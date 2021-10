O actriță și un regizor din Rusia s-au îmbarcat, marți, într-o rachetă cu destinația Stația Spațială Internațională și intenționează să filmeze pentru prima oară un film artistic în spațiu, relatează Euronews.

Rusia încearcă să înscrie puncte simbolice față de Statele Unite și alți competitori spațială prin producerea primului film în spațiu.

Actrița Yulia Peressild, în vârstă de 37 de ani, și regizorul Klim Chipenko, de 38 de ani, au fost acompaniați de cosmonautul veteran Anton Shkaplerov, cei trei decolând de pe cosmodromul din Baikonur, din Kazahstan.

Agenția spațială rusă, Roscosmos, a anunțat, pe Twitter, că nava a decolat cu succes și a ajuns deja pe orbită.

Пропустили сегодняшний пуск? Мы подготовили для вас повтор этого исторического события!



Missed today's launch? We have a replay of this historic event for you! pic.twitter.com/XiVqjG0FVl