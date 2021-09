Firefighters carry the body of a dead person following an earthquake, in Arkalochori village on the Crete island, on September 27, 2021. A strong earthquake struck the Greek island of Crete early on September 27, 2021, killing a man who was working in a church that collapsed and injuring nine others, the civil protection agency said.,Image: 634615032, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Un muncitor care lucra într-o biserică a murit după ce clădirea s-a prăbuşit în urma puternicului seism care a zguduit luni insula Creta din Grecia şi a provocat rănirea altor nouă persoane, a declarat un reprezentant al Protecţiei Civile.

Cutremurul, cu magnitudinea 5,8 conform Institutului Geodinamic de la Atena, respectiv 6 potrivit Institutului american de geofizică (USGS), s-a produs la ora 6:17 GMT, la 23 km de Heraklion, capitala Cretei.

Seismul a afectat îndeosebi localitatea Arkalohori, unde a fost consemnat decesul şi unde au fost înregistrate pagube însemnate, a declarat Spiros Georgiou, responsabil în cadrul biroului de presă al Protecţiei Civile. Nouă persoane au suferit răni uşoare, a precizat responsabilul.

Epicentrul cutremurului, situat la o adâncime de 10 km, a fost înregistrat la 346 kilometri sud de capitala Greciei, potrivit Institutul de geodinamică al Observatorului din Atena.

Imaginile difuzate de televiziunea publică elenă ERT au prezentat pagube importante, în special prăbuşirea unor case vechi din Arkalohori şi din alte sate din regiune, în apropiere de Heraklion.

„Este un cutremur la care nu ne aşteptam; pentru moment sunt replici de 4,5”, a indicat seismologul Efthymis Lekkas, preşedintele agenţiei de protecţie la cutremure, citat de agenţia de presă elenă ANA.

Ministrul Protecţiei Civile, Christos Stylianides, însoţit de Efthymis Lekkas şi de o echipă din cadrul serviciilor contra dezastrelor naturale (Emak) urmează să se deplaseze în Creta în următoarele ore, potrivit canalului ERT.

Grecia este străbătută de importante falii geologice, iar cutremurele sunt frecvente în această regiune.

Ultimul seism mortal s-a produs la data de 3 martie în centrul Greciei, în Elassona, lăsând în urmă un mort şi zece răniţi, precum şi pagube extinse.

La 30 octombrie 2020, un cutremur cu magnitudinea 7 produs în Marea Egee, între insula Samos din Grecia şi oraşul Izmir din Turcia, s-a soldat cu 114 morţi Turcia şi două decese în Samos.