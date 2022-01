Mii de oameni au manifestat, duminică, la Amsterdam, împotriva măsurilor decise în pandemie şi a programului de vaccinare, notează The Guardian.

Protestatarii au cântat şi au scandat sloganuri anti-guvern. Ei au defilat apoi şi au blocat traficul.

“Să revenim acum la normal!” şi “Destul cu minciunile” sunt doar două din mesajele afişate de manifestanţi. S-au alăturat protestului şi aproximativ 30 de agricultori veniţi cu tractoarele.

In #Amsterdam, the Netherlands, another large demonstration is taking place. Hundreds of thousands of people are protesting the Covid-rules and the mandatory #vaccinepass. People had enough with their government's ineptness. #COVID19 #TheNetherlands #Protest #Macron #Rutte pic.twitter.com/nSLWbShsxG