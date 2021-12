Televiziunea de stat din Iran a prezentat imagini de la un exerciţiu militar organizat de Gărzile Revoluţionare iraniene în care este simulată atacarea cu rachete balistice şi drone kamikaze a unei machete care imită reactorul nuclear israelian de la Dimona, din deşertul Negev, informează Jerusalem Post şi publicaţia The Drive.

Manevrele militare iraniene, desfăşurate pe durata a cinci zile, sub denumirea de „Marele Profet”, au reprezentat, cu acest prilej, un avertisment explicit adresat de către Teheran Israelului, notează The Drive.

Another footage of the 🇮🇷 #Iran|ian wargames involving kamikaze drone and ballistic missile strikes against targets resembling 🇮🇱 #Israel’s Dimona nuclear facility. pic.twitter.com/NAlVpxcti7