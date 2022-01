Odată cu lichidarea organizaţiei Memorial, pilonul drepturilor omului şi al cercetărilor asupra represiunii sovietice în Rusia, Kremlinul are de acum mână liberă pentru a controla nu doar prezentul Rusiei, ci şi trecutul ei, comentează miercuri France Presse, citată de Agerpres.



Decizia de săptămâna trecută a Curţii Supreme de a închide Memorial, oficial pentru încălcarea controversatei legi privind statutul de 'agent străin', a trimis o undă de şoc atât în Rusia, cât şi în lume.



Aceasta reprezintă punctul culminant al lunilor de represalii împotriva opoziţiei, între care încarcerarea lui Aleksei Navalnîi, principalul adversar al Kremlinului. De asemenea, decizia respectivă ilustrează eforturile preşedintelui Vladimir Putin de glorificare a URSS, insistându-se pe succesele ei şi pe minimalizarea crimelor.



Chiar dacă Memorial se afla sub presiunea autorităţilor de ani de zile, închiderea sa era totuşi de neimaginat până acum.



Şi asta pentru că Memorial a fost mai mult decât o simplă organizaţie neguvernamentală de apărare a libertăţilor. Din 1989, ea dezvăluie şi documentează neobosit crimele comise în anii de teroare stalinistă şi comunistă, identificând atât victimele, cât şi călăii într-o ţară în care această grea moştenire divizează în continuare societatea.



Experţii se tem că, de acum, discursul istoric în Rusia va ajunge în mâinile moştenitorilor KGB, în special a puternicului serviciu de securitate FSB.



'Ei vor încerca să creeze o singură interpretare: a lor', declară pentru AFP istoricul Nikita Sokolov, subliniind că Memorial a fost 'purtătoarea unei alte versiuni în memoria oamenilor'.



În cursul procesului cu uşile închise, procurorii au reproşat făţiş organizaţiei denigrarea memoriei URSS.



'De ce nouă, descendenţilor învingătorilor, ar trebui să ne fie ruşine şi ar trebui să ne căim, în loc să fim mândri de trecutul nostru glorios?', a declarat judecătorul Aleksei Jafiarov în ziua pronunţării deciziei.



Tinerii ruşi, o întreagă generaţie care a crescut sub Vladimir Putin, a fost hrănită cu o versiune a istoriei în care crimele lui Stalin nu sunt decât un detaliu, iar dictatorul sângeros este numit chiar 'manager eficient'.



'Este o versiune 'light' a istoriei sovietice, în care statul nu este vinovat', explică expertul rus Aleksei Makarkin.



În versiunea susţinută de autorităţi, Iosif Stalin este prezentat mai degrabă ca un conducător competent, care a industrializat ţara şi l-a învins pe Hitler, decât ca un dictator care şi-a trimis milioane de compatrioţii la moarte sau în Gulag.



Contrazicerea acestei doctrine oficiale de către Memorial şi dezvăluirea identităţii călăilor au provocat furia puterii.



Potrivit directorului său, Ian Ratcinski, Kremlinul nu neagă existenţa represiunilor, dar are o 'interpretare' diferită.



Statul încearcă astfel să convingă că au fost 'anumite persoane rele care au făcut asta, ca şi cum ar fi fost victime, dar nu şi responsabili' pentru ele.



Memorial, la rândul său, 'arată clar că aceasta (teroarea - n.r.) a fost o politică de stat şi că URSS a fost un stat terorist', adaugă Ratcinski.



În aceeaşi săptămână în care Curtea Supremă a pronunţat decizia privind lichidarea Memorial, unuia dintre istoricii acestei organizaţii, specializat în dezvăluirea atrocităţilor din Gulag, Iuri Dmitriev, i-a fost mărită pedeapsa cu închisoarea la 15 ani.



Susţinătorii lui Dmitriev, care a petrecut ani de zile descoperind gropi comune în nordul Rusiei, consideră că dosarul privind 'violenţe sexuale' asupra fiicei adoptive pentru care a fost condamnat este înscenat de la un capăt la altul.



Într-un caz separat, un adolescent a fost condamnat luna trecută la o pedeapsă severă de patru ani de închisoare pentru că urinase în stare de ebrietate pe o placă cu portretul unui veteran al celui de-al Doilea Război Mondial.



AFP mai menţionează că, deşi Putin, un fost agent al KGB-ului sovietic, consideră prăbuşirea URSS drept 'cea mai mare catastrofă a secolului XX', el nu a cochetat la vedere cu nostalgicii stalinismului.



El a inaugurat un monument al victimelor represiunilor politice la Moscova în 2017, iar mai recent a susţinut ideea ridicării unui statui a lui Aleksei Saharov, cel mai faimos disident sovietic, fondatorul organizaţiei Memorial.



Numai că, pentru Putin, Saharov este mai important ca "părintele bombei cu hidrogen sovietice" decât ca militant pentru drepturile omului, explică unii experţi.



Voinţa sa, potrivit experţilor, este de a conserva memoria represiunilor, dar fără a face din ea principalul element al istoriei sovietice şi nici de a învinovăţi statul pentru acestea.



Pe fondul glorificării lui Stalin în manualele de istorie şi la televiziunea publică, mai mult de jumătate dintre ruşii de astăzi au o viziune pozitivă despre dictator, potrivit unui recent sondaj al Centrului Levada, calificat de autorităţi drept 'agent al străinătăţii'.