilitate a câtorva colegi care participă în discuții din partea PAS, a Platformei DA și Pro Moldova. Nu se discută la nivelul liderilor, dar se discută la nivelul echipelor.

- Parlamentul a intrat recent în izolare, activitatea este înghețată. Din 100 de parlamentari, 98 au avut rezultat negativ la testare. Este aceasta o „carantină politică”? Dacă da, care ar fi scopul ei? Când veți relua activitatea parlamentară?

- Țin să cred că este o carantină politică. Este o găselniță identificată de actuala majoritate parlamentară și reușesc astfel să se securizeze eventual de la un risc al demiterii Guvernului, deoarece, dacă nu sunt organizate ședințele plenare, nu poți depune moțiune de cenzură. Dacă nu depui moțiune, nu poți demite Guvernul. Această carantină, totuși, este o exagerare. Puteau să fie toți deputații testați, putea fi declarată poate o săptămână de carantină, după aceea, un test repetat. Ulterior, prin fișa epidemiologică se putea stabili unde, cât am stat și cu cine am interacționat, și atunci, probabil, ar fi existat posibilitatea ca să se scurteze perioada. Carantina durează până mâine (n.r. 4 iunie) și ne-am fi dorit ca mâine să fie organizată ședința plenului, dar, cel mai probabil, nu va fi, dar noi poate chiar o să ne prezentăm ca un semn de solidaritate față de cetățenii care așteaptă ca acest Parlament să înceapă să funcționeze. Dar sperăm că de săptămâna viitoare să intrăm în plen și în activitate deplină ca să votăm legi importante pentru țară, mai ales pe cele care țin de condiționalități din partea Uniunii Europene pentru a primi suportul financiar.

- Care este, în opinia dumneavoastră, miza legii cu privire la ONG-uri? De ce Igor Dodon se opune atât de vehement votării, chiar cu prețul coaliției sale fragile cu PDM?

- Legea în sine este una foarte bună și utilă, pentru că legea actuală este depășită deja. Pentru a îmbunătăți rolul și a da putere mai mare și pentru a dezvolta societatea civilă avem nevoie de un nou cadru juridic. Această lege a fost realizată de reprezentanții societății civile, cu suportul donatorilor, sau a partenerilor noștri de peste hotare. Este o lege bună și utilă, de aceea a intrat în condiționalitățile cu UE, pentru că aduce o valoarea adăugată societății, prin faptul că, cu cât mai putenică este societatea civilă, cu atât mai mare este controlul pe tot ce înseamnă guvernare. Sigur că Igor Dodon și actuala guvernare nu are nevoie de o societate puternică. Este mult mai bine să-ți trăiești viața ca lider al unei țări când ai o opoziție slabă, o societate slabă. Și sigur că miza actualei guvernări și a președintelui e ca societatea civilă e să nu fie puternică, vocală. Din cauza asta nu au nevoie de această lege, mai ales ca legea ar permite ONG-urilor să aibă parteneri străini, să fie finanțați de peste hotare, ceea ce iarăși încurcă actualilor lideri, majorității parlamentare și președintelui Dodon. Iată de ce există această confruntare și această rezistență din partea Guvernului Chicu și a președintelui Dodon. Însă noi sperăm foarte mult că, măcar în ceasul al 12-lea, foștii colegi din PDM vor înțelege cât de important este să ne mișcăm și să avem progrese pe această dimensiune. Sperăm că în ședința în plen, care, cel mai probabil, va avea loc săptămâna viitoare, să vină și ei să voteze pentru această lege.

Totuși, eu cred că există cumva o înțelegere subtilă că Dodon și socialiștii o să tolereze cumva această acțiune a PDM, fiindcă ar fi prea în extremă de la o lege să pice o coaliție.

Eu, de exemplu, mă așteptam ca președintele PDM, Pavel Filip, să fie mult mai vocal, mai categoric, să iasă din această majoritate și poate chiar să participe la demiterea Guvernului Chicu după declarațiile făcute de premier împotriva României. Iată acolo era un motiv foarte bun pe care Filip îl putea folosi pentru a ieși din acea majoritate.

