Locuitorii din Sydney au fost luați prin surprindere de o furtună puternică, care a făcut pagube importante. În doar câteva minute, ploaia torențială și vântul au luat locul vremii însorite, scrie Digi24.

Rafalele de 130 de kilometri pe oră au făcut prăpăd în metropola austrialiană.

Au luat pe sus acoperișuri, au rupt liniile de electricitate și au smuls copaci din rădăcină. Unul dintre arbori a ucis o femeie aflată la volan, în timp ce alți doi oameni au ajuns la spital cu răni grave.

