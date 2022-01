Într-un moment în care ţările occidentale ameninţă Moscova cu sancţiuni fără precedent în cazul unei intervenţii în Ucraina, organizaţii neguvernamentale şi un oficial britanic trag un semnal de alarmă cu privire la fonduri ruseşti provenite din corupţie care pătrund pe pieţe financiare şi imobiliare în Regatul Unit, relatează France Presse, citată de Agerpres.



"În timp ce Moscova îşi arată muşchii în Ucraina, banii ruseşti otrăvesc în continuare ţărmurile noastre", afirmă Tom Tugendhat, preşedinte al Comisiei parlamentare britanice pentru afaceri externe într-un editorial apărut vineri în CityAm, unul dintre cotidienele apreciate de puternica industrie financiară britanică.



"Nu doar tancurile reprezintă o ameninţare, ci şi banii lichizi", adaugă alesul conservator. El a estimat că fonduri plasate în "conturi şi proprietăţi la Londra sunt utilizate pentru a submina securitatea Regatului Unit", citând în special moartea fostului agent rus Aleksandr Litvinenko, otrăvit cu poloniu radioactiv în 2006 la Londra după ce denunţase corupţia şi presupusele legături ale serviciilor speciale ruseşti cu crima organizată.



După ani de tensiune extremă cu Rusia, Londra a adoptat o poziţie foarte ofensivă în criza legată de Ucraina şi a trimis rachete antitanc armatei ucrainene, acuzând Moscova că vrea să cucerească Kievul şi să plaseze acolo un guvern prorus.



Dar autorităţile britanice sunt acuzate de asemenea că închid ochii asupra originii unei părţi a banilor ruseşti care se scurg spre Londra, capitala britanică supranumită uneori "Londongrad", suspectându-se că aceştia provin din corupţie, activităţi criminale şi că sunt utilizaţi pentru a cumpăra influenţă.



Oligarhi ruşi dispun de importante averi şi proprietăţi în cartiere luxoase ale Londrei.



La BBC, Tom Tugendhat a apreciat că Regatul Unit are o responsabilitate specială în criza actuală din cauza rolului Londrei în spălarea banilor proveniţi din lumea întreagă.



Aflat la Sarajevo, în Bosnia-Herţegovina, el a afirmat pentru BBC că "mulţi bani - care provoacă, din păcate, instabilitate în Bosnia, în Ucraina şi bineînţeles în Rusia - circulă pe pieţele noastre din Londra".



Potrivit unor diplomaţi americani, citaţi vineri de cotidianul britanic The Times, lipsa de acţiune a Londrei faţă de afluxul de bani ruseşti în economia britanică va reduce eficienţa potenţialelor sancţiuni financiare împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin, evocate de Washington.



Organizaţia neguvernamentală Transparency International estimează la 1,5 miliarde de lire (1,8 miliarde de euro) valoarea bunurilor imobiliare deţinute în Regatul Unit de cetăţeni ruşi acuzaţi de corupţie sau având legături cu Kremlinul.



Din această sumă, 1 miliard de lire este deţinut de societăţi cu sediul în paradisuri fiscale care depind de Marea Britanie, precum Insulele Virgine britanice şi Insula Man, conform organizaţiei.



"Nu este un secret că Marea Britanie reprezintă o 'maşină de spălat' (laudromat) bani murdari şi reputaţia ruşilor şi a unor cetăţeni din alte ţări. Aceasta are un impact nu numai asupra cetăţenilor din ţările cu regimuri corupte, dar ridică ameninţări şi la adresa securităţii Regatului Unit", comentează Duncan Hames, directorul politic al Transparency International UK.



"Guvernul ar trebui să facă să progreseze reforme aşteptate de mult timp pentru a împiedica infractorii şi corupţii să-şi depoziteze câştigurile ilicite în proprietăţi de lux aici" în Regatul Unit, adaugă el într-o declaraţie primită de AFP vineri, invitând în special Londra la îngheţarea activelor.



Regatul Unit aplică pentru moment sancţiuni financiare pentru corupţie faţă de 14 personalităţi ruse.



În 2018, un raport al Comisiei britanice a afacerilor externe intitulat "Aurul Moscovei", publicat în plin scandal Skripal (fost agent dublu otrăvit în Anglia de Moscova, potrivit Londrei) concluziona că cea mai bună metodă de a contracara o agresiune rusă ar fi să împiedice Kremlinul să spele bani ilegali în Regatul Unit şi pe teritoriile sale de peste mări.



În acest raport, activistul anticorupţie Roman Borisovich îi descria pe oligarhii ruşi ca aparţinând "aceleiaşi clase" de oameni îndatoraţi Kremlinului.



"Chiar dacă ei pot părea foarte diferiţi - unul deţine un club de fotbal, altul a donat bani unei şcoli din Oxford, un altul a stat în temniţele comuniste, un altul era funcţionar - ei şi-au câştigat averile datorită unei relaţii cu guvernul rus. Această legătură îi obligă să facă tot felul de lucruri pentru Putin", susţine el.



Comisia pentru afaceri externe intenţionează să lanseze rapid o anchetă asupra reglementării fluxurilor de bani în lume, a indicat vineri pentru AFP unul dintre purtătorii săi de cuvânt.