Da, legea ONG-urilor e o chestiune care nu prea o să fie înțeleasă de societate dacă Filip și PD-ul iese din coaliție din cauza acestei legi. Dar ei o să găsească o soluție ca să-și păstreze coaliția.

- Este pregătită opoziția să preia guvernarea? Pe cine ați vedea în fotoliul de premier?

- Eu cred că opoziția este obligată prin responsabilitatea față de țară și cetățeni să preia guvernarea. Decât așa guvernare, care distruge țara, mai bine să existe o opoziție responsabilă, care, cu toate greutățile, cu toate riscurile, să preia guvernarea. Nimeni nu spune că este ușor, deoarece să guvernezi nu este deloc ușor, mai ales să ieși dintr-o criză, să impelementezi măsuri anti-criză... Și riști imagine, riști multe. Dar oare nu merită să riscăm și să ne asumăm responsabilitatea? Și aici nu vorbesc de Pro Moldova și de mine personal, fiindcă noi nu avem nici ambiții, noi nu punem condiții, suntem foarte flexibili. Noi am declarat și declarăm că nu avem nevoie nici de funcția de prim-ministru, nici de ministere, nici de portofolii, noi vrem ca această guvernare să plece și să vină una profesionistă, bună, care să guverneze bine țara. Atât! Și să continuăm cu ceea ce putem noi. Prin expertiză, prin cunoștințele noastre, prin experiența pe care o avem. Dar, dacă restul colegilor consideră că riscul e prea mare și nu vor să-și asume responsabilitatea – e păcat. Cetățenii cred că merită o clasă politică mai curajoasă.

În această perioadă de tranziție de la perioada de criză la o atmosferă și condiții mai bune pentru țară, bine ar fi să existe un guvern mai puțin afiliat politic, un guvern care își asumă mai multe calități profesionale și, totodată, își asumă unele decizii foarte și foarte complicate, pe care unii politiceni ar fi mai rezervați să le facă din cauza imaginii sau din cauza capitalului politic. Iată de ce ideal ar fi ca miniștrii care vor face parte din Cabinet să fie cât mai puțin afiliați politic, cât mai mult experimentați, cât mai mult tehnocrați și neutri din punct de vedere politic. Sigur, dacă sunt ambiții politice sau dacă sunt condiții din partea altor colegi din opoziție, că vor unii să se regăsească în funcția de prim-mnistru sau miniștri, noi vom fi flexibili și toleranți să înțelegem aceste cerințe și vom veni cu suportul necesar prin vot. Am descris care ar fi situația ideală și, bineînțeles, putem să acceptăm și alte situații când cineva vrea să-și asume funcția de prim-ministru sau un rol mai mare în Guvern, dar mai bine ar fi ca Guvernul actual să nu existe.

- Aveți un dialog cu alte structuri parlamentare sau deputați pentru formarea unui nou Guvern?

- Sunt discuții între colegi, cu Platforma DA și cu PAS, dar nu le pot numi negocieri, sunt discuții mai mult de a ne putea înțelege între noi, cine și cum vede și ce vrea. Un fel de tatonare de teren. Sigur că aceste discuții pot fi accelerate și pot avea o finalitate și într-o săptămână, în două sau într-o lună. Totul depinde de mai multe lucruri, inclusiv de numărul matematic al voturilor, pe care noi la ora actuală nu-l avem. Putem să facem orice scenariu, că mâine-poimâine dăm jos Guvernul și instalăm altul, dar pentru asta e nevoie de voturi pe care la moment opoziția parlamentară nu le are. Toată opoziția astăzi are 47 de voturi. Strict pentru a demite acest Guvern și a numi altul e nevoie de 51, lipsesc 4.

Cu ȘOR nu avem discuții. Noi am auzit mesajele și ce vor ei. Ei au declarat că vor pune umărul la demiterea Guvernului și la numirea altuia, fără să aibă ambiții politice și fără să participe la formarea noului Guvern, adică ei vor veni doar cu votul. Dar cred că la un moment anumit va trebui să discutăm și cu ei, pentru că sunt 8 deputați necesari ca voturi. Până acum nu am avut discuții cu ei despre situația actuală și nici ca perspectivă de viitor.

