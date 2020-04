Situația pandemică în regiunea transnistreană se agravează de la o zi la alta, iar pentru salvarea vieților cetățenilor noștri din stânga Nistrului este nevoie ca autoritățile constituționale să intervină de urgență în regiunea necontrolată. La momentul de față, Chișinăul este în așteptarea unui răspuns privind convocarea ședinței în formatul 5+2 la care să se ia decizii urgente pentru combaterea pandemiei din regiune. Despre aceasta, dar și despre alte subiecte actuale de pe agenda problemei transnistrene s-a referit vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, într-un interviu acordat DESCHIDE.MD

- Stimata doamnă Cristina Lesnic, de curând ați solicitat reuniunea formatului 5+ 2 pe Transnistria. Care este motivul acestei solicitări?

- Au acceptat membrii formatului pe Transnistria propunerea domniei voastre? Când va avea loc această reuniune a formatului 5+2?

- Tiraspolul acuză Chișinăul că ar politiza criza Covid 19. Care este situația evoluției epidemiei în zona transnistreană? Sunt suficiente masurile luate de așa zisele autorități de la Tiraspol?

- Care sunt masurile dar mai ales care este suportul oferit de Chișinău cetățenilor din stânga Nistrului?

- În această situație de urgență, unde avem și localități declarate în carantină, doctorii și personalul medical reprezintă ,,front line" în lupta împotriva prevenirii și răspândirii infectării cu Covid-19. Am depus efort să găsim urgent soluții pentru medicii și personalul medical din Zona de Securitate care ne-au sesizat că nu pot circula la domiciliu și la serviciu. Mă bucur că am reușit, pe principiul benevol, în condițiile existente să găsim o formulă de cazare a personalului medical.

Mă bucur că am reușit să sprijinim cele 8 școli cu predare în română din stânga Nistrului, care au aproximativ 500 de angajați, și să soluționăm problema ridicării salariilor în condiții de siguranță și protecție. M-am deplasat în teren la fiecare situație problematică, am coordonat toate aspectele organizatorice, am avut o comunicare cu conducerea fiecăreia dintre cele 8 instituții de învățământ și în final am reușit.

Cele 4 vizite în teren, mi-au reconfirmat convingerea că urgența medicală în care suntem nu poate fi amânată, pentru că virusul nu alege. Pericolele izolării sunt prea mari și irecuperabile cu fiecare zi ce trece. Interacțiunea la nivel local, precum și sesizările parvenite de la localnici și organizațiile neguvernamentale ne-au ajutat să soluționăm în regim prioritar mai multe situații. Un exemplu elocvent este și circulația bacului de la Molovata, care leagă ambele maluri ale Nistrului, iar acum cei interesați ar putea face naveta mai des în orele de vârf, cu condiția că vor permite condițiile meteorologice.

Fermierii agricoli din raionul Dubăsari își pot prelucra terenurile agricole, mă refer la acele persoane, pentru care în anul 2018 a fost deblocat accesul.

Procesul de lucru pe durata pandemiei este unul activ și cu soluții neordinare, iar prioritatea – sunt oamenii, viața și sănătatea lor.