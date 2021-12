Preşedintele american, Joe Biden, i-a îndemnat luni pe americani "să nu intre în panică" în faţa creşterii puternice a contaminărilor zilnice cu COVID-19 cauzate de varianta Omicron, care se apropie de un record datând din ianuarie, notează AFP.

„Omicron este o sursă de îngrijorare, dar nu ar trebui să fie o sursă de panică", a spus Joe Biden de la Casa Albă la începutul unei videoconferinţe cu peste 20 de guvernatori şi consilieri sanitari.



Răspândirea variantei extrem de contagioase, identificată în Africa de Sud în noiembrie, nu va avea acelaşi impact ca primul val de COVID-19 de acum un an sau ca varianta Delta din acest an, a estimat preşedintele, datorită campaniei masive de vaccinare şi testărilor.

„Deoarece au fost atât de multe vaccinări şi a treia doză, nu vedem ca spitalizările să crească la fel de mult ca înainte", a afirmat Joe Biden, în contextul în care 72% din populaţie a primit cel puţin o injecţie.



El a recunoscut, însă, că unele spitale din ţară au fost "depăşite, ca dotare şi personal", de o creştere a internărilor, în majoritate din rândul persoanelor nevaccinate care sunt încă numeroase.



Liderul administraţiei de la Washington a admis, de asemenea, probleme cauzate de penuria de teste după graba americanilor care au dorit să petreacă sărbătorile de sfârşit de an în familie.



"Văzând că a fost atât de greu pentru unii să facă un test weekendul trecut, arată că mai avem încă de lucru", a recunoscut el, anunţând creşterea numărului punctelor de testare şi viitoarea distribuire de către guvernul federal a 500 de milioane de kituri.



"Acest lucru clar nu este suficient. Dacă am fi ştiut, am fi făcut mai multe, mai repede", a adăugat Joe Biden.



Potrivit datelor prezentate luni de The New York Times, ţara a înregistrat 214.499 de cazuri noi cu o zi înainte, un salt de 83% pe o medie de 14 zile, şi se apropie de recordul zilnic de 251.232 de cazuri pozitive atins în ianuarie 2021.



Numărul mediu zilnic de decese a crescut, de asemenea, uşor în 14 zile (+ 3%), cu 1.328 de morţi în cea mai îndoliată ţară din lume (peste 800.000 de morţi).



Mai multe state ca Delaware, Hawaii, Massachusetts, New Jersey şi New York, precum şi teritoriul Puerto Rico, au cunoscut o creştere fără precedent pe o perioadă de şapte zile, a adăugat jurnalul american.



La New York, unde autorităţile au constatat o creştere a numărului de copii internaţi în legătură cu COVID-19, obligaţia de vaccinare pentru angajaţii companiilor şi magazinelor private din oraş a intrat în vigoare luni dimineaţă.

