Avertismente de tsunami au fost emise pentru insulele Tonga și Samoa, după ce un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud a explodat într-o erupție violentă sâmbătă, trimițând un nor de cenușă și aburi de la gaze în aer, conform CNN.

Erupția vulcanului Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai este în desfășurare de vineri, potrivit Centrului american de avertizare pentru tsunami în Pacific.

Serviciile meteorologice din Tonga au emis atenționări de ploi abundente, viituri și vânt puternic pe insule și pe apele de coastă.

În apropiere, serviciul meteorologic oficial al Noii Zeelande a transmis că stațiile sale din țară au observat „o creștere a presiunii” sâmbătă seara din cauza erupției. Imaginile din satelit arată cum o undă de șoc este radiată de erupție.

Vulcanul a fost activ din data de 20 decembrie, însă a fost declarat adormit pe 11 ianuarie, potrivit postului afiliat CNN, RNZ.

