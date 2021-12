Pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre regimul de la Moscova condus de Vladimir Putin și puterile Occidentale în ceea ce privește tensiunile de la frontierea rusă-ucraineană, echipa națională de hochei a Federației Ruse a stârnit indignare în weekend, după ce a purtat duminică, într-un meci cu echipa națională de hochei a Finlandei, echipamente care au adus aminte de epoca sovietică, transmite Bloomberg.

Echipamentele purtate în Cupa Channel One a Euro Hockey Tour de la Moscova aveau scris pe piept CCCP, care înseamnă URSS în alfabet, ceea ce l-a determinat pe fostul prim-ministru al Finlandei, Alexander Stubb, să scrie pe Twitter că acesta a fost „un gest ofensator care nu nu aparține sportului sau altundeva.”

În replică, Federația Rusă de Hochei pe Gheață a transmis printr-un comunicat de presă că tricourile folosite în jocul din Finlanda, bazate pe un design din anii ‘60, onorează cea de-a 75-a aniversare a primei medalii de aur olimpice a țării în acest sport.

I am surprised and disappointed that Russia was allowed to wear CCCP-shirts in an EHT match against Finland. That letter combination and the regime that stood behind it symbolises authoritarian imperialism and killed millions of innocent people people in the process. 1/2