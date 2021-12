Centrul Statelor Unite a fost lovit de un val de cel puţin 24 de tornade care au provocat până în acest moment cel puţin 50 de decese, pabuge materiale şi pene de curent în cinci state americane. Peste 55 de milioane de americani sunt în situaţie de pericol din cauza furtunilor, informează CNN, citată de Digi24.ro.

Cel puţin 50 de persoane au murit în Kentucky, iar autorităţile americane se tem că această cifră ar putea ajunge chiar la 100 de victime.

În jur de 110 persoane se aflau la o fabrică de lumânări în Graves County, în momentul în care clădirea a fost lovită de o tornadă.

„Credem că vom pierde pe puţin câteva zeci de persoane acolo”, a declarat guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear.

Valul de tornade au lovit statele americane Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky şi Illinois. Cel puţin două persoane din statul Arkansas şi-au pierdut viaţa, conform autorităţilor locale. O femeie a murit în momentul în care se afla într-un magazin care a fost prins într-o tornadă.

În statul Tennessee, mai multe clădiri au fost avariate şi un număr încă necunoscut de persoane au rămas blocate în mica localitate Samburg din respectiv regiune.

„E o comunitate mică acolo. Casele sunt una cu pământul”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al postului local de poliţie.

În Illinois, un depozit Amazon plin cu muncitori s-a prăbușit după ce a fost lovit de o tornadă. Incidentul s-a petrecut în această dimineață într-o suburbie a orașului Saint Louis.

În clădire erau între 50 și 100 de oameni, care lucrau pe tura de noapte.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD