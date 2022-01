Proteste au izbucnit în câteva orașe kazahe după ce guvernul națiunii din Asia Centrală a ridicat plafoanele de pe prețurile gazului petrolier lichefiat (GPL) iar costul alternativei populare la benzină a crescut, transmite Reuters.

Protestele publice sunt rare - și ilegale, dacă organizatorii nu depun o notă în avans – Kazahstan, în fosta republică sovietică care este strict controlată și în care nu există opoziție parlamentară, transmite Digi24.ro.

Manifestațiile au implicat mii de oameni. Au început pe 2 ianuarie – ziua următoare după ce plafoanele la prețuri pe GPL au fost ridicate – în orașul Janaozen, locul celor mai violente conflicte dintre protestatari și poliție de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică.

Protestele s-au răspândit în centrul provinciei Mangistau, la Aktau, precum și la o tabără de muncitori folosită de cei care lucrează în subcontract pentru cel mai mare producător petrolifer din țară, Tengizchevroil. Compania condusă de Chevron a transmis că producția nu a fost afectată.

Manifestanții, care au cerut guvernului să demisioneze, și-au petrecut noaptea în piețele centrale din Janaozen și Aktau, scrie Radio Europa Liberă.

Adunări mai mici au avut loc și în alte orașe din sud, vest și în capitala Nur-Sultan în sprijinul protestarilor din Mangystau și și-au exprimat nemulțumirea față de corupție, șomaj și salarii mici.

Mai mult de 20 de persoane au fost reținute de poliție.

Drumurile care duc spre Aktau au fost închise de autorități.

În Nur-Sultan, poliția a reținut cel puțin trei persoane ce protestau în fața clădirii guvernamentale a orașului. Alți trei protestatari au fost reținuți în ziua anterioară.

Poliția a „arestat preventiv” cel puțin 10 oameni înaintea protestelor planificate de omul de afaceri fugit din țară care a fost și ministru al Energiei, Mukhtar Ablyazov, lider al partidului Alegerea Democratică pentru Kazahstan (DVK).

În Șimchent, poliția a înlăturat mai mult de 10 persoane adunate în fața clădirii guvernamentale locale, în vreme ce bărbați neidentificați îmbrăcați în civil au oprit un corespondent Radio Europa Liberă care filma.

Mulți activiști din țară au primit sentințe mari de închisoare sau decizii în instanță de a fi restricționați, în ultimii ani, datorită activității lor în DVK, precum și din cauză că au participat la protestele organizate de grup.

Janaozen este un centru industrial petrolifer din vestul provinciei Mangistau unde zeci de oameni au fost uciși la protestele din 2011 după concedierea lucrătorilor din industrie. Protestatarii din acest oraș au cerut acum ca prețul GPL să fie înjumătățit de la 120 tenge (0,27 de dolari) pe litru la nivelul la care combustibilul era vândut anul trecut.

Comercianții au căzut de acord să taie prețul cu un sfert, însă guvernul președintelui Kassym-Jomart Tokayev a declarat că tăieri suplimentare sunt imposibile, din cauza costurilor de producție.

Prețul a fost anterior regulat, însă oficialii au spus că prețurile artificial scăzute fac ca producția GPL să nu fie fezabilă.

În cel mai mare oraș kazah, Almatî, poliția a închis luni și marți piața principală. Internetul mobil a fost bruiat în centrul orașului.

Tokayev a scris marți pe Twitter că o comisie guvernamentală a început să lucreze în Aktau și că va găsi o soluție „în interesul stabilității din țara noastră”. El a cerut protestatarilor să se comporte în mod responsabil.

1/2 Thounsands if not dozens of thousands people peacefully protesting in #Kazakhstan demanding "Shal, ket" ("Old man, go away") meaning dictator Nazarbayev must resign with all his cronies. @petras_petras @EamonGilmore @State_SCA @bbcrussian @euronews @rozathun @SenatorCardin pic.twitter.com/CWetLhMjee