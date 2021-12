Cinci oameni au murit după ce forţele de securitate din Myanmar au intrat cu maşina într-un grup de protestatari anti-juntă, duminică dimineaţa, la Yangon, a relatat portalul local de ştiri Myanmar Now citat de Reuters.

Alte câteva zeci de persoane au fost rănite în incident, conform martorilor. Totodată, alți 15 protestatari au fost arestați de forțele de ordine.

Imagini difuzate în social-media au arătat un vehicul intrând în manifestanţi şi corpuri întinse pe jos.

In Myanmar, the military council inhumanly attacked the peaceful protesters with a car.#WhatsHappeningInMyanmar #5thDecember2021 pic.twitter.com/aR6TvTanSK