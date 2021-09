Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB, ex-KGB) şi-a exprimat joi intenţia de a-l aresta pe fondatorul şi redactorul-şef al site-ului de investigaţii The Insider, Roman Dobrohotov, acuzat că a fugit 'ilegal' din ţară, relatează AFP şi Meduza.io.

Potrivit FSB, în sarcina căruia intră şi controlul frontierelor ruse, Roman Dobrohotov a trecut în Ucraina în noaptea de 31 iulie spre 1 august 2021 dinspre localitatea de frontieră Koleşciatovka, în regiunea Voronej (Rusia).



„El a trecut în secret pe jos pe teritoriul ucrainean, ocolind punctele de control instalate”, a indicat FSB, citat de agenţia de presă rusă oficială RIA Novosti.



În luna iulie, percheziţii au avut loc la domiciliul lui Roman Dobrohotov şi la cel al părinţilor săi într-un caz de 'defăimare'. Poliţia i-a confiscat atunci paşaportul, pentru a-l împiedica să călătorească.



„Este prevăzut să-l includem pe lista persoanelor date în căutare în vederea arestării sale şi ca urmare a procedurilor penale împotriva sa”, a adăugat FSB.



Joi dimineaţă, au avut loc percheziţii la domiciliul lui Roman Dobrohotov, unde se afla soţia şi copiii săi, precum şi în apartamentul părinţilor săi, potrivit serviciilor de securitate ruse.



„Percheziţiile au loc în baza acuzaţiilor de 'trecere ilegală a frontierei”. Din nou, ei au confiscat toate telefoanele şi calculatoarele. Acum o să-i ducă pe ai mei la interogatoriu', a scris jurnalistul de 38 de ani într-o postare pe Twitter.



The Insider, site-ul lui Dobrohotov, a fost declarat 'agent străin' în iulie de către justiţia rusă, un calificativ controversat care presupune proceduri birocratice greoaie şi obligă ca acest statut să fie menţionat în orice material publicat.



Cunoscut pentru anchetele sale asupra puterii, The Insider a făcut în special dezvăluiri documentate despre presupusele otrăviri ale opozanţilor ruşi Aleksei Navalnîi, Vladimir Kara-Murza şi scriitorul Dmitri Bîkov.



Roman Dobrohotov participă de mult timp la mişcarea de opoziţie şi de apărare a drepturilor omului în Rusia.



The Insider a colaborat în special cu Bellingcat, un grup media internaţional de investigaţii, la anchetele despre doborârea avionului Boeing 777, aparţinând liniilor aeriene malaeziene, în 2014 în Donbas cu un sistem mobil de rachete sol-aer BUK, adus din Rusia în zona controlată de separatiştii proruşi în estul Ucrainei, şi la investigaţia despre otrăvirea lui Navalnîi în august 2020 în Siberia.



Autorităţile ruse şi-au amplificat presiunea asupra media independente şi a opoziţiei în ultimele luni, calificând majoritatea dintre ele, inclusiv jurnalişti, drept 'agenţi străini'. Acest val de represiune vizează de asemenea opoziţia şi organizaţii neguvernamentale.

