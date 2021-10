Cât de romantic a fost Vladimir Putin la începutul carierei sale politice

Cotidianul britanic The Guardian scrie că omul din spatele acestei ascensiuni financiare a Svetlanei Krivonoghih nu este nimeni altcineva decât Vladimir Putin.

În 2020, site-ul de investigații Proekt, una dintre puținele publicații jurnalistice independente rusești din Rusia, susținea că Krivonoghih a legat o prietenie cu Vladimir Putin pe vremea când actualul șef al Kremlinului era viceprimar la Sankt Petersburg, devenindu-i chiar iubită acestuia din urmă.

Indiferent de natura exactă a relației lor, Vladimir Putin și Svetlana Krivonoghih par să fi fost apropiați. Puținele dovezi publice indică faptul că au călătorit împreună în același avion de câteva ori, în anii ‘90, înainte ca Putin să devină, în 1998, șeful agenției de spionaj FSB, apoi prim-ministru, iar în 2000, președinte și succesor al lui Boris Elțîn.

Trei ani mai târziu, în martie 2003, Krivonoghih a născut o fiică, pe nume Luiza, despre care jurnaliștii de la Proekt au susținut că este fiica lui Vladimir Putin.

De altfel, ziarișii publicației ruse au urmărit activitatea tinerei pe rețelele sociale și au descoperit că aceasta a participat la multe petreceri private alături de prieteni care provin din familii influente din Rusia. De asemenea, aceasta a fost surprinsă și făcând excursii cu avioane private. Jurnaliștii publicației Proekt au încercat să-i scrie Luizei și să o întrebe dacă are vreo legătură cu Vladimir Putin, însă tânăra și mama sa au evitat să răspundă întrebărilor.

Povestea dintre Putin și Krivonoghih nu se referă doar la o presupusă poveste de dragoste care a apărut cu ceva timp în urmă. În joc este vorba de bani mulți, iar potrivit documentelor Pandora, unii dintre apropiații președintelui rus au folosit Monaco ca centru discret pentru afacerile lor financiare. Totodată, și geopolitica are rolul său în această poveste. Prințul Albert, conducătorul principatului Monaco, are o relație foarte bună cu Vladimir Putin.

Influența rusă în Monaco și contabilii care dirijează acțiunea

În ultimele două decenii, influența rusă în principatul de Monaco a crescut și a devenit tot mai evidentă. Dominique Anastasis, avocat în Monaco, a declarat că străinii, inclusiv rușii bogați, au fost atrași de climatul cald și de lipsa impozitelor din principat. „Aici nimeni nu întreabă de unde provin banii tăi. Nu există nicio cultură a verificării. Nu sunteți obligați să faceți o declarație fiscală”, a mai spus Anastasis.

Firma de contabilitate Moores Rowland, care își are sediul pe Rue de Lilas din Monaco, este conectată la o rețea de cabinete de avocatură și furnizori de servicii offshore din întreaga lume. Firma are un director general de origine britanică, Eamonn McGregor. Documentele Pandora arată că McGregor a înființat Brockville Development Ltd, compania înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

Pandora Papers dezvăluie unii dintre clienții bogați din Monaco ai lui McGregor. Printre aceștia se află Ghenadi Timcenko, un birocrat sovietic cu mare influență, cu o avere estimată la 22 miliarde de dolari. McGregor s-a îngrijit de bunurile de familie, printre care un iaht și mai multe avioane, și afacerile acestuia timp de 20 de ani.

Timcenko și Putin sunt prieteni de la începutul anilor ‘90, când primul era comerciant de petrol la Sankt Petersburg și cel de-al doilea un politician în ascensiune. În 1991, pe când Putin era șeful comitetului pentru relații externe al orașului, acesta i-a acordat lui Timcenko o licență de export de petrol.

Ulterior, Timcenko a fondat compania Gunvor, o companie elvețiană care exportă petrol rusesc și care a ajuns să valoreze câteva miliarde de dolari. În 2007, politologul rus Stanislav Belkovski a pretins că Putin a fost beneficiarul activităților companiei Gunvor, însă compania lui Timcenko a dezmințit această informație, negând că ar fi avut vreo legătură cu liderul de la Kremlin.

