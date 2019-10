Situația în Republica Moldova după preluarea guvernării de către blocul ACUM și PSRM nu s-a schimbat, iar rezultatele activității autorităților centrale în aceste luni rămân doar la nivel de vorbe. Totodată, deși Igor Dodon încearcă să obțină tot mai multe împuterniciri, acesta nu are capacități de a conduce statul și ar trebui să consulte mai bine Constituția Republicii Moldova înainte de a critica activitatea Guvernului. Mai mult ca atât, Dodon nu decide nimic și este condus de politicieni din exterior. Declarațiile aparțin președintelui Partidului Comuniștilor și fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. În cadrul unui interviu pentru Deschide.MD, politicianul vorbește despre situația politică din țară, dar și despre campania electorală care se desfășoră în R.Moldova. La fel, Vladimir Voronin povestește cum l-a cunoscut pe Vlad Plahotniuc, de câte ori a vizitat Vlad Filat clădirea PCRM și care a fost scopul, dar și despre colaborarea cu alte partide și viitorul Partidului Comuniștilor.

Deschide.MD: Domnule președinte, vă mulțumim că ați găsit timp pentru a ne oferi un interviu. Republica Moldova se pregătește de turul II al alegerilor locale în peste 380 de localități. Partidul Comuniștilor a participat în acest scrutin, destul de modest, - inclusiv nu a înaintat un candidat pentru șefia capitalei. Rezultatul, la moment, avem 4 primari comunisti aleși din primul tur și 16 candidati PCRM vor lupta în turul II. Cum ați comenta rezultatele formațiunii în aceste alegeri?

Vladimir Voronin: Oamenii noștri, membrii de partid, nu doresc. Ai noștri sunt înzestrați cu responsabilitate foarte mare față de alegători, față de cetățeni care le acordă votul de încredere. Ei, pur și simplu, nu văd o perspectivă de realizare a mandatului de primar sau consilier. Candidații din partea noastră nu au dorit să meargă să le spună oamenilor povești, să ducă lumea în eroare că „vom asigura”, „vom face”, „vom hotărî”. Nu va hotărî nimeni, așa cum nu a hotărât până acum. Acei care se laudă că au 180 de primari și acel care vrea să fie candidat pe Chișinău, nu va face nimic, pentru că coraportul dintre organele centrale și publice locale nu este la nivelul respectiv. Legislația nu este la nivelul respectiv ca primarul satului ori a centrului raional să-și onoreze obligațiunile. Este explicația cea mai sinceră pe care o vă pot spune. Oamenii nu doresc să candideze.

Membrii PCRM văd ce se întâmplă în teritoriu. Au fost primari, viceprimari, președinți de raioane, consilieri. Ei văd că nu se finanțează corect, nu se repartizează corect sursele bugetare pentru organele publice locale. Legea care există nu asigură această corelație a finanțării reieșind din numărul cetățenilor. Ea mai mult se bazează cine se află la guvernare. Partidul Democrat? Înseamnă că toți primarii din partea PDM vor fi finanțați în primul rând, cu drumuri bune și alte proiecte.

Cine astăzi e la guvernare? ACUM și socialiștii? Înseamnă că vor fi finanțați primarii lor. Așa dezichilibru în dezvoltarea urbană duce la tragedie. Oamenii fug din țară. Majoritatea de unde pleacă? Din sate. Avem sate pustii, sate cu un cetățean. Sate unde la alegeri nu a ieșit nimeni.

Deschide.MD: În acest scrutin am văzut mai mulți foști comuniști care au candidat pe listele PSRM. Inclusiv fostul parlamentar Gheorghe Anghel, care în 2015 a candidat la șefia orașului Ștefan Vodă pe listele PCRM, iar acum reprezintă Partidul Socialiștilor. De ce s-a întamplat aces lucru? Au fost intimidați, forțați să candideze pe listele socialiștilor? Cunoașteți detalii?

