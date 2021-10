The Facebook Inc. application is displayed for a photograph on an Apple Inc. iPhone in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, March 21, 2018. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

Whatsapp, Facebook şi Instagram au devenit indisponibile luni seara, toate trei serviciile fiind deţinute de compania-mamă Facebook.

ACTUALIZARE 20:00 Într-un mesaj pe Twitter, Facebook spune: „Suntem conștienți că unii oameni au probleme în a accesa aplicațiile și produsele noastre. Lucrăm la remedierea lucrurilor cât de rapid posibil și ne cerem scuze pentru inconveniență”.

Și Instagram a transmis tot pe Twitter că „Instagram și prietenii au parte de niște probleme acum, și s-ar putea să aveți probleme în utilizarea lor. Aveți răbdare cu noi, ne ocupăm de ele!”.

Într-un mesaj pe Twitter transmis la scurt timp după raportarea penei, WhatsApp a spus „Suntem conștienți că unii oameni se confruntă cu probleme folosind WhataApp în acest moment. Lucrăm la remedierea lor și vom publica o actualizare aici cât de curând posibil. Mulțumim pentru răbdare!”.

Messenger a transmis pe Twitter că „Mercur retrograd a scos ce-i mai bun din noi. Lucrăm la rezolvarea problemei cât de curând posibil și ne cerem scuze pentru inconveniență”.

Zeci de mii de utilizatori de Internet din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări au raportat că nu au putut accesa serviciile Facebook şi Instagram.

Downdetector în SUA primise, potrivit Business Insider, mai mult de 86.000 de reclamații privind pana suferită de Facebook.

În România, numărul reclamațiilor pe Downdetector era de aproape 5.000, apogeul fiind atins în jurul orei 19:00.

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării „This site can't be reached” sau „Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet”, în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

La conectarea pe Facebook, mesajul este „This site can't be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics”. Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Funcția de Messenger a Facebook de asemenea nu funcționează.

Utilizatorii serviciilor Facebook şi ale aplicaţiilor Instagram, WhatsApp şi Messenger nu şi-au putut accesa luni conturile în diverse părţi ale lumii, a informat portalul Downdetector care citează utilizatorii, transmite şi EFE, conform Agerpres.

*****

La aplicaţia WhatsApp, când utilizatorii trimit mesaje, apare mesajul „se conectează” şi pictograma ceasului, dar conţinutul nu este trimis la destinatar.

DIGI 24