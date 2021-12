Cel puțin o persoană a murit și 70 sunt date dispărute după o alunecare de teren produsă la o mină de jad din nordul Myanmarului. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Sunt informații că majoritatea victimelor munceau ilegal la mină.

Alunecarea de teren a avut loc în zona Hpakant în jurul orei 04:00, ora locală.

„25 de persoane rănite au fost transportate la spital, în timp ce o persoană a fost găsită moartă", a declarat un membru al echipelor de salvare, transmite digi24.ro.

Aproximativ 200 de membri ai echipelor de salvare participă la căutări, unii la bordul unor bărci în încercarea de a recupera cadavre dintr-un lac, a adăugat el.

Se crede că alunecarea de teren a fost cauzată de cantitățile mari de moloz aruncat de camioane, într-o zonă cu pante periculoase, lipsită de copaci.

În Myanmar, zeci de mineri mor în fiecare an lucrând în condiţii periculoase în carierele de jad. Alunecările de teren sunt frecvente în aceasta regiune săracă şi greu accesibilă, care a fost modificată de marile grupuri miniere fără a ţine cont de mediu.

There are reports this morning of yet another fatal jade mine landslide in Myanmar, with indications of up to 100 people have been killed:- https://t.co/al4aoNEB49 pic.twitter.com/vzOGM1PLRy