Dar nu vă amintiți cum au fost cumpărați 14 deputați ai noștri în Parlament? Le-au plătit 5 milioane de euro. Primeau lunar plicuri de la reprezentanții Partidului Democrat. Ce poți lua de la un primar? Cum poți să-l sperii?

Deschide.MD: Cu dosare penale?

Vladimir Voronin: Dacă primarul știe că nu a făcut nimic, nu a încălcat legea, nu a furat, atunci cu ce dosare penale poate să-l sperie? Ei se vând pur și simplu, cum s-ar vinde orice marfă. Am învățat la economia politică că din marfă se fac bani, dar aici se fac bani din oameni. Oamenii se vând pentru bani și interese. Acestea sunt trădări, în primul rând.

Dacă omul nu mai dorește să candideze, nimeni nu-l poate obliga, nici comuniștii, nici socialiștii. Putea să spună că a făcut tot ce îi stă în puteri și trebuie selectată o altă candidatură, dar să nu plece dintr-un partid în altul.

Ce ține de Ștefan Vodă. Cunoaștem că deputatul socialist, Alexandru Jolnaci, cu mașina personală, îl aștepta pe Anghel la Primăria Ștefan Vodă, în timp ce noi, comuniștii, aveam ședință de partid. Noi discutam, iar Jolnaci îl aștepta cu un „cadou” în automobil. Anghel a fost cândva șef de poliție, colonel. S-ar părea că asemenea persoane trebuie să fie foarte verticali.

Deschide.MD: Revenind la subiectul alegerilor. Nu putem nega faptul că principala luptă electorală se va da pentru capitală. Cum apreciați șansele celor doi candidați, Ion Ceban și Andrei Năstase? Cine este mai potrivit?

Vladimir Voronin: Mai potrivit nu este niciunul. Nici Ceban, nici Năstase. Acest Ceban a apărut la noi în partid, fiind o persoană foarte tânără. El și-a găsit ocupație cu megafonul (portavocea – nota red.). Participa la proteste pe care noi le organizam cu regularitate anii precedenți. La noi în partid toți l-au știut sub numele de „Ion Megafon” și toate capacitățile lui personale, organizatorice și mentale se exprimă prin această formulă – „Ion Megafon”. Nu a condus niciodată o instituție, nu a selectat niciodată o candidatură pentru ceva funcții, nu are idei cum să conducă un colectiv și nu văd potențial în această persoană. Nu din cauza că ne-a trădat și a fugit la Dodon, acestea sunt detalii care caracterizează portretul acestui personaj.

Deschide.MD: Domnule președinte, totuși, în biografia sa, Ion Ceban indică faptul că în anii 2004-2005 a activat în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, fiind consultant principal în domeniul politicii externe.

Vladimir Voronin: Întreabați-mă dacă eu l-am ținut atunci minte, dacă l-am văzut vreodată.

Deschide.MD: A fost și unul dintre cei mai tineri viceminiștri, activând la Ministerul Educației și Tineretului.

Vladimir Voronin: Vă imaginați ce înseamnă consultant în Aparatul Președintelui? El nici nu-i consilier. Consilierul este persoana care pregătește un subiect sau altul la indicația președintelui, asupra întrebărilor de care președintele este cointeresat și trebuie să ia decizii. Consultantul este un asistent al consilierului și mai mult nimic. Aceeași situație este și cu viceministrul. El nu este ministru, nu ia decizii. El pregătește documente sau execută indicațiile ministrului. Și aici nu e vorba doar de acest cioban, e vorba despre toți ciobenii care nimeresc în organele de conducere. Ei îndeplinesc aceste funcții. De aceea, faptul că a activat consultant sau viceministru nu este o preocupație care îl caracterizează că ar avea capacități. Nu. Dar când a activat el în Aparatul Președintelui?

Deschide.MD: În anii 2004-2005.

Vladimir Voronin: Poate a fost perioada de decembrie 2004 și ianuarie 2005.

Deschide.MD: Totuși, domnule președinte, PCRM l-a educat, l-a crescut.

