Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni că nu va ezita să ia măsuri mai restrictive pentru a limita răspândirea variantei Omicron a coronavirusului, dar amână pentru moment decizia, deşi ea este dorită de unii, relatează AFP, citat de Agerpres.



În contextul răspândirii rapide a Omicron în Marea Britanie, care a înregistrat luni 91.743 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore, unii britanici sunt îngrijoraţi şi îşi anulează ieşirile pentru a petrece Crăciunul în familie, în timp ce alţii se declară împotriva unor restricţii dure.



"Având în vedere echilibrul de riscuri şi de incertitudini, am convenit să menţinem de acum înainte datele sub control permanent, cu o monitorizare oră cu oră", a declarat liderul conservator la televiziune după un consiliu de miniştri extraordinar.



El a spus că "îşi rezervă posibilitatea de a lua măsuri suplimentare pentru a proteja publicul, sănătatea publică şi serviciile de sănătate".



"Nu vom ezita să le luăm. Nu excludem nimic", a atras atenţia Johnson, fără a înăspri restricţiile, în faţa reticenţelor propriei majorităţi politice. "Pentru moment, vrem ca oamenii să se concentreze pe prudenţă", a adăugat el, pledând pentru aerisire şi purtarea măştii.



Duminică, ministrul Sănătăţii, Sajid Javid, nu a exclus adoptarea de noi reguli până la Crăciun, explicând că "nu există nimic garantat în timpul acestei pandemii".



Conform autorităţilor, 12 persoane contaminate cu varianta Omicron a coronavirusului au murit până acum şi 104 sunt spitalizate în Marea Britanie, una din ţările deja puternic afectate de pandemie în Europa, cu peste 147.000 de morţi.



Boris Johnson este prins între consilierii săi ştiinţifici, care fac apel la măsuri cât mai repede posibil pentru a opri răspândirea Omicron, şi unii conservatori, care se pun introducerii unor măsuri mai stricte. Conform cotidianului The Times, circa o treime dintre miniştri, între care şi cel de Finanţe, Rishi Sunak, sunt împotriva adoptării de noi restricţii.

Pentru moment, premierul a pariat pe accelerarea campaniei de administrare a rapelului decisă de guvern în urmă cu opt zile, astfel că mai mult de jumătate dintre persoanele de peste 12 ani au primit un rapel sau o a treia doză de vaccin în ţară.



De asemenea, el a avut dificultăţi în a adopta restricţii considerate de tabăra sa ca încălcând libertăţile, cum ar fi purtarea măştii în interior în spaţii publice, cu excepţia barurilor şi restaurantelor, şi introducerea unui permis sanitar pentru cluburile de noapte sau marile evenimente.