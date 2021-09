Angela Merkel are umor și prezență de spirit, și le-a folosit pe amândouă din plin în cele aproape două decenii cât a fost în fruntea guvernului federal de la Berlin.

Au fost și momente în care, oricât a încercat, nu a reușit să iasă din încurcătură decât după ce a smuls zâmbete audienței.

În altele a fost surprinsă alături de lideri ai lumii, în timpul mai multor încurcături protocolare.

Nu a evitat să fie fotografiată nici cu halba de bere în mână, nici în timp ce mănâncă fructe de mare.

Seria fotografiilor amuzante a fost completată săptămâna aceasta cu momentul în care a fost ciupită de păsări în parcul din Marlow.

Germania alege duminică noua componență a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țării. Peste 60 de milioane de alegători sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel.

Principalii candidați care se luptă pentru poziția de viitor șef al guvernului federal de al Berlin sunt Olaf Scholz (social-democrați), Annalena Baerbock (Verzi) și Armin Laschet (creștin-democrați).

Miza acestor alegeri nu vizează doar Germania, ci și Europa, pentru că în joc este direcția în care o va lua Uniunea Europeană cu un nou lider al celei mai puternice economii a blocului comunitar.

Sursa: digi24.ro

German chancellor Angela Merkel eats a pickled herring after the name giving ceremony for the fish trawler ROS 777 «Mark» of the Warnemuender fishery in Sassnitz, eastern Germany, on May 26, 2015. A processing and cooling system enables direct processing of caught fish on board of the trawler.,Image: 246455907, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia

German Chancellor Angela Merkel drinks out of a golden rooster goblet during her visit to the city hall of Muenster, western Germany on May 25, 2013. Merkel arrived to attend the federal meeting of the Christian-Democratic-Employees (Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft - CDA).,Image: 162479757, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia

German Chancellor Angela Merkel drinks a glass of beer at a festival in Munich, southern Germany on May 15, 2013.,Image: 161357993, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia

Picture taken on August 31, 2006 shows German Chancellor Angela Merkel stepping out of a 212 A submarine of the German Marine in Rostock Warnemuende, northeastern Germany. Merkel, often voted Germany's most popular politician for her no-nonsense leadership style, faces elections on September 22, 2013.,Image: 161239603, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia

(back LtoR) Danish Prime Minister Helle Thorning-Schmidt, chairwoman of the Baltic Sea Parliamentary Conference Valentina Pivnenko, Sweden's PM Frederik Reinfeldt, Poland's Prime Minister Donald Tusk, watch German Chancellor (C) feeding penguins at the Oceaneum during the Baltic Sea States Council summit in Stralsund on May 31, 2012. German Chancellor Angela Merkel and heads of government from 11 countries on the Baltic Sea meet from May 30 to 31, 2012 to discuss energy and demographic issues. The Council of the Baltic Sea States is an overall political forum for regional inter-governmental cooperation.,Image: 130617153, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

German Chancellor Angela Merkel reacts as she strokes the golden goose given to her by Carnival Prince Frank I. and Princess Petra I of Mecklenburg-Vorpommern as she greeted carnival performers from around Germany at the Chancellery in Berlin on January 24, 2012.,Image: 115521272, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

German Chancellor Angela Merkel addresses a meeting of her Christian Democrats youth group Jungen Union (JU) in the northern German city of Braunschweig on October 22, 2011. France and Germany are taking a fresh stab at ironing out differences on how to resolve the eurozone debt crisis threatening to cause global recession.,Image: 105309069, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: Profimedia

German Chancellor Angela Merkel celebrates after Philip Lahm scored against Greece during the Euro 2012 football championships quarter-final match Germany vs Greece on June 22, 2012 at the Gdansk Arena.,Image: 136189060, License: Rights-managed, Restrictions: RESTRICTED TO EDITORIAL USE, Model Release: no, Credit line: Profimedia