Sunt foarte mulți nemulțumiți de situația actuală din țară și în PDM, și în PSRM, și ar face un pas. Dacă mâine s-ar organiza un vot secret în Parlament privind demisia Guvernului și, eventual, numirea unui alt Guvern, sunt foarte multe șanse să fie voturi suficiente, poate chiar mai mult decât suficiente. Doar că oamenii nu vor să se afișeze, probabil nu vor să fie supuși unor riscuri sau unor intimidări. Dar nemulțumiți de situația actuală sunt mulți și fierbe.

- Cum pot forțele pro-europene să convingă electoratul că un nou Guvern reprezintă o soluție pentru ieșirea R.Moldova din izolare?

- Cetățenii nu trebuie convinși, ei văd care este situația în fiecare zi, mai proastă, mai rea. Nouă din zece mesaje pe care le primesc sunt de la cetățeni care ne roagă să demitem odată acest Executiv și găsim soluția și în privința lui Dodon. Oamenii devin foarte nefericiți și nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară și este responsabilitatea noastră până la urmă, a celor care ne-au trimis în Parlament ca și clasă politică, să găsim o soluție.

- Cum evaluați situația economică a R.Moldova și ce soluții vedeți pentru obținerea asistenței financiare externe?

- Se înrăutățește în fiecare zi. Dacă nu se vor lua unele măsuri, situația va fi și mai complicată pentru unele ramuri ale economiei. Sigur că Guvernul și președintele Dodon o să încerce să creeze percepția că lucrurile nu stau așa de rău, că sunt bani în buget și probabil că vor găsi bani și pentru pomenile electorale din campania pentru prezidențiale. Sigur că vor merge și vor căuta posibilități, inclusiv de a aduce, poate, bani din Federația Rusă pentru proiectele politice pe care și le-au propus pentru a câștiga al doilea mandat de președinte. În realitate, sunt foarte multe domenii unde lucrurile stau foarte prost. În HoReCa, unde sunt peste 70 de mii de cetățeni angajați, acum deja nu mai sunt cadre, pentru că au rămas fără locuri de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii sunt cele care suferă cel mai mult. Este vorba de cetățenii țării care au rămas fără salarii, fără locuri de muncă. Domeniul economic este foarte mult afectat și, dacă nu se vor lua măsuri, până la sfârșitul anului am putea să ajungem la crize economice din care ne vom reveni foarte greu.

Guvernul României achită 75% din salariu ca șomaj tehnic pentru cei care au fost obligați să-și închidă activitatea. În R. Moldova, Guvernul nu a venit cu astfel de ajutor, a lăsat totul pe umerii angajatorilor, dar ei, dacă nu au activitate, nu au bani de unde să plătească salarii. Respectiv, mulți au încheiat relația de muncă. Li s-a spus să se înregistreze la oficiul forțelor de muncă și să încerce să obțină acele 2 750 de lei pe care le oferă statul. În primul rând, 2 750 de lei este foarte puțin și în al doilea rând, mulți încă n-au obținut ajutorul de șomaj din partea statului.

Demult trebuia să obținem finanțarea din partea Uniunii Europene, dar s-a reținut inclusiv cu această lege a ONG-urilor. Și banii din Federația Rusă ar fi fost utili bugetului, dacă șmecherii de la guvernare nu încercau să introducă diferite scheme în spatele acestui împrumut. S-a văzut clar, inclusiv prin decizia CCM care a venit cu argumentele necesare, menționând că în spatele acestui împrumut e ilegalitate și abuz, numai nu interesele economice ale țării. E chiar împotriva intereselor economice ale țării. Guvernul a început încă în luna aprilie să organizeze 15 licitații, legate de drumuri, dar banii trebuiau să provină din Federația Rusă, deși legea interzice să organizezi licitații dacă nu ai bani. Ei chiar și asta au ignorat, numai ca să poată cineva să câștige ulterior bani pe seama noastră.

- Cum vedeți dumneavoastră, în calitate de președinte al „Pro-Moldova”, relația cu România, Uniunea Europeană și Federația Rusă?

