Pe fundul unui lac de acumulare din Marea Britanie a fost descoperită cea mai completă fosilă a unei reptile preistorice, un monstru marin de 10 metri lungime care a trăit acum 180 de milioane de ani.

Ihtiozaurii sau „șopârlele-pește” au fost primele reptile complet adaptate la viața acvatică. Au trăit într-un interval situat între acum 250 de milioane și acum 90 de milioane de ani.

Cu un schelet care măsoară aproximativ 10 metri lungime și un craniu cântărind aproximativ o tonă, este cea mai mare și mai completă fosilă de acest gen găsită vreodată în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Joe Davis de la Leicestershire and Rutland Wildlife Trust l-a descoperit în timpul drenării de rutină a unei insule din rezervorul de apă Rutland, în februarie 2021. Un angajat a văzut fosila unui animal foarte mare, a crezut inițial că este un fel de dinozaur, dar paleontologii chemați și-au dat seama că este un exemplar extrem de rar de ihtiozaur.

Primii ihtiozauri, care sunt numiți dragoni de mare pentru că au tendința de a avea dinți și ochi foarte mari, au fost descoperiți de către vânătorul de fosile și paleontologul Mary Anning la începutul secolului al XIX-lea.

„În ciuda numeroaselor fosile de ihtiozaur găsite în Marea Britanie, este remarcabil că este cel mai mare schelet găsit vreodată în Marea Britanie. Este o descoperire cu adevărat fără precedent și una dintre cele mai mari descoperiri din istoria paleontologică britanică”, spune paleontologul Dean Lomax.

Ihtiozaurii, care erau reptile marine, au apărut pentru prima dată în urmă cu aproximativ 250 de milioane de ani și au dispărut în urmă cu 90 de milioane de ani. Lungimea lor a variat de la 1 metru la mai mult de 25 de metri și semănau cu delfinii ca formă generală a corpului.

