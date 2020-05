Evenimentele politice, dar și sociale, din ultima perioadă din R. Moldova au stârnit dezbateri, critici, declarații răsunătoare în rândurile societății și a politicienilor. Criza cauzată de pandemia COVID-19 se lasă a fi gestionată prost de către guvernare, iar opoziția este gata să-și asume o nouă guvernare și să-l elimine de pe arena politică pe șeful statului Igor Dodon. Despre cât de pregătit este unul dintre partidele de opoziție, Platforma DA, să-și asume mai departe un parcurs european pentru Republica Moldova, întru bunăstarea cetățenilor, cât de eșuat este guvernul Chicu, despre soluția pentru învingerea forțelor pro-ruse, dar și argumentele unui candidat de dreapta la prezidențiale, ne-a relatat liderul Platformei DA, Andrei Năstase, într-un interviu pentru DESCHIDE.MD.

Stimate domnule președinte Andrei Năstase, ne aflăm în plină pandemie, cum credeți că s-a descurcat și se descurcă actualul guvern cu gestionarea crizei?

Nu se descurcă, iar această evidență este susținută de indicatori care măsoară impactul pe care virusul îl are în rândul cadrelor medicale, a cetățenilor, în întreaga societate. Guvernul Chicu a eșuat lamentabil în lupta cu pandemia. Criza sanitară se accentuează, se îmbolnăvesc din ce în ce mai multe cadre medicale, iar cifrele care sunt raportate, plecând de la premisă că sunt cele corecte, cele reale și nu sunt chiar mai dezastruoase, demonstrează improvizația acestui guvern în ceea ce privește protecția oamenilor împotriva COVID-19. Nu s-a pus accent pe prevenție, nu s-au împrumutat și implementat bunele practici din țările care au reușit să aibă un management corect al acțiunilor destinate să protejeze populația de acest virus ucigaș. Ce să mai vorbim de necesarele măsuri de susținere a mediului de afaceri, de susținere a angajaților și a tuturor categoriilor sociale afectate de pandemie. Indicatorii asumați de OMS în lupta împotriva COVID-19 plasează Republica Moldova pe ultimele locuri în ceea ce privește rezultatele obținute de acest guvern în acțiunile de protejare a cetățenilor. Guvernul Chicu a eșuat complet, iar această afirmație nu este una politică, ci este susținută de indicatori care nu pot fi puși la îndoială.

Moldova a fost și este o țară săracă. Orice fel de susținere a fost și este și acum binevenită. Nu voi comenta decât gestul extraordinar făcut de România, un exercițiu necondiționat de solidaritate a întregului popor român față de noi, de frații lor din stânga Prutului. Misiunea medicilor români a fost una de succes, iar echipamentele de protecție și medicamentele trimise de România la Chișinău au ajutat Republica Moldova în lupta cu coronavirusul. Despre modul în care Guvernul a decis să onoreze acest ajutor extraordinar nu sunt prea multe de spus, iar festivitatea de primire a delegatiei Romaniei, la nivel de ministru de externe, organizată sub un pod și nu în Piața Marii Adunări Naționale, a descalificat violent guvernul Chicu și pe Igor Dodon, care se află, de fapt, la comanda acestui guvern falimentar, în integralitatea acestuia. Evident, și atacul jenant, impardonabil, de o ostilitate incalificabilă al lui Ion Chicu pe o rețea de socializare în adresa României și a europarlamentarilor români trezește o indignare justificată și denotă nu doar lipsă de respect și de bun simț, nu doar lipsă de educație elementară, ci și o descalificantă incapcitate politică și diplomatică de a menține o relație civilizată cu un stat sprijinul căruia pentru Republica Moldova, nu doar în condițiile pandemiei, este, practic, inestimabil. Această reacție bolnăvicioasă a lui Chicu față de România și eurodeputații români încearcă să distragă toată atenția publicului de la „pachetul șmecher” al lui Dodon și Plahotniuc. Nu am decât două gânduri pentru premier, în contextul în care ne aflăm acuma, și nimeni nu le-ar fi spus mai frumos decât Iorga: „De ce să te miri că e neruşinat omul care s-a deprins cu ruşinea?” și „Între păcătoşi, şiretenia e genialitate şi neruşinarea vitejie”. România a demonstrat că rămâne asumată în detaliu Parteneriatului de asociere cu Republica Moldova și demonstrează o consecvență demnă de toată lauda și respectul nostru, al tuturor. Restul acțiunilor de propagandă în ceea ce privește ajutoarele marginale sosite din alte colțuri ale lumii îmi întăresc convingerea că asistăm și în această etapă la o nouă formă de agregare a războiului hibrid pe care forțe externe, exponentul și vasalul cărora este Igor Dodon și guvernul său de buzunar, îl întrețin constant în Republica Moldova. Scopul este subordonarea intrereselor noastre naționale, crearea prin manipulare a unui curent puternic de susținere a unei imaginare activități misionare a unor puteri din est pe de o parte și șubrezirea convingerilor colective și majoritare că locul nostru, al tuturor, este lângă lumea civilizată, lângă România, lângă democrațiile autentice ale Europei, pe de alta.

