Preşedintele american Joe Biden, care şi-a înmulţit avertismentele pentru a descuraja Rusia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina - de la un răspuns 'energic' şi 'hotărât' până la sancţiuni 'cum nu a văzut niciodată până acum' -, dispune de mai multe opţiuni ce s-ar putea dovedi într-adevăr dureroase pentru Moscova, comentează marţi într-o amplă analiză agenţia France Presse.

Occidentul acuză Rusia de comasarea a zeci de mii de soldaţi la frontiera cu Ucraina în eventualitatea unei noi 'agresiuni' împotriva ţării vecine după anexarea Crimeii în 2014.



În acest context exploziv, SUA şi europenii au acceptat o serie de negocieri săptămâna viitoare cu Rusia, care a propus acorduri pentru limitarea extinderii NATO la porţile sale.



Responsabili americani declară că sunt pregătiţi să discute despre preocupările ambelor tabere, dar totodată au făcut cunoscut că cererile Moscovei sunt în majoritatea lor de neacceptat.



Deci, apreciază AFP, cel de-al 46-lea preşedinte din istoria SUA pare prea puţin interesat într-un acord major cu puterea rivală, el urmărind mai degrabă menţinerea dialogului cu scopul de a preveni degenerarea actualei crize, încercând ca avertismentele să-i fie auzite.



'Este vorba înainte de toate de a repune relaţiile pe şinele unui dialog mai aprofundat, de o diplomaţie şi comunicare mai eficiente, ceea ce nu va duce la o rezolvare definitivă a tuturor problemelor, ci la o gestionare mai bună a acestor probleme pentru a preveni ca ele să conducă la metastaze', rezumă Matthew Rojansky, directorul Institutului Kennan din cadrul think tank-ului Wilson Center.



Joe Biden a spus că l-a ameninţat direct pe omologul său rus Vladimir Putin cu 'consecinţe economice aşa cum nu a mai văzut niciodată până acum', în cazul în care acesta decide să invadeze Ucraina.



Sancţiunile luate în considerare de către Washington, chiar dacă administraţia americană nu le-a detaliat, s-ar putea dovedi într-adevăr extrem de dureroase pentru economia rusă.



Mai întâi, Occidentul ar putea include mult mai mulţi apropiaţi ai lui Vladimir Putin pe lista neagră, privându-i astfel de orice acces la activele lor în SUA şi Europa.

De asemenea, Vestul poate 'seca' investiţiile în Rusia şi exporturile de tehnologii occidentale spre această ţară, completează fostul ambasador american la Kiev, William Taylor, vicepreşedintele centrului de cercetare United States Institute of Peace.



În fine, Occidentul a lăsat să se înţeleagă că ar putea recurge la ceea ce a calificat drept 'opţiunea nucleară': decuplarea Rusiei de la Swift, mecanismul esenţial al finanţelor mondiale care permite băncilor să facă să circule banii.



Acest demers nu poate fi utilizat decât în ultimă instanţă, din cauza repercusiunilor sale negative pentru economiile europene şi americană. 'Dar marii perdanţi ar fi ruşii', consideră William Taylor.



Cartea energetică este de asemenea agitată, deoarece diplomaţia germană ameninţă să nu autorizeze intrarea în serviciu a gazoductului Nord Stream 2 între Rusia şi Germania, un proiect drag Moscovei, în cazul unei noi escaladări ruse.



În acelaşi timp, preşedintele SUA a lăsat să se înţeleagă că nu are nicio intenţie să antreneze prima putere mondială într-un nou conflict în străinătate.



Dar, fără a merge până la o implicare directă, Statele Unite au avertizat că vor trimite mai multe arme în Ucraina în cazul unui atac rusesc şi ar putea furniza echipamente şi pentru miliţiile locale.



În plus, SUA pot de asemenea furniza aliaţilor lor ucraineni informaţii operative, înmulţindu-şi survolurile cu avioane de recunoaştere.



Mai presus de toate, administraţia Biden a afirmat că, în cazul unei invazii ruseşti în Ucraina, ea va răspunde favorabil cererilor de a trimite întăriri pe flancul estic al NATO, aşadar de a desfăşura noi trupe americane în ţări membre ale Alianţei din vecinătatea Rusiei (Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia).



'Este exact ceea ce Putin nu vrea. Deci, dacă se va decide la o agresiune, el va primi exact ceea ce nu îşi doreşte', avertizează William Taylor.



Privind în trecut, nici chiar sancţiunile severe nu l-au convins pe Vladimir Putin să dea înapoi, în special după anexarea Crimeii.



De aceea, de această dată, Washingtonul încearcă să transmită clar Kremlinului care va fi reacţia occidentală înainte de a trece la acţiune.

Potrivit lui Matthew Rojansky, 'nimeni nu se îndoieşte că SUA pot face ca Rusia să sufere pe plan economic'. 'Întrebarea e dacă este suficient pentru a schimba comportamentul Rusiei? Iar istoria ne învaţă că singura şansă ca acest lucru să funcţioneze este de a formula ameninţări în avans', apreciază el.



William Taylor subscrie: Vladimir Putin 'trebuie să fie descurajat' prin toate aceste ameninţări să acţioneze. 'Dar oare va fi într-adevăr? Un singur om poate răspunde la această întrebare', adaugă el.

Sursa: agerpres.ro