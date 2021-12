Ultimele cuvinte ale DJ-ului suedez Avicii au fost dezvăluite ca parte a viitoarei cărți a lui Måns Mosesson, Tim - The Official Biography Of Avicii, scrie LadBible.

Avicii - pe numele real Tim Bergling - a șocat o lume întreagă când a fost găsit mort într-un hotel de lux din Muscat, Oman, pe 20 aprilie 2018, după ce și-a luat viața la doar 28 de ani.

Sinuciderea DJ-ului a survenit după ce a început să se confrunte cu dependența de droguri și alcool în urma unui val de faimă datorat popularității muzicii sale, inclusiv melodii precum „Wake Me Up” și „Levels”.

Cartea lui Mosesson, care urmează să fie lansată în ianuarie 2022, va descrie modul în care Bergling a tratat faima și abuzul de substanțe, transmite stirileprotv.ro.

Autorul a vorbit cu părinții lui Bergling, Anki și Klas Bergling, cu familia, prietenii și colegii pentru a pune laolaltă povestea vieții artistului și a obținut înregistrări dintr-un jurnal din perioada în care era internat în spital pentru a lupta cu dependențele sale.

Bergling a scris în jurnalul său: „Mi-a fost greu să accept să nu mai beau niciodată, deși toți medicii mi-au sugerat ferm să aștept cel puțin un an înainte de a bea o bere. Desigur, nu i-am ascultat pe majoritatea medicilor, i-am ascultat pe cei care mi-au spus că este în regulă dacă sunt atent. Eram ignorant și naiv”.

Artistul a mai adăugat: „Trebuie să o iau de la capăt. Acele zile în spital au fost zilele cu cele mai puține stări de anxietate și fără stres pe care mi le pot aminti din ultimii șase ani, acelea au fost adevăratele mele vacanțe, oricât de deprimant ar suna.

„A fost o ușurare extremă, având în vedere programul nebunesc pe care l-am avut până în acel moment”, a mai scris Avici.

Mesajul final din jurnalul său, care a fost scris cu doar o zi înainte de moartea sa, spunea: „Eliberarea sufletului este ultima etapă, înainte de a o lua de la capăt”.