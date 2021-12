Preşedintele american Joe Biden va propune o „cale diplomatică” de ieşire din criza din Ucraina în convorbirea telefonică pe care o va joi seara cu președintele rus Vladimir Putin. În același timp, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda avertizează că situația de criză dintre NATO și Rusia este la nivelul „cel mai periculos din ultimii 30 de ani”, scrie BBC.

Discuția telefonică a fost stabilită la insistențele liderului rus, potrivit oficialilor americani, și va da tonul negocierilor din 10 ianuarie de la Geneva, privind tratatele de control al armamentului nuclear şi situaţia de la graniţa ruso-ucraineană, unde Occidentul acuză Moscova că și-a adunat trupele în vederea unui posibil atac.

Preşedinţii Joe Biden şi Vladimir Putin vor „discuta diverse subiecte, inclusiv viitoarele contacte diplomatice cu Rusia”, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Casei Albe pentru probleme de securitate, scrie Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat discuţia telefonică, adăugând că ea va avea loc joi seara târziu, ora Moscovei.

SUA vrea să „vadă că trupele (ruse) se întorc în zonele lor obişnuite de antrenament”

În convorbirea cu omologul rus, preşedintele Joe Biden se va arăta gata să adopte „o cale diplomatică”, dar Statele Unite, care rămân „profund îngrijorate” de prezenţa trupelor ruse la graniţa cu Ucraina vor fi, în acelaşi timp, „pregătite să răspundă” în cazul unei invazii, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Washingtonul „ar dori să vadă că trupele se întorc în zonele lor obişnuite de antrenament”, a spus sursa. Preşedintele Joe Biden continuă să îşi consulte „aliaţii şi partenerii” în această chestiune, a declarat purtătoarea de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, Emily Horne.

Administrația Biden a avut mai multe discuții atât cu organizațiile internaționale, precum UE și OSCE, cât și cu partenerii de pe flancul estic al NATO, așa numitul format „București 9”, din care fac parte România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia și cele trei țări baltice, informează CNN.

Secretarul de stat american „a reafirmat sprijinul neclintit al Statelor Unite” pentru Ucraina

Înaintea convorbirii telefonice de joi, secretarul de stat Antony Blinken a discutat miercuri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Şeful diplomaţiei americane „a reafirmat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în faţa consolidării militare a Rusiei”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Ned Price.

Blinken şi Zelenski au discutat despre eforturile de „soluţionare paşnică a conflictului din estul Ucrainei şi despre viitoarele contacte diplomatice cu Rusia”, a adăugat Price.

Într-o postare pe Twitter în care a menţionat „eforturile diplomatice pentru atingerea păcii”, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris că a primit asigurarea „sprijinului american deplin” pentru „contracararea unui atac rusesc”.

I had a phone conversation with @SecBlinken. We agreed to continue consultations to reconcile positions and coordinate diplomatic efforts to achieve peace. I was assured of full 🇺🇸 support for 🇺🇦 in countering Russian aggression.