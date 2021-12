Şefa diplomaţiei britanice Liz Truss s-a declarat miercuri ''îngrijorată profund'' de decizia unui tribunal rus privind dizolvarea Centrului pentru Drepturile Omului al ONG-ului Memorial, pe care a calificat-o drept o ''lovitură devastatoare'' adusă libertăţii de exprimare din Rusia, transmit Rusia şi AFP.

„Profund îngrijorată de lichidarea grupării ruse pentru drepturile omului Memorial de către tribunale din Rusia'', a scris Truss pe Twitter.



„Memorial a lucrat neobosit timp de decenii pentru a se asigura că încălcările (drepturilor) din perioada sovietică nu vor fi uitate niciodată. Închiderea sa aduce o nouă lovitură devastatoare libertăţii de exprimare în Rusia'', a adăugat ea.

Deeply concerned by liquidation of Russian human rights group Memorial by 🇷🇺 courts. Memorial has worked tirelessly for decades to ensure abuses of Soviet era are never forgotten. Its closure is another chilling blow to freedom of expression in Russia.