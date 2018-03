Publicăm mai jos un interviu în exclusivitate, acordat portalului DESCHIDE.MD de fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, cu prilelul recentei vizite pe care a efectuat-o în Republica Moldova. Scena politică de la Chişinău şi actorii ei, efectul politic al declaraţiilor de unire, riscurile perpetuării în zona gri, dintre Est şi Vest, în cazul în care socialiştii acced la guvernare, iluziile accederii în Uniunea Vamală, promisă de Dodon, declaraţille liderilor din opoziţie, Maia Sandu şi Andrei Năstase privind reunificarea cu Patria-mamă, sunt câteva dintre temele atacate în interviu.

— Cum caracterizaţi scena politică din Republica Moldova?

— De ce ați ales nou-formatul Partid al Unității Naționale și nu ați aderat la unul din partidele mai vechi pe eșicherul politic , mai ales că, pe cât se pare, îi cunoașteți pe mai toți liderii politici de la Chișinău?

— Ca să fiu foarte sincer, Partidul Unității Naționale mi s-a părut un instrument politic de la tribună căruia pot să vorbesc fără constrângeri, pentru că, altfel, ar fi trebuit să ţin cont de condițiile respectivului partid. Eu sunt un om cu destulă experienţă şi lucruri de spus, încât nu accept constrângeri. Și mai am o problemă: sunt la vârsta când nu se mai poate minţi.

— Cine a încercat să ia legătură cu Dvs., de când v-aţi implicat în politica moldovenească? Din câte ştim, vicepreşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declarat într-o conferinţă de presă că o să vă caute. V-a mai găsit?

— În ultimele luni, mai bine de 130 de primării de la noi au semnat declarații de unire cu România. Întrebarea e dacă declaraţiile sunt doar simbolice, cum a tot repetat presa, ori pot deveni preludiul unui viitor referendum în vederea reunificării celor două ţări?

— Cum priveşte Bucureştiul politic declaraţiile de unire? Realizează clasa politică românească faptul că e vorba de un imperativ al Unirii? În fine, putem spune că unirea este un proiect de ţară al României?

— Maia Sandu a declarat, la un moment dat, că Uniunea Europeană nu ar accepta ca România să înghită Republica Moldova. Cum comentaţi afirmaţia de la înălţimea experienţei Dvs. de politician, domnule Băsescu?

— Dar cum găsiţi în acest sens poziția SUA și Rusiei? Apropo, ați discutat în ultima perioadă cu partenerii externi ai României despre reunificarea cu Republica Moldova?

— N-am să vă spun de discuții, dar am să fac o trimitere. În 1991, a fost formulată o rezoluție a Senatului American, rezoluția 148, potrivit căreia este legitimă reunificarea R. Moldova cu România. Asta este concluzia declarațiilor Statelor Unite, însușită și de Congres.

— Cum comentaţi declaraţia liderului PPDA Andrei Năstase, potrivit căreia unionismul ar fi folosit de Vladimir Plahotniuc pentru a distrage atenția de la actele de corupție și sărăcia din Republica Moldova? Şi că PUN ar fi tot un proiect al oligarhului.

— N-o să intru în dispute cu politicieni mărunți. E o prostie să spui că Băsescu vine să facă un proiect al lui Plahotniuc în R. Moldova. Nu l-am văzut niciodată, n-am vorbit niciodată cu acest domn Plahotniuc.

— Găgăuzii şi minorităţile rusofone ameninţă cu secesiunea, dacă are loc Unirea. Ce soluţii vedeţi în acest caz?

— Cu ce secesiune să amenințe Găgăuzia? Ce, să-și ia bașcanul pământul și să plece... unde?! La Moscova, să-l pună lângă Kremlin? Nu cred în variante de acest fel. Ele intră într-un proces de propagandă anti-unionistă a celor care îi vor răul R. Moldova. Dacă Andrei Năstase se încadrează și el în această categorie, problema e a lui. Să spună că unionismul este o iluzie, dar iată că și Andrei Năstase, și găgăuzii văd că astăzi sunt 133 de comunități care au semnat pentru Unire. Deci nu este o copilărie. Este deja o masă critică de administrații din R. Moldova, care spun: Vrem Unirea. De ce? Pentru că oamenii nu mai vor nesiguranță. Părinții din R. Moldova nu pot să le spună astăzi copiilor lor care le e viitorul, pentru că, efectiv, nu știu care e viitorul țării care nu are garantată nici securitatea, nici prosperitatea. Or România este o țară membră a UE, în care are perspectiva prosperității. Lucru valabil și pentru cetățenii R.Moldova, dacă Unirea s-ar produce.