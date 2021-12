Colonelul Edward Shames, ultimul ofițer supraviețuitor celebrei unități de infanterie aeropurtată americană din al Doilea Război Mondial cunoscută sub numele de Compania Easy, a murit vineri la vârsta de 99 de ani, transmite CNN.

Shames "a murit liniștit la domiciliu", se spune în necrologul postat de casa funerară care se ocupă de înmormântareÎn timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Shames "a fost membru al renumitei Companii Easy, Regimentul 506 de infanterie parașutată, Divizia Aeropurtată 101, cunoscută acum la nivel mondial sub numele de 'Band of Brothers'", potrivit necrologului.Acest nume a devenit cunoscut la nivel mondial după succesul miniseriei ”Band of Brothers” ce a ajuns pe micile ecrane în urmă cu două decenii.Shames "a fost implicat în unele dintre cele mai importante bătălii ale războiului. El a făcut primul salt de luptă în Normandia în Ziua Z, în cadrul Operațiunii Overlord", potrivit sursei citate.

A subtilizat sticle de coniac din Cuibul de Vulturi al lui Hitler

Shames "și-a câștigat reputația de soldat încăpățânat și foarte vocal, care a cerut cele mai înalte standarde de la el însuși și de la camarazii săi. În Germania, el a fost primul membru al Diviziei 101 care a intrat în lagărul de concentrare Dachau, la doar câteva zile după eliberarea acestuia", se arată în necrolog.Când Germania s-a predat, Shames "și oamenii săi din Compania Easy au intrat în Cuibul de Vulturi al lui Hitler, unde" Shames "a reușit să-și însușească câteva sticle de coniac cu o etichetă ce arăta că erau "doar pentru uzul Führerului", scrie sursa citată."Mai târziu, el ar fi folosit coniacul pentru a închina la Bar Mitzvah-ul fiului său cel mare".După război, Shames a lucrat ca expert în probleme din Orientul Mijlociu în cadrul Agenției Naționale de Securitate. Ulterior, a servit în Divizia de rezervă a armatei americane și s-a retras cu gradul de colonel.