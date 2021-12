Rusia a fost „înșelată, înșelată flagrant” când, în anii ’90, NATO a promis că nu se va extinde spre est, a declarat președintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul că a „trișat”, scrie umbrela-strategica.ro.

„Nici un centimetru spre est, ni s-a spus în anii ’90. Și? Au trișat. Au înșelat flagrant – cinci valuri de expansiune NATO. Și acum, în România și Polonia, există desfășurate sisteme (de arme)”, a afirmat liderul de la Kremlin, fără să precizeze cu exactitate natura acestor promisiuni.

Think-tank-ul Chatham House susține că Uniunea Sovietică nu a primit niciodată o garanție oficială care să vizeze extinderea NATO după 1990. „Moscova doar denaturează istoria pentru a ajuta la menținerea unui consens anti-occidental în plan intern”, afirmă John Lough, cercetător asociat la Chatham House.

Mai mult, “Actul Fondator privind relațiile, cooperarea și securitatea reciproce” dintre NATO și Federația Rusă, semnat în 1997, nu include niciun fel de prevedere care să limiteze extinderea alianței transatlantice, ci dimpotrivă.

Astfel se prevede că documentul „nu subordonează NATO nici unei alte organizații și nu poate diminua în niciun fel eficacitatea politică sau militară a Alianței, inclusiv capacitatea acesteia de a-și îndeplini angajamentul de securitate față de membrii actuali și viitori”.

De asemenea, Actul Fondator „nu oferă NATO sau Rusiei în niciun moment un drept de veto asupra acțiunilor celuilalt. Prevederile Actului fondator NATO-Rusia nu pot fi, de asemenea, folosite ca mijloc de dezavantaj a intereselor altor state”.

Moscova și-a manifestat, în repetate rânduri, nemulțumirea față de extinderea alianței transatlantice în Europa de est, însă, statele aliate și partenere NATO din zona pontică se simt amenințate poziția dominantă a Rusiei în Marea Neagră, de militarizarea peninsulei Crimeea, de prezența trupelor ruse în regiunile separatiste Abhazia, Oseția de sud, Donbas și Transnistria, de blocada militară a Mării Azov și de incidentele aeriene și maritime regulate în zonele pontică și baltică.

Președintele rus Vladimir Putin a reluat și tema Rusiei, ”o cetate asediată” înconjurată de inamici – reali sau presupuși. Liderul de la Kremlin afirmat că deși încercuirea Rusiei este o sarcină dificilă, totuși în ultimii ani au apărut de noi baze militare străine în apropierea frontierelor țării.

„Bazele de jur împrejur – este adevărat. În est, în sud, în nord, se instalează și noi sisteme de arme, pe mare. În vest, cu atât mai mult Dar încercuirea unui teritoriu ca al nostru este o sarcină dificilă. Deși capabilitățile moderne, probabil, permit să ne gândim la asta”, a afirmat Putin, citat de TASS.

Anterior, ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite au înconjurat Federația Rusă cu bazele sale militare și provoacă constant isterie în vecinătatea Rusiei.

Liderul de la Kremlin a vorbit și despre anexarea regiunii Crimeea, afirmând că până la lovitura de stat din Ucraina, din 2014, Rusia nu a intenționat vreodată să ia vreo măsură în privința Crimeei. Potrivit lui Putin, în 2014, a avut loc o „lovitură de stat sângeroasă” în Ucraina. „Cum am fi putut să refuză oamenii care locuiesc acolo, în Sevastopol și Crimeea, să nu-i luăm sub protecția noastră, Imposibil. Am fost puși într-o situație în care nu puteam face altceva”, a adăugat președintele rus.