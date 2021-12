„Moș Crăciun” a fost reținut de polițiștii germani, pentru că nu purta mască. S-a întâmplat la o piață tradițională de sărbători din nordul țării.

Forțele de ordine patrulau în zonă când l-au văzut pe bărbatul costumat că încalcă restricțiile anti-COVID. Luat la întrebări, a început să protesteze, așa că polițiștii l-au arestat.

La un moment dat, „Moș Crăciun” a refuzat să mai meargă, iar forțele de ordine l-au luat pe sus, în huiduielile martorilor.

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb