Cuplul prezidențial de la Casa Albă au un nou membru de familie: un pui de câine din rasa ciobănesc german. Joe Biden l-a prezentat „Commander”, luni, pe Twitter, potrivit CNN.

„Bine ai venit la Casa Albă, Commander”, a scris președintele american pe Twitter, în dreptul pozei cu patrupedul, notează Libertatea.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29