- Noi la ora actuală suntem într-o izolare internațională. Cu Uniunea Europeană relațiile sunt proaste, din cauza acestei guvernări care nu a știut să administreze bine relația. De relația cu România nici nu mai vorbesc, după declarațiile lui Chicu și, mai ales, comportamentul autorităților, inclusiv cu acel ajutor din România. Cred că nu am avut relație mai proastă și mai rea cu Bucureștiul din istoria R.Moldova și nu din cauza cetățenilor, e chiar din cauza unui prim-ministru și a unei majorități care nu știe să păstreze măcar relații decente cu România. România pentru noi nu e doar un stat vecin cu o anumită importanță strategică, este statul cel mai drag și țara care ne ajută la bine și la rău și permanent este alături de noi. Astfel de declarații flegmatice și arogante sunt inacceptabile. Acest Guvern și prim-ministru trebuia să plece în demisie imediat după astfel de declarații. Cu Federația Rusă relațiile, la fel, nu sunt foarte clare. Președintele pretinde că face politică externă echilibrată și că are relații bune cu Rusia, dar n-am văzut ca Rusia în anii de mandat al lui Dodon să renunțe la embargoul cu R. Moldova, să accepte relațiile comerciale cu R. Moldova, să accepte un preț la gaz, altul decât cel de astăzi. Să existe relații prietenoase și de angajament prietenesc, cel puțin, cu R. Moldova. Lucrul acesta nu l-am văzut. Nemaivorbind de relațiile cu Ucraina, afectate din cauza președintelui Igor Dodon. Acesta nici măcar nu mai poate vizita vecinii, Bucureștiul și Kievul. Cum să mergi la Kiev dacă ai declarat că un teritoriu ocupat de Rusia este de fapt al Rusiei, mă refer la Crimeea. Este un dezastru în relațiile externe.

- S-a speculat foarte mult în mass-media, dar și de către Igor Dodon, despre posibila reîntoarcere a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova și planurile sale politice. Ce le răsundeți celor care vă asociază în continuare cu Vladimir Plahotniuc?

- Aceste persoane au simțit în Pro Moldova și în Candu un anumit pericol. Buturuga mică a demonstrat că poate să răstoarne carul mare. Începând cu luna februarie s-a simțit așa un pericol din partea la ceea ce se numește Pro Moldova și Andrian Candu. Au urmat deciziile Curții Constituționale, asumarea de răspundere care a fost un eșec. Toate eșecurile guvernării și acestei majorități parlamentare sunt greu de asumat și atunci trebuie să dai vina pe cineva și ceva. Iată că au găsit un adversar care este încă micuț, dar destul de breaz și bine organizat și au început să facă diferite jocuri și speculații, să-l distrugă din punct de vedere al imaginii.

Pro Moldova și Andrian Candu nu are niciun scop să aducă pe nimeni în țară, nu are niciun scop să facă viața mai bună a domnului Plahotniuc sau a altcuiva, ci vrea să facă viața mai bună a cetățenilor R. Moldova. Domnul Plahotniuc a declarat că părăsește politicul din R. Moldova și că nu mai este interesat de viața politică și nu am auzit să-și schimbe această poziție. Nu are nici o influență sau legătură cu Pro Moldova.

Pro Moldova s-a născut din nemulțumirea unei părți a Partidului Democrat, de tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Partidul Democrat, în țară, în majoritatea parlamentară. Noi, cei care am început proiectul Pro Moldova, n-am vrut să facem majoritate parlamentară cu PSRM. Ne bucurăm foarte mult că ne regăsim tot mai mulți în Pro Moldova, ca foști colegi care eram în PDM, iar scopul nostru este să creștem ca mișcare politică, să ne înregistrăm, să ne formăm ca partid și să fim un jucător important în clasa politică.

