O femeie care a scăpat nevătămată a fost văzută, în fotografii și videoclipuri difuzate pe rețelele de socializare, zâmbind și făcându-și un selfie, în timp ce mașina ei s-a scufundat în râul înghețat, relatează cotidianul canadian Ottawa Citizen, citat de Libertatea.

Locuitorii din Manotick, un orășel de pe malul râului Rideau, au salvat duminică după-amiază o femeie care era pe capota mașinii ei, scufundată prin gheața spartă, după ce condusese cu viteză pe râul înghețat. După ce a fost adusă la mal, a fost acuzată de conducere periculoasă a unui autovehicul.

Poliția și paramedicii i-au lăudat pe rezidenți pentru reacția lor rapidă, după ce oamenii au folosit un caiac pentru a aduce femeia în siguranță la mal. Vehiculul, despre care se crede că a parcurs o distanță considerabilă de-a lungul râului, s-a prăbușit prin gheață, lângă parcul White Horse.

Mai multe comentarii la imaginile care au apărut pe Facebook indică faptul că femeia ar fi condus pe gheața râului, spre nord, aproape 30 de kilometri, înainte ca mașina să rupă gheața și să se scufunde.

Sacha Gera, rezident de la Manotick, care locuiește la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, a distribuit un videoclip care arăta mașina galbenă care trece în viteză de-a lungul suprafeței de gheață, chiar înainte de accident.





Glad everyone is safe - here is a video from our backyard as it went by pic.twitter.com/NI2nStMkvy