Vladimir Voronin: Fiți serioși. Ei vin la noi pentru a fi educați? Educă familia, școala, societatea. În partid noi le dăm cunoștințe politice, dar nu îi educăm. El dacă o venit în partid, înseamnă că era pregătit, nu a venit să-l educ eu.

Deschide.MD: Îmi amintesc că în anii 2011 au existat mai multe zvonuri potrivit cărora, în cazul în care Igor Dodon câștigă Primăria Chișinău, el devine automat a doua persoană în cadrul Partidului Comuniștilor. Există posibilitatea ca acest scenariu să se repete acum, în 2019, dar deja în cadrul PSRM, în cazul în care Ceban câștigă bătălia electorală?

Vladimir Voronin: Cum pot să prelungesc această discuție dacă spun că Ceban nu are capacități. Este un balabol.

Deschide.MD: Domnule președinte, ultima întrebare la capitolul „alegeri”. Ce ați sfătui alegătorilor PCRM din Chișinău pentru ziua de 3 noiembrie? Îi îndemnați să iasă la vot sau să stea acasă?

Vladimir Voronin: Fiecare trebuie să se conducă de mintea lui proprie și de experiența lui din viață. Dacă el vede că acel partid sau acel candidat îi asigură o viață mai bună, mai decentă și creează condiții mai bune de muncă, pentru familie și copii, atunci nu are decât să-l susțină. Eu personal, duminica, nu ies la vot și nu votez pentru nimeni. Nici pentru „Megafonu” acesta, nici pentru „Polițistu”.

Deschide.MD: Să revenim și la situația din R.Moldova. Din iunie avem o nouă coaliție de guvernare. Cum apreciați activitatea acesteea în aceste patru luni?

Vladimir Voronin: La nivel de zero, la nivel de nimic, la nivel de vorbe. În primul rând, această coaliție ACUM și PSRM este nefirească. Nu se explică nici cu o logică. Ea este una „situațională”, dar a fost o explicație pentru toți că ea a fost formată pentru a deoligarhiza instituțiile statului. Ei au legat „oligarhizarea statului” doar de o singură persoană, de Plahotniuc, dar nu-i corect. Deoligarhizarea trebuie făcută pe toată verticala guvernării.

Vedem că nu se face nimic. S-a oprit deoligarhizarea. A fost vorba de Plahotniuc, iar mai departe e zero. Toate instituțiile statului sunt acăpărate. Comisia parlamentară „Slusari” nu face nimic. Comisia parlamentară cu concesionarea aeroportului – nimic. Comisia parlamentară cu uzurparea puterii – s-a terminat. Întoarcerea miliardului – nimic. În Parlament și Guvern toți se tem să pronunțe cuvântul „miliard”.

Deschide.MD: Cine se face vinovat? Instituțiile oligarhizate și-au găsit un nou „stăpân”?

Vladimir Voronin: Poate nu aș formula asfel, încă nu există stăpân, dar ei nu sunt interesați. Ei trag funiile în toate părțile.

Deschide.MD: Cine ar vrea să devină noul „stăpân” în R.Moldova?

Vladimir Voronin: Nu vreau ca cineva să preia rolul, cineva să repete... Vedeți, Dodon mereu se luptă pentru împuterniciri, pentru ceva. Dar, el nu are capacități.

Deschide.MD: Să revenim la activitatea actualei guvernări. Care sunt nemulțumirile?

Vladimir Voronin: Urmăresc activitatea Parlamentului de aproape cinci luni de zile. Nu am văzut nicio lege în stare să hotărască problemele pe care au vrut să le rezolve când au venit la guvernare. Poți să vrei multe, dar trebuie să te conduci de Constituție, de legile respective. Spre exemplu. Dacă legea nu le permite să-l dea afară pe Marian Lupu de la Curtea de Conturi, atunci să modifice legea. Cine le interzice?

Priviți la aceste jocuri cu judecătorii, procurorii. Ce face judecătorul când pronunță sentința? În numele...

Deschide.MD: ... Republicii Moldova.

