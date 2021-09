Budapeste găzduieşte începând de joi un "summit demografic", avându-l între alţi invitaţi pe controversatul editorialist Eric Zemmour, candidat potenţial în alegerile prezidenţiale franceze, în timp ce Ungaria lui Viktor Orban se doreşte a fi un reper mondial al dreptei "iliberale", comentează France Presse.

Fostul vicepreşedinte american Mike Pence este de asemenea invitat de liderul suveranist ungar, alături de şefi de guverne din regiune, episcopi şi universitari.



Acest seminar bienal, organizat din 2015, are ambiţia de a încuraja natalitatea în opoziţie cu soluţia imigraţiei respinsă de Orban, unul dintre rarii lideri din UE care evocă teoria complotistă a "marii înlocuiri".



În acest an, dezbaterile vor viza necesitatea concilierii între măsuri nataliste şi dezvoltarea durabilă. În cursul summitului precedent, premierul ungar calificase drept "idioată" şi "împotriva naturii" ideea de a avea mai puţini copii pentru a salva climatul pe Terra.



Dar mai mult decât temele în discuţie, întâlnirea are o nuanţă politică specială în acest an pentru că după plecarea de la putere a preşedintelui american Donald Trump şi a premierului israelian Benjamin Netanyahu, ai căror apropiat era, Viktor Orban se prezintă mai mult ca niciodată drept ultimul recurs împotriva gândirii liberale în democraţiile occidentale, comentează AFP.



Aflat la putere din 2010, el a agitat permanent necesitatea apărării unei Europe "creştine" şi se duelează adeseori cu Bruxellesul cu privire la migranţi şi problema LGBT.



Şeful guvernului sloven Janez Jansa, care asigură în prezent preşedinţia prin rotaţie a UE, precum şi omologii săi polonez, ceh şi preşedintele sârb încă în exerciţiu Aleksander Vucic urmează să participe la dezbateri.



De asemenea la reuniunea de la Varkert Bazar, o clădire magnifică situată pe malul Dunării, a fost anunţată participarea unor miniştri din România, Slovacia şi Letonia, precum şi a diverşi reprezentanţi din Olanda, Spania şi Nigeria.



Din Franţa, fosta deputată a Frontului naţional (devenit Rassemblement National /RN/), Marion Marechal, dar în special Eric Zemmour, care întreţine incertitudinea asupra unei posibile candidaturi la alegerile prezidenţiale din 2022, sunt aşteptaţi la Budapesta, unde editorialistul francez ar urma să se întâlnească tete-a-tete cu premierul ungar vineri.



"Cred că Viktor Orban a înţeles evoluţia lumii şi apără identitatea ţării sale şi deci pe cea a Europei", explica marţi pe canalul CNews editorialistul apropiat de extrema dreaptă identitară.



Naţionaliştii şi suveraniştii occidentali susţin de mai mult timp ideea unui "model ungar", din care ar face parte refuzul dreptului la azil, lupta împotriva minorităţilor sexuale şi de gen, politica natalistă, rezistenţa la "dictate" europene.



"Dl.Orban are într-adevăr dreptate" să interzică, aşa cum a făcut recent reprezentarea homosexualităţii persoanelor sub 18 ani, afirmă Zemmour. "Militanţii LGBT nu trebuie să-şi facă propagandă în şcolile primare", spune el.



"În numele statului de drept, se doreşte impunerea unei ordini ideologice. Găsesc asta profund antidemocratic", adaugă editorialistul francez.



Dreapta americană va fi de asemenea reprezentată la reuniunea convocată de liderul ungar.



Comentatorul canalului Fox News, Tucker Carlson, nu încetează să-l elogieze pe liderul ungar, pe care l-a întâlnit în august, şi această ţară "sigură, ordonată, pură", unde "crima este absentă", potrivit AFP.



Apropiat dreptei religioase americane, jurnalistul Rob Dreher a poposit de asemenea în acest an la Budapesta, la invitaţia unui think tank conservator, apropiat de Viktor Orban.



În presa ungară, el se declară "epatat de curajul lui Viktor Orban şi de modul în care acesta ironizează notificările Europei Occidentale".



Şcoala ungară îşi are totuşi limitele sale, potrivit analistului Gabor Gyori, de la think tank-ul Policy Solutions, mai întâi de toate că ea rămâne marginală.



Dacă "aripa dreaptă a republicanilor merge la Orban" este pentru că ea "a cotit atât de mult spre extrema dreaptă încât nu mai are aliaţi printre conservatorii în Europa", relativizează cercetătorul, "în timp ce premierul ungar îi primeşte cu braţele deschise".



Acesta este motivul pentru care ea închide ochii asupra unor subiecte precum "corupţia" sau modul în care prim-ministrul ungar, acuzat de criticii de derivă autoritară, "tratează presa".

Sursa: digi24.ro