Guvernul Chicu pare a fi intrat în derivă. Este momentul ca opoziția să preia guvernarea sau trebuie lăsat actualul executiv să se epuizeze până la capăt?

Guvernul Chicu trebuie să plece, trebuie sancționat prin vot democratic în Parlament și trebuie instalat un alt guvern, cu adevărat responsabil, de respirație europeană, care să asume scoaterea țării din criza generalizată în care se află. Platforma DA și-a expus clar viziunea asupra modului punctual în care poate fi soluționată criza politică și se cunoaște în spațiul public abordarea noastră pe acest subiect. În democrațiile consolidate, actorii politici sunt obligați ca atunci când țara se află într-un impas evident să acționeze, nu să aștepte un închipuit decont final, la cele mai apropiate alegeri. Așa se întâmplă în țările europene, în Statele Unite ale Americii. Platforma DA a acționat de fiecare dată când evenimentele au reclamat o responsabilizare activă, promptă. Se știe acest lucru. Ca să răspund foarte clar și asumat, consider că nu trebuie să mai așteptăm nici măcar o zi pentru a da jos acest guvern. Noi nu facem calcule politice, noi avem mandat din partea oamenilor să facem ce trebuie, atunci când trebuie, fără să așteptăm ca situația să se înrăutățească și mai mult. Deci, nu există variabile în abordarea noastră. Guvernul Chicu trebuie să plece și cu cât o face mai repede, cu atât mai bine. Dacă alții au alte abordări, nu este în competența Platformei DA să judece sau să critice. Noi am comunicat întregii societăți că suntem hotărâți să ne asumăm guvernarea, chiar și în aceste vremuri extrem de tulburi. Trebuie să recunoaștem că aceasta este misiunea unui partid serios, coerent și responsabil. Și, ca o ultimă completare la aceasta întrebare. Guvernul Chicu trebuie să cadă și noi vom contribui decisiv la acest lucru, prin decizia deputaților trimiși în Parlament de către oameni, doar în condițiile în care puterea va fi redată în totalitate poporului și nu va fi tranzacționată de la un grup oligarhic la un altul.

Ați anunțat de curând că formațiunea pe care o conduceți ar putea să-și asume guvernarea. Ce înseamnă acest lucru? Un guvern format exclusiv din membri Platformei DA sau un guvern comun cu PAS? Un premier de la Platforma DA sau de la PAS?