Vladimir Voronin: Exact. În numele Republicii Moldova, dar nu în numele Adunării Generale a Judecătorilor. Judecătorul trebuie să aibă în față Constituția Republicii Moldova, toate codurile și mai mult nimic. Nici prim-ministrul, nici președintele, nici Adunarea Generală a Judecătorilor, nici mama, nici tata, nici acela cu mita din coridor sau afară, nimeni nu poate să-l influențeze, pentru că el vorbește în numele Republicii Moldova.

Rolul statului este diminuat prin diferite fleacuri care sunt prezentate ca „democratizare”. Nu asta înseamnă democratizare. Categoric. Aceasta însemnă ca drepturile omului să fie ridicate la cel mai înalt nivel, și nu dreptul instituțiilor statului să aleagă pe unul sau altul.

Aceeași situație e și la Adunarea Generală a Judecătorilor. Cea mai mare problemă a justiției este că nu pot să adune judecătorii. Sunteți judecători și vă conduceți de legile Republicii Moldova! Terminați vorba, băieți. Suflecați mânecile și apucați-vă de treabă!

Vladimir Voronin: Consiliul de Securitate este organ consultativ. Potrivit Constituției, așa instituție nu există.

Deschide.MD: Totuși deputații au modificat unele prevederi din legislație.

Voronin Voronin: Proștii nu țin cont de lege. Ce fac ei: „Noi vrem astăzi”. „Noi vrem acum”. Voi ce, ați venit aici cu „vreau”? Nici acasă nu ai voie să mergi cu „vreau” pentru că ai copii, mamă, tată, soție. Trebuie să fie bine pentru toți, nu doar pentru tine. Ce ești aici, buricul pământului?

Repet, Consiliul este un organ consultativ. Șeful statului poate să consulte președintele Parlamentului, miniștrii, alți demnitari pentru ca ulterior să înțeleagă în ce direcție să dezvolte țara. Ce decizii trebuie luate în timp restrâns, dacă există o problemă. Nu în zădar se numește Consiliul de Securitate. Atunci când apare o problemă ce ține de securitatea financiară, economică, securitate în sensul direct al cuvântului...

Dar, uitați-vă la acel turist! Dodon este un turist. Zilele următoare merge în Serbia, peste o săptămână pleacă în Franța. În toată săptămâna el se duce undeva pentru că nu știe ce să facă în țară. El nu are idee cu ce să se ocupe în țară. Trei ani deja se împlinesc...

Deschide.MD: Vedem că Igor Dodon vorbește mereu despre o politică externă echilibrată. Ce ar înseamna ea, de fapt?

Vladimir Voronin: Întrebați-l pe Dodon că eu nu înțeleg... După ce am fost ales președinte, jurnaliștii m-au întrebat încotro va merge Moldova? Eu am spus că Republica Moldova va fi acolo, unde vor fi interesele ei. Moldova poate influența problemele geopolitice din lume? Putem merge și face pace în Siria sau Tadjikistan? Trebuie să fim acolo unde vor fi interesele noastre, dar trebuie să fim prieteni cu toții. Cu ce ocazie să avem conflicte? Mai mult ca atât că avem această problemă cu Transnistria.

Deschide.MD: Am auzit și declarațiile lui Igor Dodon, cum că după scrutinul local va fi modificată componența Guvernului. Ar fi o încercare de a prelua puterea în R.Moldova?

Vladimir Voronin: El nu știe ce să facă cu puterea. Orice putere ai da la acești, care sunt impotenți, ei nu vor face nimic. El acum se distanțează de faptul că această guvernare nu-și onorează obligațiunile și el vrea să fie mai departe. Mai mult decât atât, poate el nu a citit Constituția, dar dacă a citit-o, atunci înseamnă că nu a înțeles-o. Cineva dintre consilierii săi trebuie, dacă este unul mai dezghețat, să-i deschidă compartimentul „Împuternicirile Președintelui”. Acolo e scris că președintele poate să demită un membru al Guvernului doar la solicitarea prim-ministrului. Asta este procedura. Prim-ministrul transmite o scrisoare președintelui și în baza acestui demers el are dreptul să emită decretul. El nu poate face nimic la inițiativă proprie.

