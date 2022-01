Starul Squid Game O Yeong-su, în vârstă de 77 de ani, a câștigat primul său Glob de Aur pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” în televiziune la ceremonia din acest an.

Actorul sud-coreean, care joacă rolul lui Oh II-nam, cunoscut și sub numele de The Host sau Player001, nu a mai câștigat niciodată un Glob de Aur. El devine astfel primul actor coreean din istorie care a primit premiul, scrie Lad Bible, preluat de protv.ro.

Evenimentul din acest an a avut loc într-o ceremonie privată, luni, în Los Angeles, deoarece transmisiunea în direct a fost anulată din cauza reacțiilor din cauza lipsei de diversitate a nominalizărilor.

Succesul a fost un șoc pentru actorul veteran, care și-a început cariera în teatru, în anii 1960.

Anul trecut, în octombrie, acesta a declarat într-o emisiune televizată că se simte copleșit de felul în care publicul a reacționat după apariția Squid Game.

„Atât de multă lume m-a contactat și pentru că nu am un manager, este greu pentru mine să mă descurc cu apelurile și mesajele pe care le primesc. Fiica mea mă ajută. Lucrurile s-au schimbat puțin. Să fii faimos este greu, însă”, a spus O Yeong-su.