Da, Platforma DA a decis în forurile sale statutare că este pregătită să-și asume guvernarea, la nivel de prim-ministru și cu un cabinet de ministri complet. Acest lucru înseamnă că noi suntem consecvenți. Republica Moldova este în pragul unui colaps generalizat, este nevoie de un guvern nou, democratic, pro-european. Am propus o abordare în trei etape distincte. Platforma DA va pune în dezbatere publică și în parlament un set de legi care derivă din Declarația adoptată în iunie, anul trecut de legislativ prin care Republica Moldova a fost declarată stat capturat. Apelul nostru public va fi făcut către deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Ei vor lua act de acest set de legi care va garanta că, dacă vor fi votate, vor transfera cu adevărat puterea poporului și nu unui alt grup oligarhic. Dacă legile vor fi votate, înseamnă că există în Parlament o majoritate calificată care dorește eliberarea Moldovei din întuneric, sărăcie și corupție generalizată. Această etapă depășită, aceiași majoritate poate vota căderea guvernului Chicu și instalarea unuia cu adevărat reformator. Acel set de legi trebuie implementat cu maximă rapiditate, iar Platforma DA își asumă această misiune. Din guvern pot face parte oameni din întreaga noastră societate, dar vor fi profesioniști desăvârșiți în domeniile lor de activitate, oameni integri, adevărate caractere. Vom numi acest guvern, „guvernul Salvării Naționale”, așa că din componența acestuia vor face parte doar oameni cu adevărat dedicați Moldovei și cauzei de democratizare a societății noastre. Când vom ajunge la această etapă, dacă vom ajunge, transparența cu care se va forma acest guvern va fi, credeți-mă, un exercițiu istoric de transparență, corectitudine și responsabilitate. Nimic, dar absolut nimic, nu va mai fi așa cum a fost în Moldova în ultimii 30 de ani, când politicul a tranzacționat funcții, interese și capital și nu s-a preocupat deloc de ceea ce este cu adevărat important: bunăstarea oamenilor și edificarea statului de drept. Pentru că s-a făcut mereu la fel, iată unde am ajuns. Platforma DA va proceda așa cum se procedează în lumea civilizată, nu altfel. Pentru noi este important să scoatem Moldova la lumină, ne interesează mai puțin meschinele calcule politice. Fără să fiu patetic, vă spun foarte simplu că pentru noi importante sunt viitoarele generații, nu viitoarele alegeri.

Ați purtat discuții cu colegii din PAS? Ei cum văd propunerile dumneavoastră?

Ne-am întâlnit de curând cu colegii noștri de la PAS. Am discutat despre abordări, despre criza sanitară și socială, despre criza politică, despre suspendarea președintelui, despre căderea guvernului Chicu. Atât noi cât și colegii noștri am convenit asupra necesității asumării căderii acestui guvern. Sigur, există încă opinii și abordări diferite, toate motivate într-un fel sau altul. Sunt încrezător că vom ajunge foarte curând la un punct de vedere comun, moment în care și acțiunile noastre concrete se vor coordona, așa cum este și normal din punctual de vedere al Platformei DA. Am făcut un apel către colegii noștri de la PAS în ceea ce privește necesitatea de a face front comun pentru susținerea unui set foarte asumat de reforme atât de necesare societății noastre în ansamblul ei. Consider, și spun acest lucru cu maximă responsabilitate, că este periculoasă orice fel de altă variantă de demitere a acestui guvern fără garanții solide că puterea va fi redată în totalitate poporului. Eliminarea politică a lui Dodon nu trebuie să conducă la “restaurația” lui Plahotniuc. Ar fi împotriva firii acest lucru, având în vedere că anul trecut l-am eliminat pe Plahotniuc, acceptând un dialog conjuctural cu Dodon. Platforma DA, ca să fie foarte limpede pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu lucrează cu astfel de scenarii. Iată de ce, concret și asumat, am propus o soluție foarte practică care securizează acest transfer de putere către popor, votarea unui set de legi care să susțină declarația prin care Moldova a fost declarată stat capturat. Platforma DA nu vrea favoruri, funcții, nu ia retroactiv bani de la stat pentru participare la campanii electorale. Ceea ce vrem noi e ca în jurul unui set de norme și reforme necesare pentru țară și oameni să se adune o majoritate, cei care nu au de ce să se teamă de legea Magnitsky, de deoffshorizare etc. Altfel, este imposibil să facem ceea ce trebuie, dreptate și o viață mai bună oamenilor.

Realitatea din Parlamentul Republicii Moldova este cea care este și până la noi alegeri parlamentare, la termen ori anticipate, va trebui să lucrați cu actuala structură a legislativului. Care este, la modul practic, procedura, modalitățile prin care se poate instala un nou guvern ne subordonat lui Igor Dodon? Ați discutat cu PAS dar și cu alte structuri parlamentare sau deputați viziunea domniei voastre?

