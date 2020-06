Guvernul actual a avut toate pârghiile pentru a gestiona criza provocată de pandemia COVID-19, cu toate acestea - a eșuat. Sprijinul venit din exterior, a fost binevenit, în pofida atitudinii ostile a guvernanților. Pornind de la aceste idei, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Maia Sandu, consideră că R. Moldova are nevoie de un nou guvern, pentru a nu intra într-o criză și mai adâncă. Cum vede președintele PAS formarea unui nou guvern în condițiile actuale, care e posibilitatea să avem un guvern „Maia Sandu 2”, dar și care este soluția pentru a învinge forțele pro-ruse în R. Moldova, citiți în interviul acordat pentru DESCHIDE.MD.

- Stimată doamnă președinte Maia Sandu, ne aflăm în plină pandemie, cum credeți că s-a descurcat și se descurcă actualul guvern, atât cu criza sanitară cât și cu cea economică?

- Acest guvern este pentru țara noastră o nenorocire mai mare decât însăși pandemia. Nu că am fi avut mari așteptări față de un guvern, menirea căruia de la bun început a fost să-i paveze drumul spre un nou mandat lui Dodon, dar nici nu ne-am imaginat că va fi un asemenea dezastru. Graţie situaţiei excepţionale, acestui guvern i s-a dat toată puterea discreționară pe care și-ar dori-o orice executiv, a avut la dispoziție toate pârghiile și, cu toate acestea, a eșuat la toate capitolele. Nici strategie, nici viziune, nici capacitate de implementare, totul a fost gestionat prost din punct de vedere sanitar și al comunicării.

În privința gestionării crizei pandemice vedem că la moment majoritatea statelor înregistrează o descreștere constantă a numărului de cazuri, pe când Republica Moldova devine lider regional în privința numărului de cazuri raportat la numărul populației. Avem 1868 de cazuri per milion de oameni, pe când, de exemplu, România are 966, iar Ucraina 493. Dar cel mai grav lucru este că avem cea mai înaltă rată de infectare a personalului medical din lume, deoarece 25% din toate cazurile înregistrate de COVID-19 sunt cadre medicale. Iar aici este doar vina guvernului, care nu a făcut nimic pentru a proteja personalul din sistemul sanitar. Această criză putea fi depășită repede și cu mai puține pierderi dacă se acționa în interesul cetățenilor şi în mod transparent. În schimb, vedem cum Comisia pentru Situații Excepționale pe parcursul crizei pandemice a ascuns situația dezastruoasă din spitale și lipsa de echipamente și materiale necesare pentru protecția cadrelor medicale.

În ce privește măsurile economice, de trei luni vedem doar promisiuni deșarte din partea guvernului, fără acțiuni concrete și fără suport rapid pentru cetățenii care au rămas fără lucru și pentru agenții economici care au fost nevoiţi să-și sisteze activitatea. O atitudine absolut iresponsabilă!

- Cum ați aprecia sprijinul extern în combaterea Covid-19 dar și sprijinul pentru susținerea economică?

- Suntem foarte recunoscători tuturor partenerilor externi care ne ajută în aceste vremuri dificile. Dar, mai ales, suntem recunoscători partenerilor care ne susțin în pofida atitudinii ostile a guvernanților noștri față de ei. Aici mă refer, în special, la România și la instituțiile Uniunii Europene. Pe de altă parte, dacă autoritățile de la Chișinău ar da dovadă de un comportament adecvat, de o politică externă echilibrată, ar face reforme în interesul cetățenilor, Republica Moldova ar putea beneficia de mult mai multă asistență externă. În continuare, e mare nevoie de susținere pentru reabilitarea sectorului medical, care trece astăzi printr-un stres enorm, și pentru susținerea sectorului economic. O mare parte din resursele necesare ar putea veni din exterior: pentru procurarea de echipamente medicale, pentru creșteri de salarii, pentru acordarea subvențiilor în agricultură și întreprinderilor mici și mijlocii.

- Guvernul Chicu pare a fi intrat în derivă. Este momentul ca opoziția să preia guvernarea sau trebuie lăsat actualul executiv să se epuizeze până la capăt?

- Acest guvern este incapabil să gestioneze criza, iar în loc să ofere soluţii, el devine parte a problemei. Cu cât mai mult se va menţine, cu atât mai adânc vom intra în criză. Să fie foarte clar, Republica Moldova are nevoie de un guvern foarte şi foarte bun, un guvern responsabil şi eficient, care să se bucure în egală măsură atât de încrederea cetățenilor, cât și a partenerilor de dezvoltare. Dar nu vedem cum acest Parlament, care a fost ales după regulile lui Plahotniuc, va fi capabil să voteze și să susțină un asemenea guvern. Am trecut deja printr-o asemenea experiență anul trecut când guvernul pe care l-am condus nu a avut sprijinul Parlamentului pentru lucrurile esențiale de care are nevoie țara. De aceea, soluția cea mai corectă pe care o vedem noi este să apelăm la singurul arbitru care contează – cetățeanul. Pentru a debloca situația, Dodon trebuie să-și dea demisia, ulterior Parlamentul să se dizolve, iar în toamnă să fie organizate alegeri Parlamentare după sistemul proporțional și alegeri prezidențiale.