Deschide.MD: Cât credeți că va dura această coaliție „nefirească”?

Vladimir Voronin: Da, ea este una artificială, impusă din exterior. Aici este impusă, dar nu cum scrie presa că eu aș fi fost impus de cineva să nu semnez memorandumul Kozak. Eu nu l-am semnat conștient. Am văzut care ar putea fi urmările după acea semnătură și ce probleme pot apărea.

Dar această guvernare, oare nu are capacități să înțeleagă ce probleme trebuie hotărâte în primul rând? Ea trebuie să ține tot timpul mâna pe pulsul societății. Trebuie făcută o scanare cu ultrasunete la tot organismul statului, din toate punctele de vedere. Cine sunteți? Ministerul Economiei, atunci iată problemele de care trebuie să vă ocupați. Ministerul Finanțelor – iată problemele voastre.

Deschide.MD: Domnule președinte, am văzut că foștii Dvs. colegi, Mark Tkaciuk și Iurie Muntean, își fac un nou partid. Credeți că le va reuși să devină o forță politică în R.Moldova?

Vladimir Voronin: Am văzut declarațiile lui Iurie Muntean zilele trecute la o emisiune. A vorbit despre protestele din 2013, cum că eu le-am folosit pentru a-mi întări pozițiile în cadrul discuțiilor cu Plahotniuc. Doamne ferește... Ei (Muntean și Tkaciuk – nota red.) încearcă acum să mă umilească ca să construiască ceea ce vor. Asta se întâmplă mereu. Persoanele acestea degradate, trebuie să umilească pe cineva pentru a se ridica. Devin-o lider pe cont propriu, crează partid de unul singur, lasă-l pe Voronin în pace.

Referitor la proiectul lor, apar două întrebări. De ce nu au vrut să facă acest partid când a fost Plahotniuc? De ce a făcut-o după ce s-a văzut cu Kozak? Iată aici este răspunsul, băieți. Nu trebuie să fii mare politolog sau analist.

Deschide.MD: Mark Tkaciuk a spus că ar fi o coincidență și nu a discutat cu Kozak subiectul cu privire la revenire în politică.

Vladimir Voronin: Dar știi ce au spus grecii despre coincidență? Lanțul de coincidențe creează o legitimitate.

Deschide.MD: Credeți că această creatura politică este coordonată cu Kozak?

Vladimir Voronin: Trageți-vă singuri concluzii.

Deschide.MD: Dar când ați discutat cu Tkaciuk și Muntean ultima dată?

Vladimir Voronin: A fost plenara Comitetului Central din 2014, la care ei au decis să părăsească PCRM. Muntean niciodată n-a avut opinie proprie, mereu s-a condus de cineva. La acest subiect el este la fel de pregătit ca și Ion Ceban. El se conduce de ceea ce îi spune Mark Evghenievici Tkaciuk. Ei au dorit atunci să întoarcă partidul cu totul în altă parte. Clar lucru că noi le-am spus: băieți, feriți-vă la o parte...

Cei care mizează pe Muntean și pe Tkaciuk, să știe că nu le va merge, pentru că ei utilizează banii în alte scopuri. Iată, dacă eu voi începe odată a vorbi, cât de des Tkaciuk mi-l aducea pe Filat, atunci va fi interesant... Prima dată l-a adus să-l votăm prim-ministru, a doua oară l-a adus să-l votăm președinte a republicii.

Ce ține de Plahotniuc, în clădirea Comitetului Central al PCRM el nu a fost niciodată. Cu Plahotniuc nu am avut niciun fel de înțelegeri. Nu am avut scopuri comune cu Plahotniuc.

Deschide.MD: Când ultima dată ați discutat cu Vlad Plahotniuc?

Vladimir Voronin: Nu țin minte, serios.