De altfel, Vladimir Putin a spus că ascensiunea lui Timcenko „s-a realizat fără participarea mea”. În 2014, administrația Obama a impus sancțiuni pentru Timchenko și alți câțiva influenți oameni de afaceri din Rusia. Toți au acționat în numele lui Vladimir Putin, a afirmat fostul lider de la Casa Albă, care l-a descris pe Timcenko drept un „înalt oficial al guvernului rus”. Departamentul trezoreriei SUA a declarat că „activitățile lui Timchenko în sectorul energetic au fost legate în mod direct de Vladimir Putin.

Inclusiv Alexei Navalnîi aflat acum în închisoare, a susținut că Gunvor aparține lui Putin, pe care liderul opoziției ruse la catalogat ca fiind „cel mai bogat om” din lume, reamrcă publicația americană reamrcă publicația americană Washington Post.

“Portofelul lui Putin”

În vara anului 1954, o familie din Leningrad a închiriat o cameră în satul Imenitsy, nu departe de Estonia, de la un rus pe nume Viktor Kolbin. Familia Aceasta era familia lui Vladimir Putin.

Fiul lui Kolbin, Petr și tânărul Vladimir, băiatul familiei Putin, s-au împrietenit. În 1969, când Petr avea 17 ani și Vladimir 16, cei doi adolescenți au plecat la discotecă în satul vecin. Potrivit lui Viktor Kolbin, care a dat un interviu mai amplu în 2002 ziarului Pravda Severa, cei doi tineri s-au certat cu niște băieți și s-au întors acasă cu vânătăi și buzele crăpate. Acela pare să fi fost momentul care l-a ambiționat pe tânărul Vladimir Putin să învețe judo. Ulterior dorința a crescut până în momentul în care a dorit să se alăture KGB-ului.

Viața celor doi bărbați a rămas mereu legată. Kolbin a început să lucreze într-o măcelărie, dar Putin, chiar dacă se afla în plină ascensiune politică, nu a uitat niciodată de prietenul său. La scurt timp după preluarea puterii, președintele i-a trimis lui Viktor, tatăl lui Petr, o scrisoare prin care îl felicita de ziua sa. În același interviu din 2002, Viktor Kolbin a spus că fiul său este în legătură cu Vladimir Putin.

În 2001, viața lui Petr Kolbin a început să prospere și a înființa mai multe companii. Una dintre acestea a furnizat echipamente către Gazprom, iar alta, Surguteks, a devenit principalul exportator pentru Surgutneftegas, a patra cea mai mare companie petrolieră din Rusia. Kolbin s-a alăturat lui Timchenko ca partener în diferite proiecte, inclusiv IPP și Gunvor, unde a achiziționat o participație de 10%.

Pandora Papers indică faptul că Moores Rowland l-a consultat pe Kolbin înainte ca acesta să deschidă un cont bancar în 2002 la banca elvețiană Vontobel din Zurich. Contul a fost înregistrat pe numele unei companii offshore din Panama, Insize Industries SA. O săptămână mai târziu, Dmitri Gorelov, un ofițer KGB care îl cunoștea pe Vladimir Putin din anii ‘80, a devenit al doilea beneficiar al contului. În 2006, Kolbin și Gorelov au deschis un al doilea cont la HSBC Singapore.

În acte, averea lui Kolbin a a ajuns în cele din urmă la 550 de milioane de dolari. Dar erau acești bani de fapt ai lui? Potrivit jurnalistului rus Roman Șleinov, care în 2012 a vorbit cu Kolbin, prietenul lui Putin a dus o viață modestă. „Era un tip obișnuit din Sankt Petersburg. Conducea o mașină Toyota și zbura cu companii aeriene low-cost. Avea un câine mic și el însuși mi-a spus că nu este un om de afaceri”, a mai declarat Șleinov, care a adăugat că Petr Kolbin purta întotdeauna cu el un telefon pe care primea apeluri de la înalți oficiali ruși.