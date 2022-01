Preşedintele american Joe Biden a declarat miercuri, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că se aşteaptă ca Rusia să facă prima mişcare în contextul tensiunilor de la graniţa cu Ucraina. Discursul preşedintelui american a sădit incertitudine despre modul cum va acţiona Occidentul în cazul unei invazii, scrie Mediafax.

Biden a lăsat de înţeles că Rusia va plăti scump pentru o invazie la scară largă, dar a sugerat că va exista un cost mai mic în cazul unei incursiuni minore.

”Dacă invadează Ucraina, vor plăti! Băncile lor nu vor mai putea opera cu dolari. Deci multe se vor întâmpla. În discuţiile mele cu Putin, noi doi nu avem o înţelegere comună unul cu celălalt. El nu mă înţelege pe mine şi nici eu pe el.

Din punct de vedere militar, ruşii sunt într-o superioritate copleşitoare, în comparaţie cu Ucraina. Dar vor plăti un preţ usturător imediat, pe loc, pe termen mediu şi lung, dacă o vor face.

Ideea că NATO nu va fi unită nu o cred. Am vorbit cu toţi liderii importanţi ai NATO, am avut Summit-ul Rusia NATO şi întâlnirea OSCE etc. Şi cred că ce veţi vedea este că Rusia va fi trasă la răspundere dacă invadează. Şi depinde ce va face.

Una este să fie o incursiune minoră care se va sfârşi în ce va face sau nu va face, dar dacă de fapt fac ce sunt capabili să facă cu forţa militară masată la graniţă, va fi un dezastru pentru Rusia dacă va invada Ucraina.

Aliaţii şi partenerii sunt gata să impună costuri severe şi să aducă daune importante Rusiei şi economiei sale. Bineînţeles că trebuie să fim îngrijoraţi: când avem o putere nucleară care este la un pas de invazie”, a declarat în timpul conferinţei, Joe Biden.

Oficialii ruşi au negat în mod repetat planul de invadare, însă Kremlinul a comasat aproximativ 100.000 de soldaţi în apropierea graniţelor Ucrainei, o acumulare despre care Occidentul afirmă că este o pregătire iminentă de război.