- Realitatea din Parlamentul Republicii Moldova este cea care este și până la noi alegeri parlamentare, la termen ori anticipate, va trebui să lucrați cu actuala structură a legislativului. Care este, la modul practic, procedura, modalitățile prin care se poate instala un nou guvern nesubordonat lui Igor Dodon? Ați discutat cu Platforma DA, dar și cu alte structuri parlamentare sau deputați viziunea domniei voastre?

- Discuţiile se duc pe platforma parlamentară. În același timp, vedem că, probabil de teama unui vot de blam acordat guvernului lui Dodon, se obstrucționează activitatea Parlamentului, invocându-se pretexte de ordin epidemiologic. Considerăm că este o atitudine iresponsabilă, deoarece Parlamentul trebuie, în regim de urgență, să adopte un pachet de legi, necesar deblocării celei de-a doua tranşe a suportului macro-financiar al UE, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Dar guvernarea actuală, demult nu acţionează în interesul cetăţenilor, ci al unui singur cetățean, Igor Dodon.

Am mai spus, un nou guvern ar trebui să fie unul foarte bun, un guvern al solidarității, care să gestioneze criza socială și economică în care ne-au indus în egală măsură epidemia şi Dodon. Astfel, este nevoie de un guvern format din oameni onești, integri și profesioniști, care să lupte cu corupția, să restabilească bunele relații cu partenerii internaționali și să ofere oamenilor un ajutor clar și tangibil. În condițiile realităților din actualul Parlament, nu e clar de unde ar putea să vină voturile pentru un asemenea guvern.

- În cazul în care guvernul Chicu va fi demis, dacă și în ce condiții ați putea reveni în fruntea unui guvern? Care ar fi prioritățile guvernului Maia Sandu 2?

- Întrebarea este una ipotetică, iar răspunsul ar trebui să conțină prea mulți „dacă”. Dacă s-ar găsi voturi în parlament, cu certitudine am identifica și candidați buni pentru guvern. Prioritățile imediate ale unui asemenea guvern includ combaterea pandemiei, reabilitarea sistemului de sănătate, stoparea declinului economic și reforma justiției.

- Care credeți că este soluția ca forțele pro-europene să învingă forțele pro-ruse?

Lucrurile nu trebuie privite doar ca pe o luptă între forţele pro-europene şi cele pro-ruse. Din păcate, noi am văzut mulți politicieni care se băteau cu pumnul în piept că sunt adepți ai valorilor europene şi naţionale, dar cu cealaltă mână furau din banul public ca să-și construiască averi. Totodată, am văzut şi mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova care, chiar dacă sunt vorbitori de rusă, sunt sinceri adepți ai valorilor democratice și-și doresc să trăiască într-o țară prosperă și liberă. Prin urmare, lucrurile sunt mult mai complexe. Dodon este un oportunist, care exploatează fricile oamenilor pentru a rămâne la putere. Acum el vrea să se erijeze în apărător al suveranităţii Moldovei faţă de un imaginar pericol Occidental. Am putea face haz de necaz, spunând că vrea să ne apere de ajutorul Occidental, dacă nu ar fi atât de trist. Vedeţi cum atacă UE şi România şi caută nod în papură oricăror iniţiative care ar debloca asistența UE. Oamenii trebuie să înţeleagă că nu pot exista progrese în direcția construirii unei societăți mai bune, libere şi prospere la noi acasă, atât timp cât vor fi tolerați politicieni ca Dodon, cât va fi tolerată corupţia şi hoţia. Primul pas în această direcţie îl putem face în toamnă, eliberând instituția prezidențială și resetând clasa politică, dacă vor fi alegeri parlamentare anticipate.

- Cum vedeți dumneavoastră, în calitate de lider al PAS, relația cu principalii actori geopolitici?

- Relațiile cu actorii geopolitici trebuie construite în baza interesului naţional al Republicii Moldova, al cetățenilor și în conformitate cu normele diplomatice internaționale. Guvernarea lui Dodon ne-a readus în starea de izolare internaţională, iar refacerea relaţiilor cu partenerii strategici UE, SUA, România trebuie să fie prioritară. De altfel, în perioada când eram la Guvernare, noi am demonstrat că se poate avansa simultan atât pe agenda de integrare europeană, care să aducă bunăstare cetățenilor, cât și pe menținerea unor relații corecte cu toți actorii geopolitici.

- Și în încheiere, deși nu v-ați anunțat candidatura la președinția Republicii Moldova, care ar fi totuși primele trei priorități pe care le-ați avea în calitate de președinte?

- Prioritățile candidatului PAS la funcția de președinte al Republicii Moldova vor fi făcute publice imediat după lansarea candidaturii, conform prevederilor statutare.