Îmi aduc aminte că domnul Filip a ieșit odată cu o declarație la tribuna Parlamentului și a spus „uitați odată de Plahotniuc, doar pe Plahotniuc îl aveți în cap, uitați odată și gândiți-vă la agenda oamenilor”. Iată că Filip a uitat de propriile opinii, chemări și apeluri. Vrea să-și blameze eșecurile dumnealui ca președinte și ca lider de echipă, să le arunce pe altcineva.Plahotniuc nu e în țară, e simplu să blamezi pe cineva, ai găsit o țintă și hai să-l facem pe Plahotniuc vinovat de orice, inclusiv de eșecurile lor. Treziți-vă și începeți să munciți. Faceți lucruri bune pentru țară și scoteți-vă din cap numele lui Plahotniuc.

- De ce afirmați că PDM este finanțat de către Igor Dodon și ce dovezi aveți în acest sens?

Ceea ce am menționat că Dodon, sau cercul apropiat lui Dodon, finanțează Partidul Democrat sunt lucruri care au fost relatate de colegii care au participat la ședința de șapte ore a PDM. La acea ședință, mai mult de jumătate din timp s-a discutat câți bani au venit, unde sunt și unde s-au cheltuit, cu acuzații și amenințări. Domnul Filip ar trebui să iasă în fața alegătorilor, a membrilor PDM și să spună clar de unde-s banii și unde-s banii, fiindcă am înțeles că așa și nu au găsit răspunsul la aceste întrebări. Eu nu am participat și nu pot să spun dacă e așa sau nu, fiindcă nu am probă video ori altceva, dar aceasta e ceea ce ne-au comunicat oamenii care au fost prezenți. Aceștia sunt deputații care au venit în Pro Moldova, după acea ședință. Este vorba inclusiv de foștii democrați care au plecat la Partidul Șor, Violeta Ivanov și domnul Vitiuc. După acea ședință foarte multă lume a fost dezamăgită și a rămas cu un gust amar de ceea ce au auzit acolo, mai că voiau să-și ia lumea în cap și să plece. Unii s-au decis și au revenit în partea bună a fostei echipe a PD-ului.

- În toamna acestui an în Republica Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale. Formațiunea politică pe care o conduceți va avea candidat propriu sau vor sprijini un alt pretendent?

- Este prematur. Pro Moldova încă are multe de făcut până a se decide în privința alegerilor prezidențiale. Eu cred că a rămas timp. Pre-electorala e în luna septembrie, iar pe moment ținta noastră e să ne formalizăm ca partid. La momentul potrivit vom lua decizii în funcție de mai multe elemente, de măsurători, de viziunea echipei, necesitate – trebuie, nu trebuie să avem candidat. Trebuie să purtăm discuții cu colegii din opoziția parlamentară, poate se va ajunge la ideea că va fi un singur candidat din partea eșichierului de centru-dreapta, inclusiv din partea partidelor de opoziție extraparlamentare. Nu exclud că și asta ar fi o idee bună, ca să nu ajungem la micile procente. Dacă se ajunge la o concluzie că ar fi bine să fie un singur candidat, atunci noi ne vom conforma și vom fi solidari cu restul. Dacă se va decide că ne vedem fiecare de treaba noastră și vom susține candidatul care ajunge în turul II, mergem pe această cale. Dacă ar vrea Dodon să iasă din primul tur - n-are șanse. Acum jumătate de an poate avea șanse, dar lucrurile s-au schimbat, inclusiv și cu ajutorul Pro Moldova. Însă, candidatul de dreapta ar avea șanse chiar din prima să câștige, dacă se mobilizează dreapta, centru, unioniștii și toți restul. Cetățenii trebuie să vadă această mobilizare, una adevărată, nu una prefăcută, și atunci ar putea exista șanse să câștige, de ce nu, chiar din primul tur, candidatul unic.

- Dvs. vă vedeți candidat, în general?

- Slab este acel comandant căruia îi e frică să intre într-o luptă și orice echipă trebuie să fie gata de o competiție, inclusiv electorală. Armata trebuie antrenată și pe timp de pace, ca să fie gata pe timp de război, iată de ce orice exercițiu electoral este important în sine pentru o echipă politică. De aceea, nu exclud că Pro Moldova ar putea decide să aibă candidatul său, dar este prematur să ajungem la astfel de concluzii.

- Vă mulțumim pentru interviul acordat!