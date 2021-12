Miss India, Harnaaz Sandhu, wearing an evening gown before winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021.(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).//LEVINE_02/2112130805/Credit:Heidi Levine/SIPA/2112130831,Image: 647667820, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Harnaaz Sandhu din India a câștigat titlul de Miss Univers 2021 în cadrul concursului organizat în acest an în Israel.

Miss Univers 2021 şi-a desemnat câştigătoarea, este o tânără din India. Pe locul doi, respectiv trei s-au clasat Nadia Ferreira din Paraguay şi Lalela Mswane din Africa de Sud, potrivit CNN.

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE



The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021

Miss Univers 2021 a avut un discurs adresat tinerilor, încurajându-i să aibă încredere în ei. „Sunteţi unici şi asta vă face frumoşi. Nu vă mai comparaţi cu ceilalţi. Eu am încredere în mine şi de aceea sunt astăzi aici”, a spus câştigătoarea titlului.

80 de femei din întreaga lume au concurat pentru titlul de Miss Univers, ţinut în oraşul Eliat din Israel.

Israelul a găzduit concursul Miss Univers pe 12 decembrie în pofida impunerii de restricţii de călătorie în încercarea de a limita răspândirea noii variante de coronavirus. Participanţii la concurs, care s-a desfăşurat în staţiunea Eilat de la Marea Roşie, au fost supuşi testării PCR la fiecare 48 de ore.

"Acesta este un eveniment care va fi difuzat în 174 de ţări, un eveniment foarte important, un eveniment de care Eilat are foarte multă nevoie. Vom şti cum să gestionăm lucrurile. Deci, prin acordarea de derogări, vom avea evenimente de genul acesta, pe care ţara deja s-a angajat să le organizeze şi pe care nu le putem anula", declara înainte de competiție ministrul israelian al turismului, Yoel Razvozov.

Miss India, Harnaaz Sandhu, wearing an evening gown before winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021.(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).//LEVINE_02/2112130805/Credit:Heidi Levine/SIPA/2112130831,Image: 647667820, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Miss India, Harnaaz Sandhu, models a bathing suit during the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021.She was crowned Miss Universe.(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).//LEVINE_22/2112130549,Image: 647654386, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Miss India, Harnaaz Sandhu, wins Miss Universe during the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021 (Photo by Heidi Levine /Sipa Press).f//LEVINE_14/2112130543,Image: 647654301, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Miss India, Harnaaz Sandhu, is crowned Miss Universe during the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021 (Photo by Heidi Levine /Sipa Press).f//LEVINE_06/2112130541,Image: 647654182, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Miss India, Harnaaz Sandhu, poses for the media after winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021.S(Photo by Heidi Levine /Sipa Press).//LEVINE_34/2112130643,Image: 647657516, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu (Miss India) speaks to reporters after winning the 70th Miss Universe beauty pageant in Israel's southern Red Sea coastal city of Eilat on December 13, 2021.,Image: 647653055, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Sursa: digi24.ro