Deputații din Parlament au fost trimiși acolo de către oameni, de nimeni altcineva. Apelul nostru, al celor din Platforma DA, este făcut către deputați, către conștiințele și voința lor, nu către fracțiuni sau alte grupuri din legislativ. Am decis că apelul nostru să fie adresat public tuturor deputaților și nu partidelor sau fracțiunilor pentru că situația actuală este cea care este, instabilă și extrem de volatilă. Evenimentele ne arată acest lucru în fiecare zi. Dacă acum câteva săptămâni un partid din arcul guvernamental avea un anumit număr de deputați, astăzi numărul acesta este mult mai mic. Nu există nicio certitudine că discuțiile la nivel de lideri de partide pot avea efecte. Și apoi, partidele vechi din Parlament au demonstrat că sunt organizații care suferă foarte mult la nivelul democrației interne de partid. Conștiința și voința fiecărui deputat în parte sunt noțiuni intime care au legătură cu personalitatea deputatului respectiv. Așa că, având în vedere că pachetul de legi pe care îl vom propune are ca principal scop democratizarea societății, eliminarea sărăciei, birocrației, corupției generalizate și alinierea societății noastre la un set de valori și principii cu adevărat moderne și europene care pun cetățeanul în centrul acestor reforme, fiecare deputat poate arăta întregii societăți care îi sunt abordările. Iarăși, în ciuda abordărilor diferite, sunt încrezător că toți colegii de la PAS au aceleași obiective ca și noi și vor face tot ce le va sta în putință, prin votul lor, pentru a scoate Moldova din dezastrul în care se află. Cu ceilalți, la nivel de partid sau fracțiune, nu vom discuta pentru că este foarte neclar în ce măsură și pe cine mai reprezintă aceștia. Astfel, cel mai sănătos mod de a formula o majoritate este aceea de a înainta Parlamentului un set de reforme și a cere votul fiecărui deputat în parte. Cu maximă transparență, public, în fața tuturor oamenilor Moldovei.

V-ați anunțat de ceva timp candidatura la președinția Republicii Moldova. Care sunt argumentele, de ce ar trebui ca cetățenii să vă aleagă pe dumneavoastră și nu un alt candidat de dreapta?

Îi îndemn pe oameni să-mi judece faptele, acțiunile, abordările și vorbele mele din cei 10 ani care s-au împlinit de curând, pe 19 mai, de când mi-am asumat, fără rezerve, rolul de apărător al drepturilor omului, de când lupt pentru drepturile și libertățile oamenilor din Republica Moldova. Eu nu mint, nu fur, nu-mi bat joc de oameni, sunt consecvent principiilor și valorilor mele care sunt fundamental pro-europene, democratice și creștine. Argumentele mele sunt faptele mele, munca și lupta mea și convingerea că poporul nostru are dreptul istoric la o viață normală, într-o țară normală în care statul se află în slujba cetățeanului și nu invers, într-o țară în care cei care greșesc, indiferent cine sunt și ce poziție ocupă în stat, răspund în fața legii și fiecare ocupă în societate locul pe care îl merită. Oamenii vor decide cine este cel mai potrivit, în opinia lor, să fie viitorul președinte al Republicii Moldova, motiv pentru care îi indemn pe toți să analizeze cu obiectivitate toate detaliile, să afle cât mai multe despre candidați, înainte de vot, nu după, să judece cu propria lor conștiință și să nu mai permită propagandei mincinoase să le modeleze percepțiile. Vreau să fiu un președinte care să ofere tuturor oamenilor, prin conduita și abordările mele, un model care să genereze schimbările profunde de care societatea noastră are atât de mare nevoie, să garanteze echilibru, pace și echitate socială, dreptate tuturor și fiecăruia în parte, bunăstare și o viață mai bună, cu toate familiile noastre reunite, aici, acasă.

ți că este soluția ca forțele pro-europene să învingă forțele pro-ruse?