Vladimir Voronin: Referitor la Curchi, schema de reconstrucție a fost una deosebită. Mănăstirea Curchi este cel mai reușit proiect. Atunci, noi am luat așa decizie, am adunat vreo 9 businessmani, sponsori și fiecare a fost responsabil de o parte a mănăstirii. O parte i-a revenit și businessman-ului Vlad Plahotniuc care a fost director general al SA „Petrom-Moldova”. Au fost și doi evrei acolo, Alexandr Pincevschi (președintele „Elita-5”) și Iacov Tihman (vicepreședinte al întreprinderii „Efes-Vitanta Intravest”). Chiar dacă ultimii doi au fost de altă religie, eu i-am spus atunci că toate religiile noastre s-au născut la Ierusalim, de aceea plătiți toți împreună și să nu ne uităm la chestiile acestea.

Deschide.MD: Și s-a descurcat Vlad Plahotniuc cu sarcina pe care i-ați pus-o?

Vladimir Voronin: Lucrările de reconstrucție s-au axat pe două momente: calitatea efectuării lucrărilor și termenele. Primul s-a descurcat Plahotniuc. Toți s-au isprăvit. Când toate lucrările au fost efectuate, a avut loc o ședință la mănăstire unde eu am anunțat că ei toți sunt decorați cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Deschide.MD: Am discutat despre trecut și prezent. Să vorbim puțin și despre viitor. La ce să se aștepte cetățenii de la Partidul Comuniștilor în viitorul apropiat?

Vladimir Voronin: Orice partid trebuie să se ocupe de consolidarea rândurilor, discuțiile cu cetățenii, să facă totul ce este posibil de dezvoltarea formațiunii. Acestea sunt sarcinile primordiale. Acum în partid au loc conferințele cu privire la darea de seamă în cadrul organizațiilor primare. Facem deja și bilanțul alegerilor locale, cum am lucrat, de ce unele idei n-au reușit... Anul viitor va fi anul Congresului ordinar al PCRM și 75 de ani de la marea victorie asupra fascismului. Partidul mereu este ocupat, are plan de acțiuni.

Deschide.MD: Ați intenționa să colaborați cu vreun partid din R.Moldova?

Vladimir Voronin: Toți acești 26 de ani am fost întrebați atât de către mass-media, cât și de către membrii de partid și alegători, „de ce nu ne unim cu unii sau alții?”. În toți acești ani în R.Moldova au existat o mulțime de partide, multe dintre ele au dispărut deja, inclusiv și cele care ne propuneau să colaborăm.

În Republica Moldova sunt 46 de partide. Eu nu am putut niciodată, chiar fiind președinte, să consolidez forțele de stânga, de exemplu Partidul Democrat cu Diacov în frunte, Partidul Socialiștilor în frunte cu Abramciuc. Și iată că nu mi-a reușit niciodată, și nu din cauza noastră. Noi analizăm activitatea acestor partide: una ce este scris în documentele lor și alta este ce promovează. Dar, cel mai important este cine sunt liderii acestor partide. Cu cine să ne legăm? Cu Diacov care l-a trădat și pe Snegur, și pe Lucinschi, pe cine vrei. Cu cine să ne legăm noi, cu socialiștii? Ei au luat programul și statutul partidului nostru, și, unde a fost scris „Partidul Comuniștilor”, au înlocuit cu „Partidul Socialiștilor”. N-au adăugat nicio teză, nimic. Doar acolo unde este vorba despre scopuri, ei pur și simplu au exclus totul. Cu cine să mergem, cu Dodon în campanie?

Deschide.MD: Cu Renato Usatîi?

Vladimir Voronin: Dați să fim serioși. Aici nu se discută.

Deschide.MD: Continuând subiectul relațiilor dintre actorii politici. Există încercări de a ponegri numele Partidului Comuniștilor?

