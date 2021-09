Preşedintele rus Vladimir Putin a ieşit miercuri din autoizolare, în care intrase în urmă cu două săptămâni după ce anunţase detectarea mai multor cazuri de infecţii cu COVID-19 în rândul colaboratorilor săi, pentru a se întâlni cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la reşedinţa sa din staţiunea Soci, pe ţărmul Mării Negre, relatează EFE.

'Avem multe chestiuni despre care trebuie să vorbim. Nu poţi cuprinde totul în conversaţiile telefonice. Mă bucur să vă văd aici', a spus Putin la primirea lui Erdogan la Soci, conform imaginilor difuzate de televiziune publică rusă.



'Dragul meu prieten, sunt foarte bucuros să ne întâlnim faţă în faţă. Într-adevar, pandemia de coronavirus a rupt unii de alţii mulţi prieteni. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în lume depăşeşte 4,7 milioane de oameni, în pofida tuturor măsurilor pe care le luăm. Lupta noastră continuă în condiţii dificile', a afirmat Erdogan, citat de agenţia de presă oficială rusă TASS.



Mai întâi, cei doi lideri vor avea o întâlnire bilaterală, după care vor continua discuţiile în cadrul unui dineu de lucru, a indicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că în finalul acestei întrevederi nu se prevede semnarea vreunui document.



Unul dintre principalele subiecte ale convorbirilor este situaţia din Siria, unde părţile susţin tabere opuse, potrivit unor surse oficiale ruse şi turce. Moscova susţine regimul de la Damasc al lui Bashar al-Assad, în timp ce Turcia miliţiile rebele anti-Assad.



Putin a menţionat că discuţiile dintre Moscova şi Ankara 'nu sunt uşoare uneori', dar rezultatul lor final este de obicei 'pozitiv'.



Potrivit preşedintelui rus, părţile au găsit o modalitate 'de a găsi compromisuri care să fie în beneficiul' ambelor ţări.



În acest context, şeful statului rus a subliniat creşterea schimburilor comerciale între Rusia şi Turcia, care s-au contractat în timpul pandemiei, şi lupta lor comună împotriva epidemiei de COVID-19.



'Cred că aceasta va ajuta la redresarea economiei şi, în special, a sectorului turistic', a spus el.



În acest sens, Putin a evocat că, în 2019, aproximativ 7 milioane de ruşi au vizitat Turcia, cifra care a scăzut la 1,5 milioane în 2020, dar în primele nouă luni ale acestui an a ajuns deja la 2,5 milioane.



Erdogan, la rândul său, i-a mulţumit omologului său rus pentru ajutorul acordat în timpul incendiilor devastatoare din această vară în Turcia.



'Prietenul la nevoie se cunoaşte', a remarcat preşedintele turc, care a menţionat că părţile trebuie să discute şi despre cooperarea lor tehnico-militară, dupa ce Ankara sugerase posibilitatea de a-şi suplimenta achiziţiile de sisteme antirachetă S-400 ruseşti.



Achiziţionarea acestui sistem rusesc de rachete a provocat îngrijorare în cadrul NATO şi în special în SUA, care în 2020 au impus sancţiuni Turciei din acest motiv.



'Am făcut deja anumiţi paşi şi nu putem da înapoi', a răspuns Erdogan la criticile privind cooperarea cu Rusia.



Anterior, atât ministrul de externe turc, Mevlüt Çavusoglu, cât şi cel al apărării, Hulusi Akar, au declarat că Siria constituie tema principală a întâlnirii dintre Erdogan şi Putin la Soci.



Moscova şi Ankara au semnat Acordurile de la Astana în 2017, care prevăd crearea a patru zone de detensionare în Siria, inclusiv la Idlib (în nord-vest), aflat sub controlul miliţiilor islamiste şi unde Turcia a desfăşurat trupe şi menţine posturi de observaţie.



Marţi, ministrul apărării turc a acuzat Moscova de nerespectarea acordurile dintre cele două ţări şi a subliniat că regimul sirian şi aviaţia rusă şi-au intensificat bombardamentele în ultimele săptămâni în Siria.



Turcia acuză Rusia - cu care a convenit în 2020 o încetare a ostilităţilor în Idlib - că nu îşi respectă angajamentele în virtutea acordului respectiv, în timp ce Moscova dă vina pe Ankara pentru încălcarea înţelegerilor convenite privind dezarmarea miliţiilor jihadiste în regiune.



În timpul întâlnirii cu Putin, Erdogan a spus că măsurile comune ale Rusiei şi Turciei în Siria au o 'mare importanţă'.



'Pacea în această regiune depinde de relaţiile ruso-turce', a subliniat Erdogan.

