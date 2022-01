Inundațiile catastrofale produse pe insula Sumatra din Indonezia au dus la evacuarea a aproximativ 24.000 de oameni și la moartea a doi copii anunță, marți, autoritățile indoneziene. Experții și activiștii de mediu spun că inundațiile sunt o consecință a defrișărilor.

Ploile torenţiale au căzut peste nordul insulei indoneziene din 31 decembrie, provocând ieşirea din matcă a râurilor şi crescând nivelul apelor cu până la trei metri în zonele rezidenţiale, potrivit agenţiei locale de gestionare a dezastrelor, citată de AFP și Agepres.

„Suntem afectaţi de inundaţii de cel puţin 5 până la 8 ori pe an în Pirak Timur”, a declarat un rezident, în vârstă de 33 de ani, din această localitate din provincia Aceh. „Însă inundaţiile de astăzi sunt printre cele mai grave”, a mai spus el.

Autorităţile din provincia Aceh, nordul Sumatra, au declarat stare de urgenţă după inundaţiile care au distrus clădiri publice, infrastructura şi zone agricole.

În provincia agricolă Jambi, centrul Sumatra, 24.000 de persoane au fost, de asemenea, afectate de inundaţii care nu au provocat victime.

În opinia organizaţiei de mediu Walhi, aceste inundaţii sunt strâns legate de defrişarea zonelor din amonte pentru plantaţiile de ulei de palmier.

„Dacă distrugem mediul în amonte, însă autorităţile se ocupă doar de aval, acest lucru nu rezolvă problema”, iar inundaţiile vor continua să aibă loc în fiecare an, afirmă directorul executiv al Walhi din Aceh, Ahmad Shalihin.

Malaezia vecină depune, de asemenea, eforturi să-şi revină după inundaţiile grave care au lovit ţara luna trecută, provocând aproximativ 50 de morţi.

Aproximativ 13.000 de persoane se află în continuare în adăposturi după evacuarea a aproximativ 70.000 de persoane la sfârşitul anului 2021 în mai multe state din ţara din Asia de Sud-Est, inclusiv din Selangor, care înconjoară capitala Malaeziei, Kuala Lumpur.

Alunecările de teren şi inundaţiile sunt frecvente în Indonezia, precum şi în Malaezia în timpul sezonului ploios.

Sursa: digi24.ro