Vladimir Voronin: Desigur, toate acestea încercări au un scop de a ne elimina din spațiul politic. Și această încercare a lui Tkaciuk, a lui Muntean, de a forma un partid tot are un scop de a ne înlătura din spațiul politic. Ei spun că am fost cu Plahotniuc. Cum puteam eu fi cu Plahotniuc, dacă el a cumpărat 15 deputați, deputați de-ai noștri? Inițial 14, plus aceea din Briceni (Aliona Babiuc – nota red.). Mai mult ca atât, Iurie Muntean avea cabinet aici, știa orice mișcare a noastră, orice acțiune, orice fapt. Lasă-l să clarifice ce făceau ei cu Mark Tkaciuk împreună și acum, și anterior. Mai mult ca atât, când am fost la guvernare, Plahotniuc n-a fost nimeni. Nu se auzea numele „Plahotniuc”.

Deschide.MD: A fost șef la „Petrom-Moldova”.

Vladimir Voronin: Dar ce este Petrom? O firmă românească. Ce avem noi cu firmele românești care au venit aici? Atunci au apărut multe firme, mulți agenți economici în anii guvernării noastre. Dar ei mi-l leagă mereu pe Plahotniuc.

Deschide.MD: Dorim să discutăm și despre situația din regiune, în special, pe segmentul transnistrean. Igor Dodon a declarat de mai multe ori despre un statul special pentru Transnistria în componența Republicii Moldova. Ar fi un nou plan „Kozak”?

Vladimir Voronin: Anul viitor în Republica Moldova vor avea loc alegerile prezidențiale. Până atunci veți auzi încă multe declarații trăsnite din partea acestui Dodon. Nu există niciun plan, sunt declarații ca să le facă pe plac cuiva. Dar cui, dvs. vă pricepeți foarte bine. Și dacă va apărea cândva un plan bine determinat, poate fi un text identic celui pe care noi nu l-am semnat în anul 2003.

Deschide.MD: Credeți că Igor Dodon poate semna un asemenea document?

Vladimir Voronin: Dodon nu hotărăște nimic. Dacă eu atunci aș fi semnat, să știți că noi am avut atunci o opoziție puternică, nu ca ACUM care s-au culcat într-un pat cu socialiștii. Atunci a fost o opoziție puternică, Iurie Roșca, au fost băieți tari care a doua zi ar fi mers la Curtea Constituțională unde magistrații ar fi deschis Constituția și ar citi că R.Moldova este un stat unitar. Și atât. Niciun fel de republică în componența altei republici. Niciun fel de federalizare.

Noi trebuie să mergem pe altă cale. Să acționăm civilizat. Să rezolvăm problemele care au apărut încă din 1992-1993. Vreau să vă spun că în acești 27 de ani s-au schimbat deja două generații. Acei care au avut atunci 15 ani acum au peste 40, cei care abia s-au născut atunci au deja peste 26 de ani. Iată că deja crește a treia generație. Toate aceste persoane au uitat deja sau nici nu cunosc cum a trăit Transnistria în componența Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Trebuie luate cu totul alte măsuri. Priviți câți ani nu se hotărăște problema Ciprului de Nord. Toate aceste conflicte nu în zădar se numesc înghețate. Actuala generație din Transnistria deja nu este cointeresată să se unească cu R.Moldova. La fel și jucătorii internaționali sunt cointeresați ca noi să nu ne unim, începând de la iubita noastră Românie, draga noastră Românie.

Noi suntem puntea această dintre Est și Vest și interesul strategic este foarte, foarte mare. Interesați-vă vreodată câți colaboratori are Ambasada SUA în R.Moldova.

Deschide.MD: Ne spuneți câți?

Vladimir Voronin: Întrebați pe domnul Hogan căci el vorbește în toate limbile. De ce trebuie atâți colaboratori?

Deschide.MD: E de ordinul sutelor?

Vladimir Voronin: Da, poate chiar și mai mult. Dar câți colaboratori are Ambasada Rusiei?

Deschide.MD: Mai mulți ca Ambasada SUA?

Vladimir Voronin: Nu. Mai puțin. Iar ce ține de problema transnistreană, ea este pentru mine una dureroasă și din punct de vedere personal. Sunt născut acolo și acum nu pot să merg la casa părintească, la mormântul părinților.