Unitatea! Aceasta este și astăzi, în opinia mea, așa cum a fost și în 2016 când m-am retras din cursa prezidențială pentru a o susține pe doamna Maia Sandu, soluția unei victorii zdrobitoare a forțelor democratice împotriva socialismului de tip sovietic și asiatic. Unitatea în jurul unui singur proiect de țară, a unui singur candidat, va scoate din adormire un electorat latent, va cataliza sinergii importante și va aduna toate forțele democratice ale Moldovei într-un singur vector suficient de puternic pentru a garanta victoria. Nu este totuna ca un candidat pro-european să intre în turul 2 cu 23% sau cu 38%. Ei bine, în opinia mea și a colegilor mei din Platforma DA, coagularea tuturor forțelor politice pro-europene în jurul unui singur proiect de țară, în spatele unui singur candidat, va coagula în mod direct și ireversibil, întreaga societate. Deși am deschis și la începutul acestui an un astfel de front de discuție, pentru identificarea unui candidat unic și apartinic care să concureze cu Igor Dodon, susținut de tot ceea ce înseamnă pro-democrație în Republica Moldova, se pare că nu a interesat pe nimeni un astfel de proiect. În asemenea condiții, Platforma DA și-a înaintat propriul candidat, candidat care de această dată va fi prezent la întâlnirea din toamnă, cu Igor Dodon!

Ca și candidat la președinția Republicii Moldova cum vedeți relația cu principalii actori geopolitici?

Responsabilă! Abordarile mele sunt cu totul și cu totul altele decât ale lui Igor Dodon. Neutralitatea în forma clamată de acesta nu este altceva decât măsura oportunismului de care acest încă președinte a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere publice și politice. Această așa-zisă neutralitate extrem de opacă spre vest, deschide larg porțile intereselor străine, manipulării, minciunii, propagandei și fariseismului. Un exemplu de neutralitate marca Dodon: când nu-i convine ceva se adresează peiorativ către actori politici europeni extrem de importanți cu “ce faci, Petrică?”, iar când primește sprijinul atât de necesar pentru țară și oameni de la aceiași parteneri fideli, se face că nu vede. Genul acesta de conduită și abordări ale președintelui Republicii Moldova vor înceta din primele minute ale mandatului meu. Voi fi un președinte asumat pro-european, echilibrat și dedicat în totalitate intereselor poporului Republicii Moldova. Partenerii noștri se vor bucura de respectul și disponibilitatea noastră totală la dialog și cooperare în interesul poporului nostru. Dar asumarea este esențială, iar eu sunt un om asumat. Mă voi asigura că toți oamenii acestei țări vor cunoaște înainte de vot care sunt valorile și principiile care vor sta la baza întregii mele activități de președinte, așa încât, după preluarea mandatului activitățile viitorului președinte să fie conforme cu așteptările, aspirațiile și votul obiectiv și rațional al majorității. Când voi fi ales de către oameni președintele Moldovei, aceștia vor constata foarte repede că nu vor avea nici un fel de surpriză. Vor avea, poate pentru prima oară în ultimii 30 de ani, un președinte pe care îl cunosc deja foarte bine și care va rămâne, fără nici un fel de discuție, același: modest, sincer, onest și dedicat convingerilor și valorilor care-l definesc ca om, ca personalitate.

Și în încheiere, care sunt primele trei lucruri pe care le-ați face în calitate de președinte

În perioada următoare voi supune dezbaterii publice un proiect de țară care va conține detaliat liniile viitoarelor acțiuni constituționale, asumate și responsabile ale președintelui pentru emanciparea și dezvoltarea Republicii Moldova. Sunt foarte multe lucruri de făcut și multe proiecte vor fi demarate concomitent, în colective de experți și în colaborare cu societatea civilă care, știu sigur, se va implica activ în proiectul de țară pe care majoritatea cetățenilor îl va vota. Nu voi numi acum doar trei lucruri prioritare, acestea fiind mult mai multe, dar vă spun că voi transmite aproape instantaneu, prin puterea propriului exemplu, că vremea în care cetățeanul slujea statul s-a încheiat în Republica Moldova. Paradigma politică se va schimba foarte repede, iar odată cu aceasta modul în care fiecare dintre noi va înțelege că vremurile se schimbă și putem, prin deciziile pe care zilnic le luăm, să intrăm ireversibil într-o stare naturală de normalitate. În mandatul meu, legea va fi lege pentru toți, instituțiile statului vor lucra pentru cetățean, iar educația viitoarelor generații va fi o prioritate așa încât vulnerabilitățile sociale și culturale să nu mai permită niciodată reîntoarcerea la putere a unor oameni ca Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și toți asemenea lor. Trebuie să avem încredere în deciziile noastre, să iubim cu adevărat Moldova și vom reuși. Nu am nici un fel de îndoială.

Vă mulțumim!