Cât efort am depus eu pe toate dimensiunile și cât am putut face eu pentru Transnistria, probleme sociale, tineret, pașaportizarea, înregistrarea agenților economici pentru a le permite operațiuni de export. Dar, văd că există o rezistență din partea țărilor mari.

Deschide.MD: Nu sunt interesate în soluționarea conflictului?

Vladimir Voronin: Interesul lor e să fim de partea unor sau altor, dar să nu fim o republică integră. Măcar că am avut un succes deosebit și nu știu cum mi-a reușit. În noiembrie 2001, peste câteva luni după ce am devenit președinte, am reușit să semnăm acordul de parteneriat strategic cu Federația Rusă în care este menționat că Rusia recunoaște Republica Moldova în „hotarele ei din august 1991”. Federația Rusă ne-a recunoscut ca țară integră. Dacă am fi întârziat semnarea acordului cu câțiva ani, în perioada când nu a fost semnat memorandumul Kozak, atunci niciodată în viață Rusia nu ar fi semnat un asemenea acord cu o astfel de formulare. Deci, ceea ce a fost bine se înghite și se uită, iar ceea ce spune Muntean că mi-a fost frică în cadrul protestelor – este o minciună. Eu am trecut prin 10 noiembrie 1989, când ardea Ministerul de Interne.

Deschide.MD: Ne povestiți și despre acea perioadă?

Vladimir Voronin: Noi am fost atunci 450 de oameni, ofițeri. Fiind în cabinet, eu țineam atunci într-o mână telefonul și discutam cu Moscova, cu ministrul de Interne al URSS, Vadim Bakatin, iar în altă mână țineam telefonul și discutam cu prim-secretarul al CC al PC din RSSM, Semion Grossu.

Grossu îmi spunea să rezist cât pot și să nu dau ordin pentru deschiderea focului, iar Bakatin îmi spunea că dacă deschid focul să împușc în picioare. Care picioare? Cu automatul Kalașnikov doar prima tragere este orientată, iar altele sunt haotice.

Deschide.MD: Dar cine a aprins clădirea?

Vladimir Voronin: Cei care au protestat, Frontul Popular. Atunci, la 5 dimineața, toate 144 de ferestre ale Ministerului au fost distruse. Țin minte cum dimineața m-am pornit acasă de la Minister. Am ajuns la monumentul lui Ștefan cel Mare unde stătea o mulțime de oameni, acei care au atacat ministerul, făceau o totalizare la ceea ce s-a întâmplat. Mergeam spre ei și mă gândeam: Dacă mă întorc, înseamnă că mă tem. Dacă fug, ei vor fugi după mine și cine știe ce va fi mai departe. Am ales să merg înainte. Când m-am apropiat de ei, s-a făcut o liniște. Ei s-au ferit la o parte și au făcut un coridor prin care să-mi continui drumul. Nimeni nu a spus un cuvânt.

Deschide.MD: Nu v-ați interesat de ce s-a întâmplat așa?

Vladimir Voronin: Clar lucru. În grupurile acestea de oameni, și atunci și acum, sunt infiltrați băieții din organe. După acest caz l-am chemat eu pe unul și l-am întrebat. Ce s-a întâmplat? De ce ei nu m-au rupt în bucăți atunci? La care el mi-a spus că după ce am plecat, protestatarii au spus că mă stimează, inclusiv pentru faptul că nu am ordonat deschiderea focului. Deci, chestiile acestea pe care le spune Muntean că mă tem... Eu sunt la o vârstă când nu am de ce să mă tem, nici atunci, nici acum. Nici la 7 aprilie nu m-am temut de nimic. Mi-a fost frică doar de victime.

De Transnistria de ce mă bucur, chiar nu-i important ce am făcut, important este că în toți anii când am fost la guvernare n-a fost tras niciun foc. Principalul e să nu fie victime omenești.

Deschide.MD: Domnule președinte, vă mulțumim pentru timpul și interviul acordat.